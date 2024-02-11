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مصر بعد الانتخابات الرئاسية

مصر

"آيكون" التابعة لطلعت مصطفى تكمل الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة تضم 7 فنادق بمصر

\"آيكون\" التابعة لطلعت مصطفى تكمل الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة تضم 7 فنادق بمصر
\"آيكون\" التابعة لطلعت مصطفى تكمل الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة تضم 7 فنادق بمصر
مصر

تراجع تسعير الدولار وفق شهادات إيداع "التجاري الدولي" إلى أقل من 70 جنيه

تراجع تسعير الدولار وفق شهادات إيداع \"التجاري الدولي\" إلى أقل من 70 جنيه
تراجع تسعير الدولار وفق شهادات إيداع \"التجاري الدولي\" إلى أقل من 70 جنيه
مصر

العقود الآجلة للجنيه المصري تنهي الأسبوع تحت مستوى 60 جنيه للدولار

العقود الآجلة للجنيه المصري تنهي الأسبوع تحت مستوى 60 جنيه للدولار
العقود الآجلة للجنيه المصري تنهي الأسبوع تحت مستوى 60 جنيه للدولار
مصر

مصر توقع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع الإمارات

مصر توقع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع الإمارات
مصر توقع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع الإمارات
مصر

تكلفة تأمين الديون المصرية تسجل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي

تكلفة تأمين الديون المصرية تسجل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي
تكلفة تأمين الديون المصرية تسجل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي
مصر

إنفوجرافك: عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع نحو 20% في 5 سنوات

إنفوجرافك: عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع نحو 20% في 5 سنوات
إنفوجرافك: عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع نحو 20% في 5 سنوات
أهم التطورات

زاوية بودكاست: طرح مرتقب، استثمار وشيك.. وإعفاء من منصب

زاوية بودكاست: طرح مرتقب، استثمار وشيك.. وإعفاء من منصب
زاوية بودكاست: طرح مرتقب، استثمار وشيك.. وإعفاء من منصب
مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يرتفع في السوق الموازية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يرتفع في السوق الموازية
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يرتفع في السوق الموازية
مصر

تكلفة تأمين الديون المصرية عند أقل مستوى منذ ما يقرب من عام

تكلفة تأمين الديون المصرية عند أقل مستوى منذ ما يقرب من عام
تكلفة تأمين الديون المصرية عند أقل مستوى منذ ما يقرب من عام
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