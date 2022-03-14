عادت التخوفات بشأن جائحة كورونا مع ظهور متحور جديد مشتق من متحور أوميكرون، وهو ليس أخطر من أوميكرون لكنه أكثر انتشارا.



يأتي هذا فيما تفرض الصين حجر صحي على مقاطعة في شمال شرق البلاد يقطنها 17 مليون شخص، وأغلقت المدارس للسيطرة على موجة تفشي جديدة بأوميكرون أدت إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات.

وهذا أبرز ما نعرفه عن المتحور الجديد، وفق تقارير إعلامية:

- يحمل المتحور اسم Deltacron (BA.2) وهو مشتق من أوميكرون (وهو أحد متحورات فيروس كوفيد 19 ظهر في نوفمبر 2021).

- لدى المتحور الجديد قدرة عالية على العدوى مثله مثل الحصبة وهي أحد أكثر الأمراض المعدية في تاريخ البشرية.

- يجمع المتحور الجديد بين الطفرات من متحوري كورونا السابقية "أوميكرون" و"دلتا".

- تم اكتشافه في عدد من المناطق في فرنسا.

- يُعتقد أن لديه قابلية للانتشار أكثر من أوميكرون، وهو ما قد يترجم إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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