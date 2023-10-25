آرثر دي ليتل تتعاون مع معهد مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السنوية السابعة في الرياض

سيستضيف الدكتور أندرياس شلوسر من شركة "آرثر دي ليتل" في 25 أكتوبر، جلسة نقاش حول مستقبل التنقل الكهربائي، مع أعضاء آخرين في اللجنة بما في ذلك فيصل سلطان، نائب الرئيس الدولي والمدير العام لشركة "لوسيد موتورز"؛ وآدم ريدجواي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ون موتو"؛ وخبير التنقل المبتكر المهندسة ربى فايز عبد العال

ستشارك آرثر دي ليتل خلال النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار نتائج مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي - GEMRIX 2023" الصادر عنها

الرياض، المملكة العربية السعودية : انضمت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم ، إلى معهد مبادرة مستقبل الاستثمار في النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، والتي تقام في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، الرياض، في الفترة الممتدة من 24 إلى 26 أكتوبر2023.

يحتل التنقل الكهربائي هذا العام مكانة عالية في جدول أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار، وستشارك آرثر دي ليتل بقوة لتبادل الأفكار والرؤى القيمة وتشكيل الحوار البنّاء حول هذا الموضوع. وفي الخامس وعشرين من أكتوبر، سيستضيف الدكتور أندرياس شلوسر، الشريك ومسؤول عالمي لقطاع السيارات لدى "آرثر دي ليتل، جلسة نقاش عند الساعة 12:30 ظهراً بعنوان: "التأثير: هل العالم جاهز للتنقل الكهربائي؟"، مع أعضاء آخرين في اللجنة بما في ذلك فيصل سلطان، نائب الرئيس الدولي والمدير العام لشركة "لوسيد موتورز"؛ وآدم ريدجواي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ون موتو"؛ وخبير التنقل المبتكر المهندسة ربى فايز عبد العال.

وخلال الجلسة النقاشية، ستوجه آرثر دي ليتل المناقشات حول بعض موضوعات التنقل الكهربائي الأكثر إلحاحاً اليوم، بما في ذلك جاهزية الأسواق، ومكاسب الاستدامة المحتملة، والفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي تلوح في الأفق الآن.

وسيلقي الشريك ومسؤول عالمي لقطاع السيارات لدى "آرثر دي ليتل" أيضاً كلمة رئيسية حول أحدث مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي - GEMRIX 2023 الصادر عن الشركة. وبينما تحافظ النرويج على صدارتها العالمية في جاهزية أسواقها للتنقل الكهربائي، ظهرت الصين كمنافس قريب لها في المركز الثاني. ومن الجدير بالذكر أن التقرير يكشف عن تقدم كبير في جاهزية الأسواق للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً، حيث احتلت الإمارات العربية المتحدة وقطر المرتبة السابعة والتاسعة على التوالي، على المؤشر العالمي، كما احتلت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مراكزاً مرموقة في المؤشر.

يشمل الاصدار الثالث من "مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي –GEMRIX 2023 " 35 سوقاً في جميع القارات، ما يجعله الأكثر شمولاً على مستوى الصناعة حتى اليوم.

وتعليقاً على نتائج مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي لهذا العام، أعرب الدكتور شلوسر عن حماسه لمستقبل المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط، بقوله: “ تشير البيانات بقوة إلى الوتيرة المتسارعة في اعتماد المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن التزام الحكومات والقطاع الخاص هو التزام طموح؛ ومدعوم بخطط قابلة للتنفيذ واستثمارات كبيرة".

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نبذة عن آرثر دي ليتل

لا تزال شركة "آرثر دي ليتل" في طليعة الابتكار منذ عام 1886. وتتمتع بسمعة عالمية مرموقة كشركة استشارات رائدة في ربط الإستراتيجية والابتكار والتحول عبر مختلف القطاعات التي تقودها التكنولوجيا. وتعمل الشركة على مساعدة عملائها على التحول من خلال تغيير منظومات الأعمال للكشف عن فرص نمو جديدة. وتمكّن الشركة عملائها من بناء قدرات الابتكار وإحداث تحولات إيجابية في مؤسساتهم. ويتمتع مستشارو الشركة بخبرة عملية قوية عبر مختلف القطاعات بالإضافة إلى معرفة ممتازة بالاتجاهات والتحولات الرئيسية في الأسواق. وتتواجد شركة آرثر دي ليتل في أهم مراكز الأعمال حول العالم. وتفخر الشركة بتقديم خدماتها لمعظم الشركات المدرجة في قائمة مجلة فورتشن "Fortune 1000" بالإضافة إلى الشركات الرائدة الأخرى ومؤسسات القطاع العام.

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