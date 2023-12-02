الدوحة، قطر: أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، بالشراكة مع Visa وEcolytiq (وهي شركة عالمية تقدم حلولًا مستدامة للخدمات)، عن إضافة ميزة مبتكرة إلى تطبيق الجوال تقوم بتتبع انبعاثات الكربون. وتمثل هذه الخطوة المبتكرة خطوة جديدة في قطر والمنطقة بشكل عام حول الأثر الكربوني للأفراد، مما يعزز التزام المصرف بتطوير المشهد المصرفي الرقمي مع التركيز على الاستدامة وزيادة الوعي بالبيئة.

وفي مبادرة رائدة لمكافحة التغير المناخي، دمج المصرف ميزة تتبع انبعاث الكربون في تطبيق الجوال وهي الميزة الأولى من نوعها في قطر، لتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة بين عملائه عند استخدام البطاقات. وتهدف هذه الميزة المتطورة إلى توعية العملاء حول انبعاثات الكربون في كل معاملة تتم باستخدام البطاقات، وتشجيعهم على تبني المزيد من الأنشطة المالية الصديقة للبيئة. ومن خلال رفع مستوى الوعي وتعزيز عادات الاستهلاك المستدام عبر الرؤى المناخية المتكاملة، تتماشى ميزة تتبع انبعاث الكربون مع التزام المصرف بمسؤوليته لحماية البيئة من أجل الأجيال القادمة. ويمكن لعملاء المصرف تتبع الأثر الكربوني الخاص بعملياتهم المالية وتلقي إرشادات حول تنمية عادات إستخدام أكثر مسؤولية. وسيتمكن المصرف من خلال تقديم هذه الميزة الجديدة من حساب الأثر الكربوني الناتج عن المعاملات المصرفية للأفراد والتي تتم باستخدام البطاقات. وتتضمن بعض الميزات الرئيسية نصائح حول الإستخدام المستدام للبطاقة، وتتبع الآثار الكربونية التراكمية على مدار الشهر، ومقارنتها بالقيم المسجلة في الأشهر السابقة، وخيار تحسين معاملات محددة بالإضافة إلى تحسين الملف الشخصي للعميل بناء على نمط الحياة، مما سيسهم في تعرفه على أثره الكربوني على البيئة بشكل أكثر دقة.

وتؤكد ميزة تتبع انبعاث الكربون على ريادة المصرف في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والاستدامة، وتمثل سابقة للمؤسسات المالية حيث يعد المصرف أول من دمج التثقيف البيئي في خدماته. ومع حرص المصرف على المضي قدماً في رحلة الاستدامة، تمثل هذه الميزة خطوة مهمة نحو توفير تجربة مصرفية أكثر مراعاة للبيئة.

وأكد السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف على أهمية هذا الإنجاز، فقال: "يعد تطبيق جوال المصرف القناة المصرفية المفضلة لعملائنا، وهو ما يعكس التزامنا بالحفاظ على ريادة الخدمات المصرفية الرقمية من خلال الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. إننا نتحقق باستمرار من الاحتياجات المصرفية اليومية لعملائنا ونقوم بشكل استباقي بدمج الميزات التي تتوافق مع هذه المعايير. ولا تقتصر مجهوداتنا على تلبية متطلبات العملاء الحالية فقط، بل نمضي بثبات في استثمارنا في التكنولوجيا والابتكار للارتقاء بتجربة العملاء الشاملة، مع العمل لتوفير بيئة نظيفة وأكثر استدامة".

ومن جانبه أشار السيد ديفيد ليز، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة Ecolytiq، إلى أهمية إطلاق هذه الميزة ، قائلاً: "تمثل هذه الشراكة تحولاً كبيراً في السوق. فالاهتمام بالمناخ في الخدمات المصرفية أصبح الآن أمراً واقعاً في قطر. إن عملنا المبتكر مع المصرف وVisa يمنح عملاء الخدمات المصرفية للأفراد في قطر مزيداً من الشفافية، والخيارات المستدامة. نحن فخورون باختيارنا للتعاون مع المصرف في إرشاد عملائه على التحديات البيئية من خلال دمج هذا الاهتمام بشكل أساسي في تجربة المصرف. وقد قرر المصرف تبني مستقبل الخدمات المصرفية باعتباره جزءً لا يتجزأ من هذا المستقبل."

وقال شاشانك سينغ، مدير عام Visa في قطر والكويت: "يسعدنا أن نشيد بهذا الإنجاز الرائد الذي حققه المصرف بإطلاق ميزة تتبع انبعاث الكربون التي طورها بالتعاون مع شركة Ecolytiq. وتُبرز هذه المبادرة الرائدة التزام المصرف وتفانيه في تطوير قطاع الخدمات المصرفية الرقمية، إلى جانب تركيزه بشكل كبير على الاستدامة وزيادة الوعي البيئي".

وفي وقت سابق من عام 2023، أصدر المصرف النسخة الثالثة من تقرير الاستدامة، والذي سلط الضوء على التطورات المهمة في مبادرات الاستدامة الخاصة به. ويشمل ذلك الخطوات الاستباقية التي اتخذتها إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمناخ واستغلال الفرص، بما يتماشى مع التوصيات التي قدمها فريق العمل المعنيّ بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ. وفي يونيو من 2023، أصبح المصرف البنك الأول والوحيد في قطر الذي يتبنى مبادئ خط الاستواء Equator Principles))، التي تدمج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملية إدارة المخاطر.

ويمكن للعملاء تحميل تطبيق جوال المصرف عبر متاجر تطبيقات "آب ستور" و"غوغل بلاي"، و"هواوي آب غاليري". كما يمكن للعملاء التسجيل في التطبيق بكل سهولة عبر رقم بطاقة الخصم والرقم السري الخاص بهم. يوفر تطبيق المصرف للعملاء القدرة على التحكم الكامل في حساباتهم وبطاقاتهم ومعاملاتهم وتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية عن بُعد. كما يمكن لعملاء المصرف التقدم بطلب فتح حساب للمرة الأولى، والحصول على تمويل شخصي، أو بطاقة ائتمان، أو فتح حسابات إضافية مباشرةً عبر تطبيق جوال المصرف.

لمزيد من المعلومات حول تطبيق جوال المصرف وميزاته الجديدة، يرجى زيارة: www.qib.com.qa/ar-mobileapp

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