دبي: شركة شورفلو (SureFlow)؛ الرائدة في مجال تكنولوجيا إنترنت الأشياء؛ تعيد تعريف الحياة المستدامة خلال مشاركتها في العمل المناخي – منطقة الإبتكار في قمة المناخ (COP28). ومن المقرر أن يقام الحدث في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر 2023، في مركز مدينة جميرا للمؤتمرات، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

شركة شورفلو (SureFlow)؛ المتخصصة في الكشف عن تسربات المياه والكهرباء والغاز؛ صاحبة الحلول الاستباقية والبديهية للأسر في جميع أنحاء العالم. وتتوافق الطريقة المبتكرة للشركة في مجال التكنولوجيا المستدامة مع أهداف قمة المناخ (COP28) بسلاسة، مما يجعلها مساهمًا كبيرًا في العمل المناخي.

مع الالتزام بمنع حدوث الأضرار، تسمح تكنولوجيا الاستشعار لدى شركة شورفلو (SureFlow)؛ الحاصلة على براءة اختراع؛ بمراقبة شاملة وفي الوقت الحقيقي، حتى بالنسبة لأصغر التسربات. وتعمل الشركة على تمكين الأسر من خلال رؤى قابلة للتنفيذ حول أنماط الاستهلاك، وتعزيز اتخاذ القرارات السليمة دون الحاجة إلى الخبرة التكنولوجية.

بالإضافة إلى اكتشاف التسربات، فإن طريقة شركة شورفلو (SureFlow) القائمة على البيانات، والمصحوبة بخوارزميات التعلم الآلي المتطورة، تقود الممارسات المستدامة. وتساهم الشركة بشكل فعال في مواجهة التحديات التي تفرضها ندرة الموارد وتغير المناخ، مما يضع الأساس لمستقبل أكثر استدامة.

ويمتد تأثير شركة شورفلو (SureFlow) إلى ما هو أبعد من الحفاظ على البيئة؛ فهو يعزز التغيير الاجتماعي والاقتصادي من خلال خلق فرص عمل خضراء وتعزيز التحول العادل. ومن خلال رؤية قائمة على إعادة التفكير في الموارد الأساسية وحمايتها وإزالة الكربون منها، تلتزم شركة شورفلو (SureFlow) بتحفيز الابتكارات التحويلية التي توازن بين معضلة الطاقة الثلاثية وتحفز العمل المناخي في المناظر الطبيعية الحضرية.

"باعتبارها رائدة في مجال التكنولوجيا المستدامة، تواصل شركة شورفلو (SureFlow) وضع معايير جديدة، مما يجسد إمكانات إنترنت الأشياء في تعزيز التوازن البيئي والإشراف البيئي. إن مشاركتنا في العمل المناخي - منطقة الابتكار في قمة المناخ (COP28) هي شهادة على التزامنا بقيادة التغيير الإيجابي على البيئة". (سيباستيان دي يو آي/ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي).

تدعو شركة شورفلو (SureFlow) ممثلي وسائل الإعلام وحاضري قمة المناخ (COP28) لاستكشاف حلولها المبتكرة في العمل المناخي – منطقة الابتكار خلال الحدث.

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حول شركة شورفلو (SureFlow):

شركة شورفلو (SureFlow)؛ شركة رائدة في مجال إنترنت الأشياء ومتخصصة في تحويل إدارة الموارد وتعزيز الحياة المستدامة. من خلال التركيز على اكتشاف تسربات المياه والكهرباء والغاز، تعمل حلول شركة شورفلو (SureFlow) المبتكرة على تمكين الأسر في جميع أنحاء العالم من اتخاذ قرارات سليمة بشأن استهلاك مواردها. وتلتزم الشركة بقيادة والحفاظ على البيئة والتغيير الاجتماعي والاقتصادي من خلال التكنولوجيا المتطورة والطرق المثالية لتحقيق الاستدامة.