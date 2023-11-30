تعزيزاً لمكانتها الرائدة عالمياً في مجال مكافحة تغير المناخ

تهدف شركة (S3) الجديدة إلى إحداث تغييرات جذرية في الاقتصاد المناخي ودمج قطاعات متنوعة في سلسلة قيمة واحدة وتقديم حلول شاملة قابلة للتطبيق تجارياً

تتطلع الشركة إلى تركيز نشاطها في الدول النامية والارتقاء بالتعاون العالمي لتحقيق التنمية الاقتصادية منخفضة الانبعاثات الكربونية

ستوظف "شركة S3" استثماراتها ومواردها الإدارية على نطاق واسع لتصبح واحدة من أكبر الشركات المتخصصة بمكافحة تغير المناخ

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "سيريوس العالمية القابضة"، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، تأسيس شركة "حلول الاستدامة الذكية (S3)"، وهي شركة مناخية رائدة تركز على تقديم حلول صناعية شاملة لمكافحة التغير المناخي والانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

ستولي الشركة الجديدة اهتماماً بالغاً في أربعة قطاعات حيوية للاقتصاد المناخي الجديد: احتجاز غاز الميثان والحد منه، التخلص من الانبعاثات الكربونية، الاقتصاد الدائري، كفاءة استخدام المياه. وقد شرعت الشركة بالفعل بتجسيد التزامها بدفع عجلة التحول إلى مستقبل مستدام من خلال تنفيذ مشاريع فاعلة ومؤثرة في هذه المجالات، إذ تعمل حالياً في قطاع غاز الميثان على تطوير شركة هندسة وإنشاءات متكاملة الخدمات متخصصة بتخفيف واحتجاز غاز الميثان في صناعة النفط والغاز، ولتغطي عملياتها قطاعات المنبع (مراحل الإنتاج واستخراج الموارد الطبيعية) والقطاع الأوسط (نقل وتوزيع الموارد الطبيعية) والقطاع النهائي (تحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات نهائية وتوزيعها للعملاء).

تُعد شركة "حلول الاستدامة الذكية (S3)"رائدة في مجال حلول الانبعاثات الكربونية، وتعتبر أول مؤسسة تمتلك وتدير عدة مراحل في سلسلة القيمة وإدارة الكربون في العالم، الأمر الذي من شأنه توسيع سلسلة قيمة النفط والغاز من نقطة احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بينما ستستفيد وحدة منفصلة داخل الشركة من المنصات الحالية لتقدير وتسجيل كميات الانبعاثات الكربونية وتداولها. (بيع وشراء حقوق الانبعاثات).

يتمتع اقتصاد شركة (S3) الدائري بمكانة استراتيجية كمدير استثمار داخلي، مع تركيزه على توسيع نطاق التقنيات الصناعية المتوافقة مع مبادئ الاقتصاد الدائري. وتشمل هذه المبادرة المهمة استثمار الطاقة الفائضة من مصادر متنوعة وتنظيم تحولات الطاقة النظيفة التكاملية والعمليات المستدامة للإنتاج.

وفي قطاع المياه، تعمل (S3) على تسويق التقنيات المتطورة لتحسين استخدام المياه واستعادة الموارد المائية من المعالجات الزراعية والعمليات الصناعية، وذلك بهدف مكافحة ندرة المياه في مواقع محددة عبر توفير مصادر جديدة ومستدامة للمياه الصالحة للشرب المشتقة من النباتات للمبادرات ذات التأثير الاجتماعي والبيئي.

تلتزم "سيريوس العالمية القابضة" بتوظيف استثماراتها لتطوير قطاعات الأعمال ذات الصلة بهذا المجال، والاستفادة من أصولها الحالية وتفعيل استراتيجيتها، بما فيها نماذج "التمويل والبناء والتشغيل والتحويل". وتجدر الإشارة إلى أن الشركة العالمية القابضة قامت، في أكتوبر الماضي، بنقل بعض أصولها العاملة في مجال البيئة والاستدامة إلى "سيريوس العالمية القابضة"، وستقوم (S3) الجديدة بدمج هذه الأصول وغيرها في قطاعات أعمالها الأربعة.

وفي هذا السياق، قال آجيه بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة سيريوس العالمية القابضة: "يأتي إطلاق شركة "حلول الاستدامة الذكية (S3)" تتويجاً لنهجنا الرائد وجهودنا في مجال الاستدامة، فنحن نعمل على تكامل قطاعات الأعمال المميزة والمتنوعة في منظومة متماسكة لتقديم حلول شاملة قابلة للتطبيق تجارياً على نطاق واسع. وطموحنا لا يقتصر على التطلع إلى مستقبل مستدام فحسب، بل إن توافر العديد من المشاريع الواعدة أمامنا، يدفعنا لاتخاذ خطوات ملموسة لبناء هذا المستقبل على نحو فاعل. ونحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة وفعاّلة لمكافحة تغير المناخ وصنع مستقبل مستدام للجميع، لأن من أبرز أهداف شركتنا الجديدة، سد الفجوة في السوق وترسيخ مكانتها كأكبر شركة متخصصة في مكافحة تغير المناخ."

يتزامن إطلاق هذا الكيان الجديد مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، ووسط التزام العديد من الشركات الرائدة في الدولة بتقديم حلول قابلة للتطوير والتطبيق، تعود بالفائدة على البيئة وتكون مجدية اقتصادياً. وستؤدي قطاعات الأعمال التي تنشط فيها الشركة دوراً أساسياً في تطوير برامج أعمال الشركات التي تركز على تحقيق صافي انبعاثات صفرية، والوفاء بتعهدات خفض غاز الميثان وتنفيذ استراتيجيات بناءة لتحقيق تأثير إيجابي على البيئة المائية.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن سيريوس العالمية القابضة

شركة "سيريوس العالمية القابضة"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، هي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، وتُعد في طليعة الشركات المتخصصة في تعزيز مستقبل الاستدامة من خلال التكنولوجيا ومشهد التحول الرقمي. تمتلك "سيريوس العالمية القابضة" رؤية مميزة لدفع عجلة التغيير الشامل وإطلاق العنان لصنع مستقبل مستدام ومشرق، عبر شركاتها التابعة التي يتجاوز عددها الـ 20 على مستوى العالم، والتي تسهم كل منها في إعادة رسم ملامح قطاعات الصحة والمناخ والمنظومة الرقمية في عالم اليوم.

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 879 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 500 شركة تابعة وأكثر من 107,000 موظفًا، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والجرف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيزعلى المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

www.ihcuae.com