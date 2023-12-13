دبي، الإمارات العربية المتحدة--(BUSINESS WIRE/"ايتوس واير")-- أعلنت اليوم شركة Nextracker (رمزها في بورصة نازداك: NXT)، الرائدة عالميًا في مجال توفير حلول أجهزة تتبع الطاقة الشمسية والبرمجيات الذكية، أنها حققت إنجازًا مؤسسيًا متمثلاً في أجهزة تتبع الطاقة الشمسية بقدرة 10 جيجاوات، والتي هي إما قيد التشغيل أو قيد إنجاز مشروعات كائنة في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند. وبالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 الذي عُقد في دبي على مدى الأسبوعين الماضيين، تم تحقيق هذا الإنجاز هذا الشهر بعد تأمين طلبات كبيرة في المنطقة.

صرح Dan Shugar، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Nextracker، قائلاً: "إن هذه المنطقة أرض خصبة لمجموعة كبيرة من احتياجات وفرص تحول الطاقة، ونحن فخورون بتحقيقنا هذا الإنجاز المهم. ومن جهتنا فنحن نواصل ضخ استثمارات في هذه الأسواق بالاستعانة بفِرق المبيعات والهندسة والخدمات الاحترافية بغية تقديم خدمة أفضل لعملائنا طوال دورة حياة مشروع الطاقة الشمسية بأكمله. كما تصب الشركة جل تركيزها في توقع احتياجات العملاء وتقديم أبرز حلول أجهزة تتبع الطاقة الشمسية والبرمجيات في الصناعة مع هندسة تصميم الرياح والأداء المبهر المنقطع النظير."

صرحت Hinde Liepmannsohn، المدير التنفيذي في جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية، قائلة: "لقد أثبتت Nextracker، العضو العريق في MESIA (جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية)، التزامها بالتعاون والشراكة الإستراتيجية الفاعلة مع كيانات التطوير الرئيسية المسؤولة عن أهم مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى المرافق في المنطقة. من إدارة المشروعات في الموقع والدعم الهندسي إلى الأنظمة المصممة بحيث توفر عاملي سرعة وسهولة التركيب باستخدام البرمجيات والتكنولوجيا المتقدمة والتنظيف الآلي لتحسين إنتاج الطاقة، يواصل فريق Nextracker إثبات قدرتهم على تحقيق إنجازات قيمة وإحداث تأثير ملحوظ عبر دورة حياة مشروعات الطاقة النظيفة الضخمة."

نظرًا إلى أن هذه الأسواق تمثل فرصة لتطوير الطاقة الشمسية على مستوى المرافق في كل أنحاء المنطقة، عمدت شركة Nextracker إلى تعزيز محتواها المحلي وبرنامج التصنيع الخاص بها في الشرق الأوسط والهند، جاذبة شركاء محليين بغية توفير الفولاذ والمكونات الحيوية لأجهزة تتبع الطاقة الشمسية في كل أنحاء المنطقة.

موارد إضافية

تعمل أنظمة تتبع الطاقة الشمسية والبرمجيات المتكاملة من Nextracker حاليًا على العديد من مشروعات الطاقة الشمسية البارزة في كل أنحاء المنطقة، مثل:

المملكة العربية السعودية (مجمعا Sudair و Sakaka للطاقة الشمسية) – استفادت المشروعات التعاونية مع ACWA Power وشركائها من التصنيع المحلي في المملكة العربية السعودية لمكونات الفولاذ الحيوية، مما يسهم في النمو المستمر لصادرات شركة Nextracker من الفولاذ في كل أنحاء المنطقة. شاهد فيديو مشروع Sakaka لمعرفة المزيد.

(مجمعا و للطاقة الشمسية) – استفادت المشروعات التعاونية مع وشركائها من التصنيع المحلي في المملكة العربية السعودية لمكونات الفولاذ الحيوية، مما يسهم في النمو المستمر لصادرات شركة من الفولاذ في كل أنحاء المنطقة. شاهد فيديو مشروع لمعرفة المزيد. الإمارات العربية المتحدة (المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية) – مشروع تعاوني مع Shanghai Electric و ACWA Power يوفر أكثر من جيجاوات من الطاقة لمدينة دبي.

(المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية) – مشروع تعاوني مع و يوفر أكثر من جيجاوات من الطاقة لمدينة دبي. الهند (كارناتاكا وغوجارات وراجستان) – بالتعاون مع شركات EPC البارزة، مثل Sterling and Wilson Renewable Energy و Amara Raja Infra Private Limited و Rays Power Infra ، فضلاً عن شركات التطوير المرموقة، مثل NTPC و Serentica Renewables ، تقدم Nextracker أنظمة تتبع طاقة شمسية حائزة على جوائز للعديد من المشروعات بغية تعزيز الاقتصاد النظيف في الهند. وبفضل ثاني أكبر مكتب لها في حيدر آباد وأكثر من مائتي موظف متخصص، عقدت شركة Nextracker شراكات إستراتيجية مع 11 مورد تصنيع و13 مصنعًا بغية توفير أكثر من 80% من المحتوى المحلي لمشروعات الطاقة الشمسية على مستوى المرافق في كل أنحاء البلاد.

(كارناتاكا وغوجارات وراجستان) بالتعاون مع شركات البارزة، مثل و و ، فضلاً عن شركات التطوير المرموقة، مثل و ، تقدم أنظمة تتبع طاقة شمسية حائزة على جوائز للعديد من المشروعات بغية تعزيز الاقتصاد النظيف في الهند. وبفضل ثاني أكبر مكتب لها في حيدر آباد وأكثر من مائتي موظف متخصص، عقدت شركة شراكات إستراتيجية مع 11 مورد تصنيع و13 مصنعًا بغية توفير أكثر من 80% من المحتوى المحلي لمشروعات الطاقة الشمسية على مستوى المرافق في كل أنحاء البلاد. إفريقيا – تفعّل أنظمة Nextracker في مشروعات الطاقة الشمسية الرئيسية بقدرة تزيد عن جيجاوات في كل أنحاء إفريقيا، وهي سوق جغرافية ذات مستويات إشعاع عالية وسياسات مواتية للطاقة النظيفة متطورة باستمرار.

لمزيد من المعلومات عن حلول أجهزة تتبع الطاقة الشمسية والبرمجيات من Nextracker، الرجاء زيارة https://nextracker.com/trackers/

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نبذة عن Nextracker

تعد شركة Nextracker رائدة في مجال توفير حلول أجهزة تتبع الطاقة الشمسية والبرمجيات الذكية والمتكاملة المستخدمة في مشروعات توليد الطاقة الشمسية على مستوى المرافق والموزعة على مستوى العالم. وتمكّن منتجاتها الألواح الشمسية من تتبع حركة الشمس في السماء وتحسين أداء المصانع. هذا، وبفضل وجود مصانع فاعلة في أكثر من ثلاثين بلدًا على مستوى العالم، تقدم شركة Nextracker تقنيات تتبع للطاقة الشمسية من شأنها زيادة إنتاج الطاقة وتقليل تكاليف عائد الاستثمار الكبير للمصانع. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة nextracker.com.

* المصدر: "ايتوس واير"

جهات الاتصال

Jake Drake،‏ شركة ‎360 Communications (بالنيابة عن Nextracker MENA):

jacob.drake@360stratcomms.com

Sowmya Sriram، شركة Nextracker India

ssriram@nextracker.com

Kristan Kirsh، نائب الرئيس الأول لقسم الاتصالات العالمية في Nextracker

Kkirsh@nextracker.com

