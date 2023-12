القاهرة، مصر في 7 ديسمبر 2023- أعلنت شركة شنايدر إلكتريك العالمية المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، وشركة LMD الرائدة في مجال العقارات، عن توقيع مذكرة تفاهم لتطبيق حلول متطورة ومستدامة لإدارة المدن الذكية لعدد من مشروعات الشركة في مصر والامارات العربية المتحدة. تشمل الاتفاقية مشروعي Stei8ht و One Ninety في مصر، بالإضافة إلى مشروعات شركة LMD في دبي ، لتنفيذ حلول المباني الذكية وبرمجيات أڤيڤا(AVEVA) ، لإدارة نظم ومرافق المشروعات والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز ممارسات الطاقة الصديقة للبيئة في المشروعات.

تم توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 28) المنعقد بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور السيد سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، والسيدة أمل الشاذلي، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لأفريقيا والشرق الأوسط لقطاع الطاقة الرقمية والجديدة وبرمجيات إدارة الطاقة، والمهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD ، والسيد حمد العبار الشريك المدير لشركة LMD UAE.

بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شنايدر إلكتريك بتزويد مشروعات شركة LMD UAE وLMD Egypt بحلولها المتكاملة لإدارة المباني الذكية كجزء من حرصها الدائم علي تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص. وتشمل هذه الحلول مركز العمليات الموحد من أڤيڤا، الذي يتيح التحكم المركزي للمشروع من خلال إمكانية المراقبة الآمنة لكافة العمليات باستخدام نموذج إدارة الأصول والتحليل اللحظي للعمليات، والإنذارات، والأحداث والبيانات المخزنة وتحويلها لمصدر معلومات موحد بالإضافة إلى إدارة استهلاك المياه وأنظمة الري، وتوفير نظام يمكن تطويره ليشمل عدد أكبر من المرافق والعمليات، وتعزيز العمليات التشغيلية للموارد والتأكد من إتاحتها على مدار الساعة مثل المصاعد والسلالم الكهربائية وغيرها. كما ستقوم شنايدر إلكتريك بتوفير لوحات الجهد المتوسط، ووحدات الربط الحلقية، ونظام إدارة المباني، وأنظمة منع انقطاع التيار، ومفاتيح النقل الاوتوماتيكي ASCO ATS، ونظام SCADA لإدارة الطاقة والتحكم لمختلف المشروعات.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، صرح السيد سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي بأن: "التوسع في تبني حلول الاستدامة، هدف عالمي في ظل التأثر بالتغيرات المناخية، لذلك تساعد تطبيقات شنايدر إلكتريك على خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الطاقة، حيث تشير الدراسات أنه بحلول عام 2050، ستصبح المنازل أكبر مستهلك للكهرباء، ونحن على ثقة أن حلولنا المتكاملة في إدارة مباني المستقبل ستساعد شركة LMD، على تطبيق مفهوم المدينة الذكية في مشروعاتها بدبي وايضًا بمشروعيها في مصر Stei8ht وOne Ninety، لتحقيق هدفنا المشترك وهو تعزيز الاستدامة والعمل من أجل عالم ذو مناخ إيجابي باستخدام التكنولوجيا."

كما صرحت السيدة أمل الشاذلي، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لأفريقيا والشرق الأوسط لقطاع الطاقة الرقمية والجديدة وبرمجيات إدارة الطاقة، قائلة: "الشراكة هي ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للنمو والتوسع في منطقة دول الخليج عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه خاص، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري. إن شراكتنا مع شركة LMD تجسد التزامنا بدعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة، حيث نسعى إلى تقديم حلول متطورة لتوفير الطاقة وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة."

عبر المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة LMD عن حماسه للتعاون مع شنايدر إلكتريك مشيراً: "نحن ملتزمون بتطبيق جميع معايير الاستدامة في مشاريعنا المختلفة في LMD Egypt وLMD UAE ، بما في ذلك مشروعي One Ninety وهومشروع متعدد الاستخدامات ومشروع Stei8ht المجتمع الحصري للفلل السكنية، ومشاريعنا في الإمارات. نحن متحمسون للتعاون مع الشركات الدولية، حيث تحقق شراكتنا مع شنايدر إلكتريك، الرائدة عالميًا في إدارة الطاقة والتحكم الآلي رضاً كبيرًا. نحن نثق في أن حلول شنايدر إلكتريك المتدامة المتقدمة ستساعدنا في تحقيق هدفنا في تعزيز السلامة والراحة والاستدامة لعملائنا. وتعهدنا بدمج هذه المثل الأيديولوجية في مشاريعنا يعكس إخلاصنا للحفاظ على البيئة ورفع جودة الحياة للسكان." وأكد سلطان على الدور الحيوي الذي ستلعبه المدن الذكية في تشكيل مستقبل قطاع العقارات.

السيد حمد العبار، الشريك المدير لشركة LMD UAE، أكد أهمية الاتفاقية كجزء من اهتمام الشركة الكبير لتطبيق عناصر الاستدامة في مشاريعها وأعرب قائلا: " نحن سعداء بالتعاون مع شنايدر بهدف تعزيز جهود LMD UAE في تطوير مشاريع متوافقة مع اتجاهات التنمية المستدامة العالمية وحفظ البيئة. يهدف هذا التعاون إلى تطوير استراتيجيات تعزز الحلول السكنية الفعالة، مع التركيز على استخدام الطاقة المستدامة ، وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون عبرمشاريعنا من أجل بيئة مستدامة. تشمل الشراكة مجموعةمشاريع LMD UAE، مثل Boutique XII، وMarina Living، وBoutique 23. بالإضافة إلى ذلك، يشمل اتفاق الشراكة مشروعين من مشاريع LMD Egypt – One Ninety وStei8ht – واللذان يعتبران أمثلة حقيقية على المجتمعات الحضرية المتكاملة التي نفذت بنجاح عناصر الاستدامة الأساسية."

يبلغ إجمالي حجم استثمارات مشروع One Ninety 42 مليار جنيه مصري، ويشغل مساحة شاسعة تبلغ 344،315 متر مربع. يتميز المشروع بموقع استراتيجي عند تقاطع شارع التسعين الجنوبي مع الطريق الدائري، حيث يتميز بتصاميمه الفريدة والمرافق والخدمات التي تضمن أقصى مستويات الرفاهية والتطوير للمقيمين والزوار على حد سواء. ويتضمن المشروع منطقة W Residences Cairo التي تديرها ماريوت إنترناشونال، وتقدم منطقة سكنية فندقية فريدة إلى جانب مجموعة متنوعة من الخدمات الترفيهية والفنية والثقافية. يُذكر أن One Ninety يضم أول منطقة للتصميم في مصر (CDD)، ويضم فنادق عالمية مثل W Cairo و Aloft Hotel. المشروع يخضع لإدارة كاملة من قبل "Hill International". وعلاوة على ذلك، يتمتع Stei8ht، المجتمع الحصري للفلل السكنية الذي يمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع تحت إشراف LMD Egypt، بموقع استراتيجي في القاهرة الجديدة. يسعى هذا المشروع إلى دمج عناصر الحياة المعاصرة، مع وجود أكثر من 2000 وحدة سكنية، ومركز تجاري وإداري شامل، بالإضافة إلى معارض متنوعة ومناطق ترفيهية ومساحات خضراء خلابة.

نبذة عن شنايدر إلكتريك

تؤمن شركة شنايدر إلكتريك بأن الحصول على الطاقة والوصول إلى البيانات الرقمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان. لذلك، تمنح الشركة الجميع القدرة على إنجاز المزيد بجهد أقل، ما يضمن توفّر برنامج Is On Life أينما كان ولأي شخص كان وفي كل زمان. وتوفّر شنايدر إلكتريك حلولاً رقمية للطاقة والأتمتة لضمان الكفاءة والاستدامة، كما تجمع ما بين تقنيات الطاقة الرائدة على مستوى العالم والأتمتة في الوقت الفعلي والبرامج والخدمات للحصول على حلول متكاملة للمنازل والمباني، ومراكز البيانات، والبنية التحتية، والصناعات. في شنايدر إلكتريك ملتزمون بإطلاق العنان للإمكانيات اللامتناهية لمجتمع منفتح وعالمي ومبتكر حيث يكون الأفراد شغوفين بقيَم الشركة المتعلقة بالهدف الهام والشمولية والقوة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة www.se.com/eg

حول LMD للتطوير العقاري:

تأسست LMD في عام 2007 كشركة مطورة للعقارات بمحفظة تتجاوز قيمتها 50 مليار جنيه مصري. وبعيدًا عن مصر، استكشفت LMD أسواقًا في دبي وبرشلونة، حيث تضم 5,000 وحدة عبر مساحة تبلغ 6 ملايين متر مربع. تمتد مشاريعها في القطاعات السكنية والفندقية والإدارية والتجارية في القاهرة وشرم الشيخ والساحل الشمالي. تشمل المشاريع الملحوظة Continental Tower، وRukan، وBoutique XII، وBoutique 23، وMarina Living في دبي، وMunataner 91 في برشلونة، وAthines - By the Sea في اليونان. في القاهرة، يمتد مشروعهم الرئيسي One Ninety على مساحة تزيد عن 344,315 متر مربع مع فندق W Cairo وفنادق Aloft وW Residences Cairo تحت إدارة ماريوت العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تدير الشركة مجمع Sixty Business & Leisure Park'3 ومشروع سكني ضخم يُعرف بـ Stei8ht. تشمل الأصول الأخرى Eastside في القاهرة الجديدة وZoya Ghazala Bay على الطريق السريع KM 142 Alex-Matrouh. لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة موقع الويب الخاص بشركة LMD: http://www.lmd.com.eg.

حول LMD UAE:

شركة LMD UAE لتطوير العقارات تأسست في عام 2011 كجزء من مجموعة LMD، إحدى رواد شركات العقارات في مصر. نظرًا للطلب المرتفع والارتفاع الملحوظ في قطاع العقارات في دبي، قررت LMD الدخول إلى سوق الإمارات العربية المتحدة من خلال تأسيس LMD UAE، والتي نجحت في تطوير مشاريع تضم 2575 وحدة في دبي، مع أفضل مستويات الجودة الأوروبية المشتقة من الفهم العميق لتفاصيل المنطقة مع إضافة ثروة من الخبرة غير المسبوقة في مجال العقارات من قبل الإدارة وأصحاب المشروع. تقدم LMD UAE انطلاقة قوية في دبي، مع وعود بمعايير جديدة للفخامة التنفيذية الذكية من خلال مشاريع مثل (Continental Tower، Rukan، Boutique XII، Marina Living، Boutique 23). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://lmduae.com/