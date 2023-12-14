دبي، الإمارات العربية المتحدة- يتم تقديم KuCoin، إحدى أفضل خمس بورصات للعملات المُشفَّرة في العالم، بفخر في منتدى التمويل المستدام للحفاظ على البيئة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وقد انعقد المنتدى في جناح Rotary Pavilion الذي نظمته المؤسسة العالمية للمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR).

جمع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) مجموعة متنوعة تضم أكثر من 90000 مشارك، ومن المتوقع أن يكون بمثابة منصة مهمة لدفع العمل العالمي بشأن المناخ. وقد سلَّط منتدى التمويل المستدام للحفاظ على البيئة الضوء على كيفية دمج الاستدامة في النظام المالي من خلال رفع الارتقاء بمستوى الوعي والاستفادة من التكنولوجيا.

وقد ألقت Nancy Cheung، كبيرة مسؤولي الاستدامة (CSO) لدى KuCoin، خطابًا رئيسيًا حول الدور الحاسم الذي تؤديه تكنولوجيا "سلسلة الكتل الصديقة للبيئة". وشددت على كيفية إحداث تكنولوجيا سلسلة الكتل واللامركزية تغييرات إيجابية في المجتمع، وذكرت أيضًا أن "KuCoin ملتزمة بشدة بتعزيز التمويل والتنمية المستدامين المحافظين على البيئة. ونحن ندعو الجميع إلى توحيد جهودهم لإنجاز هذا العمل العظيم، الذي يجعل العالم مكانًا أفضل وأكثر حفاظًا على البيئة." وقد انضم إلى المنتدى ضيوف بارزون آخرون، من بينهم Patrick Bolton، الرئيس السابق لجمعية التمويل الأمريكية، وBeatrice Weder di Mauro، رئيسة مركز أبحاث السياسات الاقتصادية (CEPR)، لتبادل وجهات النظر بشأن تأثير تغير المناخ في التمويل، ومركز أبحاث السياسات الاقتصادية وتغير المناخ.

إن قضية تغير المناخ تُعد مبعث قلق مُلِح لدى دول العالم منذ فترة طويلة، وتمثل تحديًا عالميًا للبشرية. تتمتع تكنولوجيا سلسلة الكتل، باعتبارها تقنية ناشئة، بالقدرة على دفع التبني الجماعي والتطبيق الشامل للتمويل المراعي للبيئة نظرًا لطبيعتها المتنوعة والشفافة والقابلة للتتبع والثابتة، في حين تؤدي دورًا فعالًا وحيويًا في الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون. من ناحية أخرى، تهيئ هذه الإمكانات الواعدة أيضًا طلبًا على الاختصاصيين المهرة في تكنولوجيا سلسلة الكتل ضمن قطاع الاستدامة، ما يفسح المجال أمام المزيد من الفرص في المستقبل.

تدور اللامركزية في صميمها حول توزيع السلطة بعيدًا عن السلطة المركزية، وغالبًا ما يُنظر إليها على أنها خطوة تقدمية لتحسين بنية المجتمع البشري. ومن الممكن أن يؤدي هذا التحول إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الفرص والموارد. ويتيح النظام اللامركزي للنساء العثور على مداخل يسهل الوصول إليها لتعزيز مسارهن المهني. بالإضافة إلى ذلك، تعمل اللامركزية على إزالة العوائق التي يفرضها الموقع الجغرافي، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والتحيزات على حسب الجنس، ومن ثَمَّ تكافؤ الفرص أمام النساء والفئات الأخرى الممثلة تمثيلاً ناقصًا.

وباعتبارها مؤسسة منخرطة بعمق في قطاع سلسلة الكتل، تدفع KuCoin الصناعة نحو التعاون والاستفادة من مواردنا وتعزيز مستقبل مستدام كفريق واحد. معًا نستطيع تهيئة أجواء أكثر حفاظًا على البيئة، معًا نستطيع تقديم غدٍ مشرق.

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نبذة عن KuCoin

تُعد KuCoin التي تم إطلاقها في سبتمبر 2017، بورصة عالمية للعملات المُشفَّرة يوجد مقرها التشغيلي في سيشيل. وباعتبارها منصة موجهة للمستخدم مع التركيز على الشمولية والوصول إلى العمل المجتمعي، فهي تقدم أكثر من 700 أصل من الأصول الرقمية وتوفر حاليًا التداول الفوري والتداول بالهامش وتداول العملات الورقية بين النظراء (P2P) وتداول العقود الآجلة والإسناد والإقراض لمستخدميها البالغ عددهم 30 مليونًا في أكثر من 200 دولة ومنطقة. تُعد KuCoin واحدة من أفضل 5 بورصات للعملات المُشفَّرة حاليًا بحسب شركة CoinMarketCap. في

عام 2023، وقع اختيار Forbes على KuCoin باعتبارها إحدى أفضل بورصات العملات المُشفِّرة وتم الاعتراف بها كبورصة عالمية تحظى بإشادة كبيرة في جوائز منصة تداول العملات المشفرة العالمية لعام 2023 من Finder.