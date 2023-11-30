دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، على شهادة "بيان التحقق والمطابقة" (IWA 42:2022)، وذلك تقديراً لجهود المجموعة الرامية إلى الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وصولاً لتحقيق الحياد المناخي.

جاء هذا التكريم بعد أن خضعت المجموعة لتدقيق تضمّن تقييم المواءمة والجاهزية للوصول إلى "الحياد المناخي"، على النحو المبين في إرشادات اتفاقية (IWA 42:2022). وأكدت الجهات الاستشارية أن حوكمة اينوك تتوافق تماماً مع مبادئ ومحتوى المبادئ التوجيهية والإرشادية الخاصة بـ "بالحياد المناخي". وتقديراً للنتائج التي أسفر عنها التدقيق، حصلت اينوك على شهادة "بيان التحقق والمطابقة".

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تفتخر مجموعة اينوك بحصولها على شهادة ’بيان التحقق والمطابقة‘ (IWA 42:2022)، بما يعكس الخطوات المبذولة من قبل المجموعة لدعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز حماية البيئة والحفاظ عليها وجهودها لإنشاء مجتمعات مزدهرة مثالية للعيش." وأضاف سعادته: "إن هذا التقدير يعكس سعينا الدؤوب نحو التميز، ويؤكد انسجامنا مع الحملات العالمية الرامية للتصدي للتغير المناخي، ولا شك أنه بإرساء معايير جديدة وتبني استراتيجيات مستدامة، فإننا نوجه المسار نحو مستقبل تحدده المسؤولية البيئية والرخاء المشترك."

هذا وأُطلِقت اتفاقية العمل الدولية (IWA) خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) في مصر، وصاغت هذه الاتفاقية مبادئ توجيهية تمثّل أداة ونقطة مرجعية مشتركة لمواءمة وفهم وتخطيط انبعاثات الغازات الدفيئة "الحياد المناخي" حتى عام 2050.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال اجتماع زعماء العالم في شرم الشيخ في مصر، لحضور الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) لدراسة ومناقشة استراتيجيات مكافحة التغير المناخي، كانت المنظمة الدولية للمعايير (آيزو) حاضرة أيضاً بدورها في القمة لتوضيح كيفية عمل المعايير الدولية كأداة فعالة لترجمة اتفاقيات العمل المناخي إلى إجراءات ملموسة. وتماشياً مع (كوب 27)، أطلقت اتفاقية ورش العمل الدولية "IWA 42:2022". اعتُمدت الاتفاقية في ورشة عمل افتراضية نظمها المعهد البريطاني للمعايير بالتعاون مع منظمة "عالمنا في 2050" في سبتمبر 2022.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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