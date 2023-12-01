بالشراكة مع مؤسسة Webit.

Grow@COP هي نسخة خاصة من مسابقات الابتكار العالمية الرائدة التابعة لمؤسسة Webit، تُقام على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف "كوب 28"

أبوظبي، الإمارات: أعلنت "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي"، كيان مستقل تتمثّل مهمته في تسريع وتيرة التقدم المُحرز في ميدان العمل المناخي، إبرام شراكة مع مؤسسة Webit، إحدى أبرز وأكبر منصات الابتكار العالمية المتخصصة في مجالات الاستثمار والشركات الناشئة. وبموجب هذه الشراكة، سينظّم الطرفان نسخة خاصة من "فاوندرز غيمز" - مسابقة Webit العالمية الخاصة بروّاد الأعمال المبتكرين والشركات الناشئة الواعدة – تحت عنوان Grow@COP، والتي ستركز على الشركات الناشئة الناشطة بشكل فاعل في إحراز تقدم ضمن مجالات العمل المناخي والاستدامة.

شهدت المسابقة تقدم أكثر من 3000 شركة ناشئة، حيث تم اختيار 20 شركة استثنائية لخوض منافسات الدور نصف النهائي. وتمثّل هذه الشركات المرشحة مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصحة والتكنولوجيا المالية والطاقة والتنقل وتكنولوجيا التعليم والأغذية والتكنولوجيا النظيفة.

وستتنافس هذه الشركات المرشحة للحصول على تمويل من صندوق استثمارات Webit بالإضافة إلى فرصة عرض مشروعاتهم وأفكارهم المبتكرة أمام لجنة تحكيم دولية تضم عضويتها مستثمرين وممثلين عن شركات رأس المال الاستثماري، بما في ذلك جوجل وسيكويا وإيرليبيرد وليكستار ودي إن كابيتال وغيرها من الشركات الأخرى. وتبلغ قيمة جوائز المسابقة 6 ملايين دولار أمريكي، وسيتم تأكيدها من قبل مجلس إدارة "شبكة استثمار Webit" وذلك عقب استكمال الإجراءات اللازمة.

وتنطلق فعاليات برنامج المسابقة على مدار ثمانية أيام خلال الفترة 3 – 10 ديسمبر، على هامش مؤتمر الأطراف "كوب 28" وتحديداً داخل جناح "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي" وجناح الشباب ومركز المؤتمرات في المنطقة الخضراء بالمؤتمر، انسجاماً مع أجندة موضوعات وحوارات "كوب 28". إذ ستقوم الشركات الناشئة، على مدار السبعة أيام الأولى، بتقديم مشروعاتها وأفكارها المقترحة بحسب الموضوع المطروح كل يوم ضمن فعاليات المؤتمر.

وبحلول اليوم الأخير من برنامج المسابقة، في 10 ديسمبر، ستتمكن أفضل خمس شركات ناشئة من حيث التقييم من عرض أفكارها ومشروعاتها المبتكرة أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الشخصيات والخبراء الدوليين خلال المرحلة النهائية الكبرى من المسابقة، للحصول على الاستثمارات والتمويل وكذلك طرح أفكارها خلال احتفالية خاصة تُقام على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس.

وفي هذه المناسبة، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: "أصبح عالمنا اليوم أمام حاجة ماسة بل ومُلِحّة لتطوير جيل جديد من التقنيات المناخية المبتكرة القادرة على تسريع وتيرة الجهود والمساعي المبذولة نحو التحوّل إلى مستقبل أكثر استدامة. ونحن نأمل من خلال شراكتنا مع Webit وعبر تنظيم مسابقة Grow@COP أن نصل إلى أفكار وحلول مبتكرة تحمل وعوداً وآمالاً كبيرة في ميدان العمل المناخي، بجانب توفير منصّة داعمة لروّاد الأعمال تمكّنهم من التواصل مع المستثمرين والخبراء والجهات الداعمة، لتأمين الدعم والتمويل اللازم لتعزيز نمو أعمالهم، ومن ثمّ إحداث أثر إيجابي ينعكس مردوده على سلامة بيئتنا وكوكبنا. وستكون مسابقة Grow@COP بمثابة محطة محورية لتقديم حلول مبتكرة قادرة على تحفيز التغيير الإيجابي وتعزيز زخم إرث الجهود الداعمة للبيئة والاستدامة بين أوساط الأجيال القادمة".

ومن جانبه، قال الدكتور بلامِن روسيف، مؤسس ورئيس مؤسسة Webit: "لن يكون بإمكاننا بناء مستقبل مستدام يراعي احتياجات الجميع إلا من خلال التعاون مع الشركات المستدامة التي تسهم بشكل فاعل في تحقيق أثر إيجابي على المجتمع والبيئة مع استمرار نمو أعمالها. وهنا تتجلّى رؤية مؤسسة Webit، التي واظبت طوال الـ 15 عاماً الماضية على البحث عن أفضل الشركات الواعدة عبر أكثر من 150 دولة وتقديم الدعم وتوفير الموارد اللازمة لنموّها وتوسّعها. ونحن سعداء بشراكتنا مع المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، والتي ستمكننا من عرض حلول أعمال مستدامة للتصدي للأزمة المناخية أمام كوكبة من الشخصيات القيادية والمؤثرة من جميع أنحاء العالم، مع فرصة تنفيذها على أرض الواقع. وإنني أدعوا الجميع كي ينضموا إلينا في Grow@COP للتعرّف على هذه الحلول المبتكرة، فقد حان وقت العمل من أجل التغيير الإيجابي".

وكانت مؤسسة Webit، التي تأسست عام 2008، قد قدمت الدعم لأكثر من 1500 شركة من 140 دولية عبر فعالياتها وأحداثها العالمية، سواء من خلال توفير التمويل أو تأمين الموارد اللازمة أو تقديم برامج توجيه إرشادي أو إبرام شراكات. وتجري استضافة "فاوندرز غيمز"، مسابقات الابتكار العالمية الرائدة التابعة لمؤسسة Webit، مرتين سنوياً مع تقديم جائزة نقدية بقيمة 6 ملايين دولار لتمويل الشركات الناشئة ذات إمكانات النمو الواعدة من جميع أنحاء العالم والتي تتوافر فيها شروط تحقيق أثر إيجابي على المستوى المجتمعي والبيئي. وتنسجم مسابقة Grow@COP مع مبادئ ومعايير "فاوندرز غيمز" ولكنها ستركز بشكل خاص على الشركات الناشئة التي تنشط في مجال تكنولوجيا المناخ.

#بياناتحكومية

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نبذة عن هيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي:

تهدف هيئة "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي" إلى تعزيز نمو منظومة الاقتصاد الأخضر المزدهر بدولة الإمارات وجميع أنحاء العالم. ومن خلال تأسيس إطار تعاوني يعزز تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمعات، تعمل الهيئة على تطوير آليات التمويل الأخضر ودعم إنشاء السياسات واللوائح التنظيمية الفعالة بغية تسريع تطوير وتنفيذ حلول تقنية عملية لإحراز تقدم ملموس في قضية التغير المناخي.

وقد روعي في تطوير مشاريع "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي" ومبادراتها اتخاذ أعلى درجات الاهتمام والدقة لصنع منجزات ملموسة ونتائج قابلة للقياس بينما نمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة. وتشمل هذه البرامج منصة مخصصة لتسريع تطوير حلول تكنولوجية معنية بقضية التغير المناخي، والتي ترصد الشركات الناشئة ذات الإمكانات الواعدة وتزوّدها بحزمة واسعة ومخصصة من الدعم، بالإضافة إلى حاضنة فكرية تساهم في تطوير ونشر تقارير بحثية وغيرها من توصيات صياغة السياسات.

وتشرف الهيئة أيضاً على عدد من منصات المشاركة المجتمعية التي تعمل على زيادة الوعي وتوفير برامج تعليمية، بجانب استضافة الحوارات والنقاشات البنّاءة، ودعم الأفكار والجهود العملية، بما في ذلك "كلايميت ترايب"، وهي مؤسسة اجتماعية مقرها الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى دعم العمل المناخي وبرنامج Climate Call، الذي يجمع الأفكار المناخية من جميع أنحاء العالم مع التركيز على مجالات الأمن الغذائي و ندرة المياه و الطاقة المتجددة. وتعد الهيئة أيضاً المحرك الأساسي لمجموعة من الشراكات والتحالفات على مستوى القطاعات، بما في ذلك تحالف الإمارات للكربون الذي يجمع عدداً من الشركاء يكرسون جهودهم لتعزيز نمو منظومة سوق الكربون بدولة الإمارات.

تأسست هيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي برئاسة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، إلى جانب فريق متنوع من الخبراء المختصين في مجال أبحاث المناخ والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال.

لمزيد من المعلومات ومتابعة أحدث الأخبار والبيانات الخاصة بالهيئة، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني عبر www.uicca.ae، ويمكن متابعة الهيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي: لينكد إن – إنستجرام- إكس (تويتر)