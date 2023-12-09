التعاون بين مكتب أبوظبي للاستثمار و GRIDSERVE يهدف لتعزيز قدرات تصنيع شبكات ذكية ومتصلة لشحن المركبات الكهربائية من خلال الطاقة النظيفة

مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة ( SAVI ) في أبوظبي يعتبر الوجهة المثالية لتأسيس مكتب GRIDSERVE لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يستقبل مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي شركة GRIDSERVE، الرائدة في مجال الشبكات الذكية والمتصلة لشحن المركبات الكهربائية من خلال الطاقة النظيفة، وذلك بعد الاتفاقية التي عقدها مكتب أبوظبي للاستثمار مع شركة GRIDSERVE لتأسيس عملياتها في إمارة أبوظبي وستدعم هذه الخطوة نمو قطاع المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر GRIDSERVE، المتخصصة في تكنولوجيا التحول للمركبات الكهربائية والخالية من انبعاثات الكربون، منصة Sun-to-Wheel الخاصة بشبكات شحن المركبات الكهربائية التي تعمل بواسطة الطاقة الشمسية والبطاريات. وتعمل الشركة مع مكتب أبوظبي للاستثمار للاستفادة من قدرات مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي لدعم رويئتها في تأسيس شبكات ذكية ومتصلة مع شركائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويوفر مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الذي يتخذ من مدينة مصدر في أبوظبي مقراً له، أحدث المرافق والخدمات ضمن بيئة تنظيمية داعمة لجهود الشركات لتصميم واختبار وتصنيع حلول التنقل الذكي وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية، إلى جانب خدمة القطاعات الحيوية الأخرى مثل القطاع اللوجستي.

وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "يدعم مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي كامل سلسلة القيمة لقطاع التنقل الذكي وذاتي القيادة، بداية من تصميم وتصنيع المركبات وصولاً إلى توليد الطاقة النظيفة وتوزيعها وشحن المركبات الكهربائية. ويمثل تعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع GRIDSERVE دفعة قوية لأعمال مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، وخطوة هامة لبناء شبكة الجيل القادم لمستقبل التنقل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم".

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في جهود التحول إلى وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة. وتعد البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية من العوامل الرئيسية لتحقيق هذا الهدف وزيادة استخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة.

وأضاف تودينغتون هاربر، الرئيس التنفيذي لشركة GRIDSERVE: " ترتكز رؤية GRIDSERVE على تزويد الطاقة المستدامة ودعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. من خلال تعاوننا مع مكتب أبوظبي للاستثمار، نتطلع لتوسيع نطاق أعمالنا في المنطقة لدعم رويئتنا في تزويد الحلول المرتبطة بالمركبات الذكية وذاتية القيادة مع شركائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم."

ويهدف مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي للاستفادة من القاعدة الصناعية القوية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي ويدعم هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في زيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة على الطرق إلى نصف عدد السيارات الإجمالي بحلول العام 2050. ويستفيد المجمع من قدرات أبوظبي الاستثنائية في مجال النقل الجوي وشبكة الطرق والموانئ البحرية العالمية. ويعمل المجمع على تعزيز التعاون الأكاديمي ودعم مراكز ومرافق الاختبار وجهود البحث العلمي والتطوير، وإصدار الشهادات والخدمات وتوفير الورش الضخمة وورش تخزين الطائرات ومرافق التصنيع وتوفير التكامل اللوجستي على المستوى العالمي.

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نُبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.