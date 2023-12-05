دبي: فازت "غايا" (GAIA)، وهي منصة تمويل مختلط تركز على تغير المناخ بقيادة "إم يو إف جي"، إحدى المجموعات المالية الرائدة في العالم، و"فين ديف كندا" (FinDev Canada)، وهي مؤسسة التمويل الكندية للتنمية الثنائية، بجائزة أفضل مبادرة للاستثمار المختلط للمساهمة المحددة وطنيًا (Nationally Determined Contribution-NDC) لهذا العام في مؤتمر الأطراف 28.

أقيم حفل توزيع الجوائز في مؤتمر الأطراف 28 (COP28) في الخامس من ديسمبر/كانون الأول خلال قمة قادة الاستثمار الإفريقيين "إيرث شوت". تُكرّم الجوائز مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تعمل على الابتكار وفتح آفاق جديدة لتوفير رأس المال من المؤسسات الخاصة ولدفع مشاركة القطاع الخاص على نطاق واسع، لدعم الالتزامات والمشاريع الاستثمارية في المساهمات المحددة وطنيًا (NDC) في إفريقيا والتي يمكن تمويلها.

"غايا" هي عبارة عن منصة تمويل مختلطة تركز على تغير المناخ بقيمة 1.48 مليار دولار، حيث ستقدم قروضًا طويلة الأجل للاستثمارات التي تهدف إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في ما يصل إلى 25 دولة نامية عبر آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مما يجعل التمويل متاحًا من خلال مصادر تمويل كانت في السابق بعيدة المنال بالنسبة للدول المشاركة.

وقال فوميتاكا ناكاهاما، الرئيس العالمي لمجموعة الأعمال المصرفية العالمية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية في "إم يو إف جي": “يسعدنا أن يتم تكريم ’غايا‘ تقديراً لطموحاتها لدفع التحول نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولاً. كما أنه يثلج صدورنا أن نشهد التأثير الذي يمكن أن تحدثه ’غايا‘ في المساعدة على تقدم مشاريع التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في المناطق التي هي بأشد الحاجة إليها، من خلال استخدام نهج مبتكر للتمويل المختلط."

وقالت لوري كير، الرئيس التنفيذي لـمؤسسة "فين ديف كندا": "يشرفني قبول هذه الجائزة نيابة عن ’فين ديف كندا‘، مع زملائي من ’إم يو إف جي‘. تؤكد هذه الجائزة الابتكار الذي تتحلى به منصة ’غايا‘ والدور الذي ستلعبه في المساعدة على توفير رأس المال من المؤسسات الخاصة لدعم المشاريع التي تساهم في العمل المناخي."

الهدف الأساسي لمنصة "غايا" هو توظيف قدرتها التمويلية في الجمع بين القطاعين العام والخاص في أصول هادفة وذات انبعاثات كربونية منخفضة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، عبر مجموعة من المشاريع التي تركز على تغير المناخ في البلدان الأكثر عرضة لآثاره السلبية.

وبشكل عام، ستوجه المنصة حوالي 25% من الاستثمارات نحو البلدان الأقل نمواً والجزر التي تشكل دولاً صغيرة نامية، مما يضمن وصول التمويل إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، حيث سيتم توجيه ما يقرب من 70% من إجمالي استثمارات المحفظة نحو مشاريع التكيف مع التغير المناخي.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود فجوة تمويلية لمشاريع المناخ في الأسواق الناشئة في السنوات العشرة المقبلة تتجاوز 500 مليار دولار سنويا.

ستساعد منصة "غايا" في سد فجوة تمويل المشاريع المناخية من خلال تمويل المشاريع المتوافقة مع المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) والخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ (National Adaptation Plans-NAPs) بهدف دعم مشاريع التكيف مع تغير المناخ (70٪) ومشاريع التخفيف من آثاره (30٪).

تلتزم مبادرة "غايا" بالتغلب على المعيقات التي تقف بوجه الاستثمار الخاص في مشاريع تغير المناخ في الأسواق الناشئة، كما وتلتزم بتمهيد الطريق لإنشاء منصات مماثلة من الممكن أن تؤدي إلى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الخاص في مختلف القطاعات في البلدان النامية، بما في ذلك قطاع الاستدامة، وهي بلدان غالبًا ما تكون لديها خيارات التمويل محدودة.

تكرّم "جوائز المشاريع الاستثمارية الإفريقية في المساهمات المحددة وطنيًا" (The African NDC Investment Awards) الإنجازات عبر مختلف القطاعات التي يتم فيها إنجاز المشاريع الاستثمارية الرئيسية وتكافئ الحكومات والمؤسسات والأفراد الذين يقودون تلك الصفقات، ويحسنون مستوى الاستعداد الاستثماري لمشاريع "المساهمات المحددة وطنيًا" في إفريقيا، والتي تتطلب استثمارات بقيمة 3 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وهذه هي الجوائز الدولية الوحيدة لعموم إفريقيا والتي تكرم وتكافئ مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تعمل على الابتكار في هذا المجال وعلى فتح آفاق جديدة لتوفير الاستثمارات ودعم مساهمة القطاع الخاص على نطاق واسع، من أجل الالتزام بدعم وتمويل مشاريع "المساهمات المحددة وطنيًا" المتوافقة مع مؤتمر باريس للتغير المناخي.

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