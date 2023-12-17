القاهرة: شركة Evolve للاستثمارات وإدارة المشروعات، احدى شركات العربية للأسمنت، أصبحت أول شركة للوقود البديل تابعة لشركة أسمنت مصرية تحصل على الموافقات البيئية من جهاز شئون البيئة (EEAA) وجهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA)طبقًا لأحكام القانون رقم 202 لعام 2020، حيث ستتمكن الشركة/العربية للأسمنت بعد حصولها على هذه الموافقات من التعامل مع مجموعة متنوعة من موردي الوقود البديل والمواد المختلفة دون قيود، مع ضمان أعلى معدلات الجودة والتوريد. ونظرًا لتنامي الطلب على الوقود البديل في صناعة الأسمنت بالسوق المصري، فإنّ حصول Evolve على هذه الموافقات البيئية سيحقق نقلة نوعية للعربية للأسمنت لتعزيز دورها في حماية البيئة والممارسات المستدامة.

وتعليقًا على تلك الخطوة الهامة، يقول السيد/سرخيو الكانتاريا، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت: "إنّ حصول شركة Evolve للاستثمارات وإدارة المشروعات على الموافقات البيئية يمثل تحولًا جذريًا وإنجازًا كبيرًا للشركة العربية للأسمنت، كما يجسد التزامنا الثابت والمستمر بحماية البيئة والامتثال للقوانين والتشريعات البيئية في مصر. في الوقت نفسه، تتيح لنا هذه الخطوة المحورية التعامل بشكل واسع ودون قيود مع مجموعة متنوعة من موردي الوقود البديل والمواد المختلفة، وهو ما يؤكد دورنا الريادي في صناعة الأسمنت وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع"

وفي ظل الالتزام الصارم بالقواعد البيئية المحددة في بنود ومعايير القانون 202 لسنة 2020، وفي إطار حملات التفتيش المكثفة على مصانع ومنشآت إنتاج وتداول المخلفات، بدأت العربية للأسمنت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصولها وحصول Evolve للاستثمارات وإدارة المشروعات، شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، على هذه الموافقات الضرورية.

ولتأكيد التزام العربية للأسمنت بالممارسات البيئية التي تتسم بالشفافية والشمول، نظمت شركة Evolve للاستثمارات وإدارة المشروعات جلسة استماع لمناقشة تقييم الأثر البيئي لجمع ونقل وتداول جميع أنواع المخلفات والنفايات الخطرة وغير الخطرة.

تجدر الإشارة أن هذه المبادرة الاستراتيجية تتوافق مع السياسات البيئية للشركة العربية للأسمنت للتخلص الآمن من المخلفات في أفران الأسمنت، كما تعزز التزام الشركة بحرق النفايات بدلاً من دفنها في مقالب القمامة العامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الهيدروكربوني للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

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نبذة عن الشركة العربية للأسمنت:

الشركة العربية للأسمنت من الشركات الرائدة في إنتاج الأسمنت بالسوق المصري. يقع مصنع الشركة في محافظة السويس، وينتج حتى 5 ملايين طن سنويًا من الأسمنت عالي الجودة، وهو ما يمثل 8% تقريباً من إجمالي الإنتاج المحلي في مصر. وخلال السنوات الماضية، حصدت الشركة العديد من شهادات الجودة، منها ISO 9001 للجودة وISO 14001 للتوافق البيئي وOSHAS 18001 لمعايير الصحة والسلامة وISO 50001 لإدارة الطاقة. الشركة مدرجة في البورصة المصرية منذ مايو 2014.