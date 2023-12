·تجربة أداء تفاعلي تتخلّلها شخصيات بارزة مستلهمة من رسائل COP28 الرئيسية تسلّط الضوء على تعهدات المؤتمر التي تدعو إلى أن نتّحد ونلهم الزوّار بتحقيق مستقبل أكثر استدامةً

·جلسة نقاشية تتناول أحد الأفلام الوثائقية الملهمة التي تسلّط الضوء على دور النحل في الحفاظ على الطبيعة والغذاء الهامين للبشرية ومساهمة الحراك العالمي في حماية الملقحات وإنقاذ كوكبنا

·موضوعات المناخ تشكّل محور تركيز الجلسات النقاشية وفعاليات التواصل المنعقدة على مدار اليوم، بما فيها "قمة تبريد المناطق" و"فعالية الترحيب بالمشاركين الجدد في مؤتمرات الأطراف" ومنتدى الطاقة العالمي الثامن للمجلس الأطلسي

·فعالية "صنّاع التغيير في تحول الطاقة" تستعرض مشاريع مبتكرة خلال جلسات معمّقة تتناول سبل الحدّ من الانبعاثات في الصناعات كثيفة الانبعاثات وتتضمّن مناقشات فعّالة حول المبادئ القانونية والتنظيمية للانتقال المنظم والمسؤول والعادل والمنطقي في قطاع الطاقة وإمكانية مساهمة اقتصاد الهيدروجين في تعزيز أهداف التنمية المستدامة

·المنطقة الخضراء توفّر فرصةً سانحة للزوّار للمشاركة في مبادرات ومناقشات ملهمة ومؤثّرة حتّى 12 ديسمبر

دبي: تستضيف المنطقة الخضراء في COP28 يوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري داعمي العمل المناخي للمشاركة في مجموعة متنوّعة من الأنشطة العائلية والمناقشات الملهمة والمؤثّرة حول تغير المناخ. وستمتدّ فعاليات المنطقة لغاية 12 ديسمبر الجاري.

ومن هذه الجلسات للفنان الكوميدي المصري الشهير، باسم يوسف، بعنوان قصص شخصية مستدامة مع باسم يوسف على مسرح المنطقة الخضراء من الساعة 4 مساءً، ضمن عرض تفاعلي يشارك فيه بعض قصصه الشخصية عن حياته كطبيب وممثل كوميدي ومدافع عن مبادئ الاستدامة الغذائية، وبعض القصص عن مسيرته الجديدة ورحلته الشخصية بين الفشل والنجاح.

وستعقد جلسة "نحلة التغيير" النقاشية حول فيلم وثائقي عن الطبيعة بعنوان "نحلة التغيير" (Bee The Change)، على مسرح المنطقة الخضراء من 6:00 إلى 8:00 مساءاً. حول الفيلم وثائقي قصير (Bee The Change)، الذي يتميز بإيجابية وشعرية، يتناول أهمية النحل في المحافظة على البشرية والغذاء والطبيعة، وأسباب انخفاض اعداده، والدور الذي يجب أن يقوم به الإنسان لزيادة أعداد النحل والحفاظ على موارد الطبيعة في جميع أنحاء العالم. ويُعَد الفيلم جزء من حملة Bee The Change- وهي حركة عالمية لإشراك المواطنين في حماية المُلقِّحات والحفاظ على كوكب الأرض.

كما تقدم Impact Nest عرض حجم التحدي: تقدم في ساحة الوصل من الساعة 7:15 إلى 8:00 مساءاً، تجربة تفاعلية غامرة مثيرة تعطي للجمهور لمحة عن المستقبل، وتعتمد على رؤية سادغورو يوغي، بينما شاركت مؤسسة MP-STUDIO، الحائزة على العديد من الجوائز، بالسرد القصصي لهذا العمل الذي سيُعرض على قبة ساحة الوصل الرائعة مثيرا تساؤلات مثل، هل نحن مستعدون لمواجهة مستقبل كوكبنا؟ وهل يمكننا تغير المسار الحالي؟

وعلى مدار اليوم، يمكن للحضور المشاركة في العديد من جلسات الحوار وحلقات التواصل التي تُسلط الضوء على مختلف جوانب تغير المناخ وتقدم الحلول الممكنة لمواجهة التحديات، فيما يلي بعض من هذه الجلسات:

يستضيف مركز تواصل للمؤتمرات من الساعة 10:00 صباحاً إلى 1:00 ظهراً "قمة تبريد المناطق" تنظمها شركة إيمباور دبي، وتركز الجلسة على تعزيز تبريد المناطق كإستراتيجية في مجالي العمل البيئي والطاقة، وسيتبادل فيها الخبراء الآراء حول تحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتخفيف من تداعيات التغير المناخي.

فيما يستضيف تيرا-جناح الاستدامة من الساعة 10:00 إلى 11.30 صباحاً، فعالية تواصل " الترحيب بالمشاركين الجدد في مؤتمرات الأطراف" التي تُعتبر فرصة للتعرف على الزملاء الذين يشاركون للمرة الأولى في مؤتمر الأطراف أثناء اكتشاف المنطقة الخضراء، يساعد العرض التقديمي عن المنطقة الخضراء على تعريف الجمهور بالمنطقة والإجابة على أسئلتهم ليحققوا أقصى استفادة من الأيام المقبلة.

ويستضيف تيرّا - جناح الاستدامة من الساعة 1:30 وحتى 3 ظهراً جلسة تواصل بين متحدثين ملهمين، حيث تتناول مناقشات تفاعلية تُتيح فرصة التحاور مع داعمو العمل المناخي والمبتكرين لمشاركة تجاربهم في التغلب على تحديات تغير المناخ.

وستُعقد في مركز تواصل للمؤتمرات من الساعة 2:30 وحتى 6:30 ندوة "منتدى الطاقة العالمي الثامن للمجلس الأطلسي"، حيث ستشهد الندوة وضع كبار صناع القرار في مجالي الطاقة والمناخ أجندة بشأن قطاع الطاقة تتناول التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية.

كما ستُعقد في جناح المرأة من الساعة 3:30 وحتى الساعة 5 مساءً جلسة نقاشية حول "تحفيز العمل على خفض غاز الميثان في قطاعي الأغذية والزراعة"، حيث يتم مناقشة الأساليب المبتكرة المرتكزة على خسائر قطاع منتجات الألبان والأغذية، وتشهد الجلسة إطلاق أجندة العمل بشأن خفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع الألبان.

وسيحظى داعمي العمل المناخي بفرصة حضور العديد من الفعاليات بشأن قطاع الطاقة والصناعة والانتقال العادل وحول الشعوب الأصلية. وفيما يلي بعض هذه الفعاليات.

وسيُتوّج اختتام مبادرة COP28 بإقامة حفل توزيع جوائز مشاريع "صنّاع التغيير في تحول الطاقة" في الردهة – المستوى 1 من الساعة 10 صباحاً وحتى 7 مساءً، حيث يشهد الحفل عرض المشاريع الخاصة بخفض الانبعاثات المختارة من لجنة الخبراء، وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة والقابلة للتطوير في أربع قطاعات وهي الطاقة المتجددة والنظيفة، وكفاءة الطاقة، والقطاعات كثيفة الانبعاثات، والهيدروجين منخفض الكربون. وسيُعقد حفل توزيع الجوائز بمناسبة تكريم مشاريع مبادرة "صنّاع التغيير" من مختلف هذه القطاعات.

ومن المقرر أيضاً انعقاد جلسة بعنوان "إرساء المبادئ القانونية والتنظيمية للانتقال إلى الطاقة المتجددة" من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً في مركز تواصل، والتي ستتناول بالتفصيل المبادئ القانونية الحاسمة التي يمكن للمشرعين والمنظمين والمحكمين توظيفها لتشكيل الأطر التنظيمية، وستركز الجلسة على ضمان قيام الدول بمعالجة الأهداف التكميلية، ومنها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وضمان توافر الطاقة، وتحقيق التنمية.

وبدءًا من الساعة 01:00 وحتى 02:30 ظهراً، ستسلط فعالية "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنوع والمساواة واحتواء جميع الأطراف ضمن قطاع الهيدروجين" المقرر انعقادها في مجلس جناح المرأة، الضوء على إمكانات اقتصاد الهيدروجين في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وستستعرض كيفية الاستفادة من الانتقال العالمي في قطاع الطاقة مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتعزيز إمكانية خفض تكاليف العمل المناخي، وخلق فرص عمل صديقة للبيئة. وللتأكيد على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتنمية المواهب المتنوعة من أجل خلق أكثر من 30 مليون فرصة عمل جديدة في جميع أنحاء العالم بحلول منتصف القرن، وستضم الجلسة الحوارية كبار صناع السياسات وقادة الصناعة والمبادرات.

وستركز فعالية "تحفيز خفض الانبعاثات في القطاعات كثيفة الانبعاثات" المقرر انعقادها في جنح المرأة من الساعة 10 وحتى 11 صباحاً على ضرورة خفض انبعاثات القطاعات ذات الانبعاثات الثقيلة بفعالية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، حيث ستكتشف الجهات الفاعلة العالمية أساليب مختلفة منها تكنولوجيا التقاط الكربون لخفض انبعاثاته من عملياتهم.

وستتناول فعالية منتدى الطاقة العالمي، المقرر انعقادها بدءًا من الساعة 02:30 حتى الساعة 06:30 مساءً في قاعة مركز تواصل للمؤتمرات، بعض الموضوعات المتعلقة بتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة. والموضوع الأول هو "تحفيز نشر الطاقة في الأسواق الناشئة"، والذي سيتناول سبل التعاون بين مؤسسات التمويل وقادة الصناعة والحكومات لخفض الانبعاثات أثناء التنمية، والموضوع الثاني هو "أنظمة الطاقة في المستقبل"، والذي سيتناول كيفية تأثير الشركات والحكومات على وتيرة تحقيق الحياد المناخي، والموضوع الثالث هو "تسريع خفض الانبعاثات الناتجة عن النفط والغاز"، والذي سيقدم دراسة تفصيلية حول مبادرات مؤتمر الأطراف COP28 في هذا المجال.

وتعد المنطقة الخضراء هي المركز الرئيسي للفعاليات والتواصل في المؤتمر وتفتح أبوابها لجميع الحضور من القطاعين الحكومي والخاص ووسائل الإعلام والشباب والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى المندوبين والزوار من المنطقة الزرقاء التي تديرها الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لمدة أسبوعين.

