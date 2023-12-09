مزرعة مدينة إكسبو تتبنى آليات الزراعة المتجددة، وتُقدم حلولاً لتحديات الزراعة التقليدية وتُعزز الانسجام بين البنية الحضرية والبيئة الطبيعية

المزرعة تحفّز المشاركة المجتمعية بتوفير فرص تفاعلية والتعرّف على آليات تخزين الكربون في التربة

ابتداء من 10 ديسمبر المزرعة تُرحب بالمشاركات الفعّالة وحضور الفعاليات المتنوعة المُقامة على مدار اليوم في المنطقة الخضراء

المنطقة الخضراء مفتوحة للزوار حتى 12 ديسمبر للمشاركة في الحوارات النشطة والاطلاع على المبادرات المؤثرة

خيارات طعام متنوعة في أكثر من 90 منفذاً للأغذية والمشروبات من عشرات المطابخ ومدارس الطهي وموقف خاص بشاحنات الطعام النباتي 100%، وقاعة الطعام الإفريقي "الكيبولان" الأولى من نوعها في العالم

دبي: يشهد COP28 اهتماماً بالمخاوف العالمية بشأن الغذاء والزراعة والمياه والتي يركز عليها اليوم الخاص بمواضيع الغذاء، والزراعة، والمياه المصادف 10 ديسمبر، حيث تتجه الأنظار إلى مزرعة مدينة إكسبو في المنطقة الخضراء والتي يتم فيها تطبيق الكثير من الأفكار بشأن ممارسات الزراعة المستدامة.

تتبنى المزرعة آليات الزراعة المتجددة، وتُقدم حلولاً لتحديات الزراعة التقليدية وتُعزز الانسجام بين البنية الحضرية والبيئة الطبيعة، حيث تتوافق هذه الممارسات مع إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، مع التأكيد على أهمية إدراج النظم الزراعية والغذائية في تحقيق أهداف اتفاق باريس.

وتقدم مزرعة مدينة إكسبو بصفتها مبادرة للزراعة الحضرية العضوية حلولاً لمشكلات الزراعة التقليدية، ومنها ندرة المياه والظروف المناخية القاسية والتوسع العمراني.

وتُحفّز المزرعة المشاركة المجتمعية بتوفير فرص تفاعلية وممتعة للتعرّف على آليات تخزين الكربون في التربة، وتُبرز دور مساهمة موردي الأغذية المحليين في تحقيق وفرة في الموارد دون إهدارها.

وتقع المزرعة في حديقة الفرسان، وهي مفتوحة للزوار يومياً منذ الثالث من ديسمبر، ولمزيد من المعلومات حول الأنشطة وورش العمل التي تنظمها المزرعة، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني لمزرعة مدينة إكسبو.

كما ندعوكم أيضاً لإحضار أُسركم إلى المزرعة والاستعداد لتجربة من المتعة والفرص التفاعلية للتعرّف على آليات تخزين الكربون في التربة، واكتشاف طرق استفادة المدن التي تشهد تطوراً وتوسعاً من موردي الأغذية المحليين لتحقيق وفرة في الموارد بدل إهدارها. وفيما يلي بعض الحقائق الهامة حول المزرعة:

زراعة أكثر من 30 نوع من المحاصيل، بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب والبقوليات والأعشاب الطبية، في 16 قطعة أرض خارجية من "إماراتس بيو فارم".

مزرعة شركة "أليسكا لايف" العمودية الداخلية للزراعة المائية تُنتج ما يصل إلى 12 كجم من الخضروات يومياً، إلى جانب زراعة الخضراوات صغيرة الحجم والخضروات الورقية والأعشاب والزهور الصالحة للأكل.

المزرعة لديها القدرة على إنتاج ما يقرب من ثلاثة أطنان من الطعام في الموسم الواحد على مساحة 1700 متر مربع.

الأنواع المحلية المستخدمة إلى جانب البذور المتوارثة والنباتات الطبية والسماد العضوي تُعزز إنتاجية المحصول والقيمة الغذائية والطعم والمذاق، وتحفز التنوع البيولوجي المحلي

المزرعة تستخدم الفحم الحيوي لتحسين جودة التربة، وهو فحم مستدام يُنتج من المواد النباتية، مقدم من " A Healthier Earth ".

". الأسمدة العضوية من "مصنع الإمارات للأسمدة البيولوجية" تُعزز جودة التربة والمحاصيل .

نظام "إيرجول" التجريبي من "مونتانا تكنولوجيز" هو حل مبتكر للمياه في البيئات القاحلة، حيث يعمل على تحويل الرطوبة الجوية إلى ماء صالح للشرب والري، مما يضمن مورداً ثابتاً للمياه المتجددة .

بقايا القهوة المطحونة من المقاهي في جميع أنحاء مدينة إكسبو دبي تُستخدم لزراعة الفطر في "بيت زراعي" من شركة "بلو فارم" ومقرها في دولة الإمارات .

المزرعة تتميز بمساحات مظللة بألواح الطاقة الشمسية لاستضافة ورش العمل التعليمية ومحادثات الاستدامة، موفرةً مساحة للمشاركة المجتمعية .

يقدم مقهى المزرعة التابع لـ "بي إكس بي" دروساً في الطهي بمشاركة أشهر الطهاة الذين يستعينون بالمنتجات الزراعية الطازجة لإعداد وجبات مستدامة ومغذية متاحة للمهتمين بدروس الطبخ .

بالتزامن مع فعاليات مزرعة مدينة إكسبو تُنظّم العديد من الفعاليات على مدار اليوم في المنطقة الخضراء. وتستعرض جلسة "آليات العمل المطلوبة"، التي ستعُقد في مركز التأثير، المجلس- المستوى 5، من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشر صباحاً، والتي تتناول تحويل المفاهيم الجريئة إلى ممارسات مستدامة في النظم الغذائية العالمية. ندعوكم للمشاركة في مناقشات تفاعلية وتصورات نحو مستقبل النظم الغذائية العالمية.

وتسلط فعالية "تأثير المياه على السلام والأمن: التحول من مرحلة الخطر إلى القدرة على الصمود" التي تُعقد في مركز تواصل للمؤتمرات، من الساعة العاشرة حتى الحادية عشر والنصف صباحاً، الضوء على كيفية تعزيز الإدارة التعاونية للمياه للسلام والأمن في المناطق الهشة. وتركز الفعالية على تحويل مخاطر المياه إلى القدرة على الصمود من خلال الإدارة الشاملة والتعاون عبر الحدود، بهدف بناء استراتيجيات التكيف وتعزيز التعاون الدولي من أجل الأمن المائي المشترك.

وتتناول فعالية "الاستهلاك المستدام وإتاحة الغذاء الصحي للجميع والحد من هدر الطعام" المقرر انعقادها في مركز تواصل للمؤتمرات، من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً، ضرورة تغيير أنماط الاستهلاك وتقليل هدر الأغذية. وفي ظل معاناة ما يقرب من 735 مليون شخص من الجوع في عام 2022، تسعى الفعالية إلى إيجاد حلول عملية لتعزيز الاستهلاك المستدام وخيارات غذائية صحية بشكل أكبر، حيث تُركّز على السياسات والاستثمارات المستقبلية لتعزيز الطلب على الغذاء الصحي بشكل أكبر والحد من الهدر في المناطق الحضرية والريفية.

وتُركّز فعالية "تسريع التحول في العلاقة بين التغذية والمناخ" المقرر انعقادها من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً في مركز تواصل للمؤتمرات على معالجة تأثير تغير المناخ على سوء التغذية. ومع مواجهة أكثر من 3 مليارات شخص لنقص العناصر الغذائية الدقيقة، ومعاناة 828 مليون شخص من نقص الموارد الغذائية، بالإضافة إلى معاناة 676 مليون شخص من السمنة، حيث تبرز الفعالية الجهود المبذولة في إيجاد حلول قابلة للتطوير، وتعزيز مرونة النظم الغذائية، وتعزيز نظم تناول الأطعمة المغذية مع استراتيجيات مناخية عملية قابلة للتنفيذ.

تنطلق فعاليات مسابقة "Grow@COP" في مركز تواصل للمؤتمرات من الساعة الخامسة عصراً وحتى العاشرة مساءً، وتقدم فيها شركات تكنولوجية ناشئة عروضاً تتوافق مع الموضوعات المتخصصة لـ COP28 أمام المستثمرين والجهات الفاعلة والمعنيين بالنُظم البيئية، وتهدف إلى تعزيز العمل المناخي بتطوير المنظومة البيئية لدولة الإمارات بتوفير تقنيات وشركات ناشئة مبتكرة، ومواصلة تعزيز الاقتصاد الأخضر.

وتستمر المنطقة الخضراء باستقبال الجمهور حتى 12 ديسمبر، حيث تتيح فرصة المشاركة في النقاشات والمبادرات المؤثرة لجميع الزوار، الذين يمكنهم الاستمتاع بخيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات في أكثر من 90 منفذاً وعشرات المطابخ ومدارس الطهي، وموقف خاص بشاحنات الطعام النباتي، وقاعة الطعام الإفريقي "الكيبولان" الأولى من نوعها في العالم.

ومن المطاعم المتاحة في المنطقة الخضراء "أسيمبلي" و"مقهى ألِف" و" بي اكس بي" و" ساحات شاحنات الطعام الأربعة" و"كيو كوفي" و" هايد أواي" و" "ريفورم بار آند غريل" و"توست" ومجموعة متنوعة من المطاعم الأخرى، وللاستمتاع بأشهى هذه الخيارات المتاحة في المنطقة الخضراء، يوصى إجراء حجز مسبق فيها عبر تطبيق "إيت".

#بياناتحكومية

-انتهى-

نُبذة عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات: