أول حصيلة عالمية للشباب هي تحليل شامل لمشاركة الشباب في العمل الدبلوماسي المناخي، وتتضمن خطة استراتيجية لتفعيل مشاركاتهم وإسهاماتهم في منظومة عمل مؤتمرات الأطراف

يوم "الشباب والأطفال والتعليم والمهارات" في برنامج COP28 للموضوعات المتخصصة، يضع الشباب في صميم العمل الدبلوماسي المناخي، من خلال سلسلة من الفعاليات لتيسير الحوار الهادف بين المندوبين الشباب وصُنّاع السياسات

رئاسة COP28 تدعو إلى تحسين التعليم المناخي العالمي لتمكين الأجيال القادمة من تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة

38 دولة توافق على توقيع إعلان اليونسكو بشأن "شراكة التعليم الأخضر"، وتلتزم بدمج التعليم المناخي في مساهماتها المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية

تخرج أعضاء برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ الذي يشكل أكبر مبادرة شبابية تهدف إلى توسيع نطاق مشاركتهم في عملية مؤتمرات الأطراف

الإمارات تعلن مبادرة تمويلية تتجاوز قيمتها 800 مليون درهم (220 مليون دولار)، للمساهمة في التوصل إلى مخرجات ونتائج ملموسة في مجال الصحة لشباب إفريقيا

سلطان الجابر:

القيادة في الإمارات تضع تمكين الشباب في مقدمة أولوياتها، وتركز على تمكينهم وتعزيز مهاراتهم للمشاركة بصورة فعالة في تحقيق الازدهار الاقتصادي وبناء مستقبل أفضل للبشر وكوكب الأرض

تماشياً مع رؤية القيادة ، تحرص رئاسة COP28 على تفعيل مشاركة الأجيال الشابة في العمل المناخي لتقديم استجابة شاملة للحصيلة العالمية والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية

COP28 تجاوز التوقعات وأنجز نقلة نوعية ستضمن التركيز على احتواء الجميع في جهود العمل المناخي، وسيترك للعالم إرثاً يساهم في بناء مستقبل أفضل للشباب والأجيال القادمة

دبي: أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن القيادة في دولة الإمارات تضع تمكين الشباب في مقدمة أولوياتها، وتركز على تمكينهم وتعزيز مهاراتهم للمشاركة بصورة فعالة في تحقيق الازدهار الاقتصادي وبناء مستقبل أفضل للبشر وكوكب الأرض، مشيراُ إلى أنه تماشياً مع هذه الرؤية، تحرص رئاسة COP28 على تفعيل مشاركة الأجيال الشابة في العمل المناخي لتقديم استجابة شاملة للحصيلة العالمية والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

وأوضح معاليه أن COP28 يعمل على ترك إرث عالمي يساهم في بناء مستقبل أفضل للشباب والأجيال القادمة، لافتاً إلى أن هذه النسخة من مؤتمرات الأطراف ستشكل نقلة نوعية تضمن التركيز على احتواء الجميع ووضع هذا المبدأ في صميم جهود العمل المناخي.

جاء ذلك خلال فعاليات يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات ضمن برنامج COP28 للموضوعات المتخصصة، الذي يأتي انعقاده في إطار حرص رئاسة المؤتمر على وضع الشباب في صميم العمل الدبلوماسي المناخي، حيث شهد نتائج أول حصيلة عالمية للشباب وجمع آلاف الشباب من جميع أنحاء العالم تحت شعار العمل المناخي، بالإضافة إلى تخريج 110 شاباً من جميع أنحاء العالم من برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ التابع لـ COP28، الذي يشكل أكبر مبادرة شبابية حتى الآن تهدف إلى توسيع نطاق مشاركة الشباب في عملية مؤتمر الأطراف، والتركيز على الشباب من البلدان الأقل نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية والشعوب الأصلية والأقليات الأخرى، وتوفير التمويل اللازم لدعم مشاركة أعضاء البرنامج في COP28، مما أدى إلى إنشاء نموذج جديد رائد لإدراج الشباب في عملية مؤتمر الأطراف.

بدورها، قالت معالي شما المزروعي رائدة المناخ للشباب في COP28، إن المؤتمر شهد مبادرات رائدة لتعزيز إدماج الشباب والأطفال في منظومة العمل المناخي، لافتةً إلى أن أعضاء برنامج مندوبي الشباب للمناخ في COP28، أحدثوا تأثيراً كبيراً من خلال مشاركتهم في المفاوضات وتمثيل مجتمعاتهم بشكل فعال، ومؤكدة أن كافة الأنشطة والفعاليات التي قادت إلى تنظيم هذا اليوم المتخصص للشباب والأطفال والتعليم والمهارات ركزت على إحداث نقلة نوعية في مشاركة الشباب في مؤتمرات الأطراف، وهذا سيشكل إرثاً دائماً لهذه المؤتمرات في المستقبل.

وقدمت معالي شما المزروعي الدعم للإعلان عن هذه الحصيلة التي أُجريت بقيادة منظمة YOUNGO الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي أول تحليل شامل لإدماج الشباب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وعرض النتائج والمخرجات المقترحة من قبل الشباب بشأن السياسات المناخية، وأفضل الممارسات والاستراتيجيات لتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار.

وخلال عام 2023، واصلت رئاسة COP28 الدعوة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين التعليم المناخي عالمياً، وضمان تزويد الأجيال القادمة بالمهارات والمعارف اللازمة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، لذلك اتفقت 38 دولة على التوقيع على إعلان اليونسكو بشأن "شراكة التعليم الأخضر"، والالتزام بإدراج التعليم المناخي في مساهماتها المحدثة وطنياً وخططها الوطنية بشأن التكيف.

وتلتزم رئاسة COP28 بضمان المشاركة الهادفة للشباب والأقليات الأخرى في منظومة عمل مؤتمر الأطراف، إدراكاً للدور الحاسم لهم في العمل المناخي العالمي وبناء السلام، بينما أكدت دولة الإمارات منذ فترة طويلة على أهمية تولي الشباب المناصب القيادية، وهو ما تجلى في تعيين معالي شما المزروعي، في منصب وزيرة الشباب، حيث كانت أصغر وزيرة في العالم عندما تولت هذا المنصب أول مرة.

وتهدف استضافة المؤتمر ليوم مخصص للشباب والأطفال والتعليم والمهارات إلى إشراك قادة الشباب في مناقشة السياسات المناخية وصياغة "بيان الشباب العالمي" لعام 2023، حيث يتعرض حالياً نحو مليار طفل لأخطار شديدة بسبب تداعيات تغير المناخ، بينما يؤدي الشباب دوراً رائداً في العمل المناخي في مختلف أنحاء العالم، لكن لا تزال مشاركاتهم محدودة في عملية صنع القرار في مجال المناخ.

ويعد يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات ختاماً لمنتدى الحوار المناخي بقيادة الشباب ضمن فعاليات COP28، الذي ناقش بيان الشباب العالمي لعام 2023، ومقترحاتهم السياسية الرئيسية بشأن المؤتمر.

وشكل موضوع التعليم والمهارات المستقبلية محطة رئيسية أخرى خلال هذا اليوم، الذي تضمن مجموعة من الفعاليات ركزت على تلبية احتياجات الشباب ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل في المستقبل، حيث شارك 50 من الشباب في فعالية "سوق عمل المستقبل"، التي توفر لهم إمكانية الوصول إلى التمويل والحصول على الإرشاد وإيجاد فرص العمل، كما حضر ما يقارب 1000 شاب معرض المهارات الخضراء، بهدف ربط المشاركين بفرص العمل المحتملة أو المنح المحتملة، وإتاحة الفرصة للتواصل مع أصحاب العمل المحتملين وخبراء المناخ الرائدين.

ويذكر أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل اعتمدت "التعليق العام رقم 26 (2023) بشأن حقوق الطفل والبيئة مع التركيز بشكل خاص على تغير المناخ"، واعترف هذا الإعلان الرائد بالأثر السلبي لتغير المناخ على جميع حقوق الطفل، وجدد التأكيد على حق كل طفل العيش في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

ويصل 2.4٪ فقط من التمويل المناخي من المصادر الرئيسية المتعددة الأطراف لدعم الأطفال الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، لذلك، يمثل يوم الشباب والأطفال والمهارات والتعليم مرحلة حاسمة لإشراك الشباب في صنع السياسات المناخية، وضمان الإدماج الهادف للأطفال والشباب والأقليات الأخرى في عملية صنع السياسات المناخية.

#بياناتحكومية

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نُبذة عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات: