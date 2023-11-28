الإمارات العربية المتحدة - في إطار استراتيجيته لدعم مبادرات حكومة الإمارات العربية المتحدة بشأن تغير المناخ، أطلق البنك العربي المتحد منتجات التمويل الأخضر المستدام وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، المزمع عقده في إمارة دبي بتاريخ 30 نوفمبر 2023.

تم تصميم هذه المبادرة، التي تم إطلاقها في إطار الخدمات المصرفية للأفراد، لخدمة العملاء الراغبين بالحصول على منتجات تمويل المنازل أو السيارات لشراء عقارات سكنية أو مركبات مستدامة، بما في ذلك الطرازات الكهربائية والهجينة. سوف يقدم البنك أسعاراً خاصة وخصومات على الرسوم لمساعدة عملائه الذين يسهمون في تحقيق مستقبل أكثر مراعاة للبيئة، بالإضافة إلى ذلك، سوف يلتزم البنك العربي المتحد بمراعاة وتنفيذ كل اتفاقية تمويل مستدام أخضر من خلال زراعة شجرة أو أيكة ساحلية، ما يجسِّد التزامه برعاية البيئة.

وتعليقاً على المبادرة الجديدة، قال السيد شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: "لقد اعتمدت حكومة الإمارات العربية المتحدة العديد من السياسات الاستراتيجية لتحقيق هدف صافي انبعاثات صفريّ بحلول عام 2050. وإنَّنا في البنك العربي المتحد، ندعم بشكل كامل المبادرات المراعية للبيئة ونقدم خيارات منتجات التمويل الأخضر لعملائنا."

وأضاف قائلاً: "والتزاماً منا بمسؤوليتنا الاجتماعية، فإننا في البنك العربي المتحد نراعي مسألة الاستدامة في منتجاتنا وذلك لمعالجة المخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). ويتمثَّل التزامنا النهائي بجعل الممارسات التجارية المسؤولة جزءاً لا يتجزأ من كافة عملياتنا."

من جهته قال امرى يالكين، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد: "إنَّنا ندرك أن ثمَّة عدد متزايد من عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة باتوا يمتلكون وعياً بالبيئة ويشعرون بالقلق إزاء التغير المناخي. ويسعدنا، من خلال منتجات التمويل الأخضر المستدام التي نطلقها، تقديم الدعم لعملائنا الذين يراعون في خياراتهم حماية البيئة. وسيقوم البنك العربي المتحد بتقديم مزايا خاصة للقروض والرهون العقارية المتعلقة بالعقارات والمركبات السكنية الصديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية أو الهجينة.

واختتم يالكين حديثه قائلاً: "إن الأشجار هي مكوّنات الطبيعة التي تساعدنا على مكافحة تغير المناخ. وسنحتفي بكل تمويل عقاري أو سيارة أخضر من خلال زراعة شجرة جديدة أو أيكة ساحلية، الأمر الذي يعزِّز التزامنا تجاه البيئة."

هذا ويتمثَّل الهدف الأساسي لمبادرة البنك العربي المتحد الخضراء بخلق الوعي لدى الناس حول تغير المناخ من خلال التأكيد على فوائد اختيار السيارات الكهربائية أو الهجينة والعقارات السكنية الخضراء. وسوف تسهِّل منتجات البنك العربي المتحد المستدامة الخضراء على المقترضين الاستثمار في خيارات النقل والسكن الصديقة للبيئة.

#بياناتشركات

- انتهى -