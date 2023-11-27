أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع ("الياه سات")، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز YAHSAT)، عن المشاركة في مؤتمر الأطراف "COP28"، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، حيث ستستعرض الشركة حلولها المبتكرة لتقنيات الفضاء ودورها في تعزيز جهود مواجهة تحديات التغيّر المناخي على المستوى العالمي.

وتلتزم الياه سات بتوفير حلول متقدمة وموثوقة وميسورة التكلفة تمكّن الحكومات والمؤسسات العاملة في قطاعات متعددة من مواجهة تحديات التغيّر المناخي بشكل فعّال. وتتعاون الشركة في هذا الصدد مع مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات، والمنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة والجهات المتخصصة في الحفاظ على البيئة حيث تعدّ قدرات الأقمار الصناعية الخاصة بالمجموعة حاسمة ومهمّة في تقديم حلول تكنولوجية عملية للمناخ تتماشى مع محاور وأهداف مؤتمر "COP28".

حضور قوي للياه سات في "COP28"

ستمثّل الياه سات قطاع الفضاء في دولة الإمارات خلال "COP28"، وذلك في جناح وكالة الإمارات للفضاء، حيث ستقدّم تقينات مناخ مبتكرة ومتميزة.

ستنظّم الياه سات جلستين هامتين في مركز التقنية والابتكار حول "الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات"، بما في ذلك جلسة حوارية حول "دور التكنولوجيا في دعم التنوع البيولوجي في المحيطات، وسلامة مجتمعات الصيادين" التي تسلط الضوء على حلول التكنولوجيا الفضائية لتعزيز سلامة المحيط والطواقم. كما ستقود الياه سات جلسة تعريفية حول "تمكين المجتمعات المعرضة للمخاطر والمجتمعات الأصلية من خلال بناء القدرات واستخدام التكنولوجيا للتخفيف من تأثير التغير المناخي.".

وتشارك الياه سات في جلسة بالمنطقة الزرقاء تحمل عنوان "مبادرة الربط الرقمي والتقنيات الخاصة بالإنذار المبكّر للجميع"، حيث يتم التركيز على تكنولوجيا التواصل المباشر مع الأجهزة الهاتفية (D2D) لأغراض الإنذار المبكر.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الياه سات رؤيتها حول استخدام بيانات الأقمار الصناعية في الاستعداد والاستجابة للكوارث، وتقديم الإغاثة في حالات الكوارث للوصول إلى الخدمات الطبية عن بعد، وذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "التكنولوجيا والاستجابة الذكية للكوارث المناخية" التي ستعقد في جناح مبادلة. كما ستستعرض الشركة ضمن نفس الجناح حلولها التقنية للتحديات المناخية، وتوضّح كيف توفر أنظمة الأقمار الصناعية المتقدمة الرعاية الصحية عن بعد، وتدعم التعلم الرقمي للمجتمعات في الأماكن النائية.

وبهذا الصدد، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: "بصفتنا شركة إماراتية رائدة تمتلك 5 أقمار صناعية تغطي أكثر من 80% من سكان العالم، فإننا نفخر بالمشاركة في مؤتمر "COP28" الذي تستضيفه الإمارات للمرة الأولى. يعد "COP28" فرصة مهمة لنظهر الدور الحيوي لتقينات الفضاء في تطوير حلول المناخ، من خلال خبرتنا في تقديم حلول تكنولوجيا المناخ المبتكرة والموثوقة وميسورة التكلفة لكل من الدولة والمنطقة والعالم."

وأشار الهاشمي إلى أنّ الياه سات تلعب بالفعل دوراً مهماً في توفير تقنيات متطورة تسهم في الحدّ من تأثير التغير المناخي أو تعزيز القدرة على التكيف مع تغيرات المناخ.

والجدير بالذكر أن الياه سات هي من بين أول 21 شركة إماراتية تعلن دعمها لمبادرة وزارة التغير المناخي والبيئة "تعهّد الشركات المسؤولة مناخياً"، وتلتزم الشركة بقياس انبعاثاتها والكشف عنها، ووضع خطط لتقليل بصمتها الكربونية وإزالة الكربون بما يدعم المبادرة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.

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نبذة عن الياه سات:

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات") هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا.

ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في العام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر "الثريا 4- NGS"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول العام 2025.

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