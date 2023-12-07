تقدم الشركة مجموعة واسعة من المبادرات بما في ذلك خدمات خفض انبعاثات الكربون والمشتريات المستدامة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: طرحت شركة سلوشنز بلس، الشركة الرائدة في مجال توفير الخدمات المشتركة، قطاعها الجديد المتخصص في أعمال وخدمات الاستدامة، ذلك تماشيا مع أولويات وأجندة الاستدامة العالمية لمؤتمر الأطراف (COP28). كما عززت هذه الخطوة التزام سلوشنز بلس بالمسؤولية البيئية دعم الشركات في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، وموائمتها مع أهداف مؤتمر الأطراف (COP28) مثل خدمات خفض انبعاثات الكربون والمشتريات المستدامة.

تجري شركة سلوشنز بلس تقييمات شاملة لتقليل آثار البصمة الكربونية وعمليات تدقيق لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في الشركات، وتحديد المناطق ذات الانبعاثات العالية والتوصية باستراتيجيات مستدامة للوصول للحياد الكربوني لمكافحة تغير المناخ مما يساهم مباشرة في تعزيز جهود التخفيف من تغير المناخ المتوقعة في COP28 والتي تتماشى مع أهداف دولة الإمارات لتقليل انبعاثات الكربون.

ستعمل سلوشنز بلس بشكل وثيق مع عملائها لرفع مستوى عمليات الشراء، وتقليل آثار انبعاثات الكربون واختيار بدائل صديقة للبيئة، مما يعكس التفاني في تعزيز الممارسات المستدامة.

أدركت سلوشنز بلس أهمية دمج الاستدامة ضمن خدماتها المقدمة لعملائها ، استجابة للطلب المتزايد على الممارسات المستدامة في العالم. حيث باتت سلوشنز بلس أكثر قدرة على دعم الشركات في سعيها لتحقيق عمليات صديقة للبيئة بعد إطلاقها قطاع أعمال متخصص حصرياً بالممارسات المستدامة والذي يساهم بشكل مباشر في تطبيق أجندة (COP28) و استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

وقد أكد ناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي لشركة سلوشنز بلس، على التزام الشركة بدعم أجندة الاستدامة الخاصة بمؤتمر الأطراف (COP28) قائلاً: "تماشياً مع الأهداف الطموحة لدولة الإمارات في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 واستجابةً لجدول أعمال الاستدامة في مؤتمر الأطراف COP28، نفخر بإطلاق خدماتنا المتخصصة بالممارسات المستدامة حيث تهدف استراتيجيتنا إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها لعملائنا في قطاع الاستدامة ،كما نؤكد بأننا سنكرس جهودنا لإحداث تأثير دائم على البيئة للوصول إلى عالم أكثر استدامة.

نحن ندرك أهمية دورنا في تحقيق رؤية أبوظبي ببناء بيئة عمل متكاملة وقائمة على الاستدامة، والتي تعكس جوهر خطة أبوظبي2030. كما نسعى الى تبني أفضل الممارسات الرائدة خلال توفير خدمات مشتركة تسهم في بناء عالم أكثر استدامة وأكثر ازدهارًا.

يمكنكم زيارة سلوشنز بلس في جناح شركة مبادلة الموجود في المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف( COP28) .

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نبذة عن "سلوشنز بلس"

إحدى شركات مبادلة للاستثمار، وتمتاز بكونها شريكاً استراتيجياً وفاعلاً يتسم بالمرونة والإمكانات المبتكرة. وتعد الشركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المشتركة والاستشارية، وإدارة المرافق المتكاملة، والخدمات الرقمية والتمويل والموارد البشرية والمشتريات، وخدمات العملاء ، والخدمات الترفيهية و الرياضية وتقاريرالحياد الكربوني.

ومن خلال خدماتها الممتدة عبر قطاعات الأعمال الرئيسية في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي، تسعى الشركة لتجاوز التحديات في مجال الأعمال من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية ، وتعزيز منظومة الابتكار المفتوح ، وبذل الجهود المشتركة من أجل تقديم حلول تضمن تحقيق التغيير المنشود. , حيث تقوم الشركة بالتركيز على خدمات ذات جودة عالية، و تتيح لعملائها فرصة للتركيز على أعمالهم الأساسية بشكل أفضل.

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