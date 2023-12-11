تعد هذه الشراكة أكبر مشروع للطاقة الشمسية للمساحات التجارية والصناعية منذ بداية أعمال الطاقة الشمسية في مصر

أكثر من 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية في أربعة مراكز تسوق تابعة لماجد الفطيم في مصر ولبنان.

سيتم إنتاج أكثر من 737 مليون كيلووات/ساعة من الكهرباء النظيفة كنتيجة لهذه الشراكة

سيتم إنتاج 29.5 مليون كيلووات/ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، توقع بروتوكول اتفاق للطاقة الشمسية مع شركة إنجازات، الشركة الحائزة على جوائز في مجال توفير الطاقة والمياه النظيفة بتكنولوجيا مبتكرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتزويد أكثر من 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية في أربعة مراكز تسوق تابعة لماجد الفطيم في مصر ولبنان.

تم توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والذي تقام نسخته الثمانية والعشرين في دبي، الإمارات العربية المتحدة، من قبل خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لإدارة أصول شركة ماجد الفطيم العقارية ومحمد الدمرداش، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إنجازات.

ستعمل محطات الطاقة الشمسية التابعة لشركة إنجازات على توليد 737 مليون كيلووات/ساعة من الكهرباء النظيفة طوال مدة المشروع لتشغيل مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم، بما في ذلك مول مصر وسيتي سنتر المعادي وسيتي سنتر الإسكندرية في مصر وسيتي سنتر بيروت في لبنان. ومن المتوقع أن تعمل أنظمة الطاقة الشمسية الموجودة على أسطح مراكز التسوق الأربعة وفي مواقف السيارات التابعة لهم على تعويض أكثر من 3 ملايين طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدى 25 عامًا.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال السيد/ خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لإدارة أصول شركة ماجد الفطيم العقارية: "نحن نفخر بشراكتنا مع شركة إنجازات، وهو التعاون الذي يعد بمثابة شهادة على التزامنا الراسخ بتطبيق الاستدامة وممارساتها عبر أصولنا العقارية في المنطقة."

ويضيف بريك: "تعد اتفاقية ماجد الفطيم مع إنجازات علامة فارقة رئيسية مبنية على الدعوة الجماعية المستمرة للعمل منذ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) والهدف الشامل لنسخته الثامنة والعشرين (COP28)، مما يجسد التزامنا بصفتنا ماجد الفطيم باستراتيجيتنا للاستدامة، "الجرأة اليوم تعني تغييراً غداً". تهدف هذه الشراكة إلى توليد وتوزيع الطاقة في مراكز التسوق في كلا البلدين في عام 2024، ومن المتوقع أن تخلق هذه الشراكة أكثر من 2000 فرصة عمل، وتعزز أكثر من 20 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وتضع الأساس لأكثر من 100 مليون دولار من التوسعات المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر في الاستثمارات الخضراء في مصر."

وقال محمد الدمرداش، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إنجازات: "يسعدنا أن نتعاون مع ماجد الفطيم، الشركة التي تشاركنا رؤيتنا لمستقبل مستدام وهدف أوسع يتمثل في التخفيف من آثار تغير المناخ." ويضيف الدمرداش: "تعكس شراكة إنجازات مع ماجد الفطيم الجهود التي تبذلها مصر والإمارات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، تأكيدا على أهداف مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تحت شعار "معًا نحو التنفيذ" ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين تحت شعار "نتحد، نعمل، وننجز." كما يسعدنا أن نتعاون مع شركة تشينت Chint Global، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنيات الطاقة الجديدة، لتنفيذ هذا المشروع الرائد لتحقيق الإمكانات الاستثمارية والاجتماعية والبيئية لهذه الشراكة الاستراتيجية للسنوات المقبلة."

يؤكد التعاون بين ماجد الفطيم وإنجازات على التزامهما الثابت بالعمل المناخي لغرس الأمل في مستقبل مستدام، وتسريع التحول إلى الطاقة الخضراء.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم "إنجازات" بصفتها كمنتج مستقل للطاقة (IPP) لهذا المشروع بتطوير وتشغيل الأصول الشمسية التي سيتم تركيبها في مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم في مصر ولبنان بناءً على نموذج "التصميم والتمويل والبناء والتملك والتشغيل"، وهو نموذج بدون استثمارات رأسمالية مقدمة أو أعباء تشغيلية.

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