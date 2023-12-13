الإعلان عن تدشين خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي تشمل مجالات التصنيع الرئيسية بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والشركاء الاستراتيجيين

الوزارة بالتعاون مع "UNIDO" تعقد جلسات متخصصة بمشاركة نخبة من قادة الصناعة الدوليين لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في العمل المناخي وتحقيق تنمية مستدامة

القمة العالمية للصناعة والتصنيع تعلن عن "اليوم العالمي للصناعة" كمبادرة مشتركة بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" لتشجيع الابتكار والممارسات الصناعية المستدامة

الوزارة تعلن دعمها خطاب النوايا لتعهد "الشراء الحكومي الأخضر" ضمن جهودها لخفض الكربون من خلال القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات

إطلاق مبادرة عالمية إماراتية كندية لخفض الكربون في قطاع صناعة الأسمنت والخرسانة بمشاركة تجمع قادة الصناعة لمعالجة التأثيرات البيئية لهذه المنتجات

توقيع مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات وفيتنام بشأن تعزيز التعاون بمجال البنية التحتية للجودة وشهادات الحلال تعزيزاً للتبادل التجاري ودعم الصناعة المستدامة

جناح الوزارة في مركز التكنولوجيا والابتكار يستقطب عشرات آلاف الزوار من الخبراء والمبتكرين والصناعيين بمشاركة أكثر من 38 جهة محلية ودولية فاعلة

الجناح عرض لأبرز الحلول التكنولوجية الداعمة لتحقيق الاستدامة وخفض الكربون والعمل المناخي وتعزيز اكتشاف الفرص الاستثمارية تحت مظلة مبادرة " اصنع في الإمارات"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28 الذي عقد في الفترة ما بين 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، تحت شعار "نتحد، ونعمل، وننجز"، والذي يعتبر أهم المؤتمرات الدولية على صعيد العمل المناخي، وذلك تماشياً مع مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، حيث أعلنت الوزارة عن العديد من المشاريع والمبادرات والشراكات الدولية الداعمة لتوجهات الاستدامة الصناعية والابتكار من خلال التكنولوجيا المتقدمة.

مشاركة فاعلة

وشاركت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشكل فاعل في المؤتمر من خلال جناحها ومنصتها التي شاركت بها جهات عديدة، وزارها الاف الخبراء والمستثمرين والمبتكرين والزوار، إضافة إلى عقد الوزارة ومشاركتها في جلسات حوارية وتفاعلية، على مستويات متخصصة، وعقد ورش عمل مختلفة، وتوقيع مذكرات تفاهم دولية.

خارطة طريق

وضمن مشاركتها أطلقت الوزارة خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي تشمل مجالات التصنيع الرئيسية، مع التركيز على الصناعات كثيفة الانبعاثات، مثل الإسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، ضمن توجه استراتيجي يرسخ مكانة والتزام الدولة بمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.

وأعدت الخارطة بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، والالتزام ببنود تقرير المساهمات المحددة وطنيا لدولة الإمارات بموجب اتفاق باريس للمناخ والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

جلسات متخصصة

كما نظمت الوزارة مجموعة من الجلسات المتخصصة لمناقشة القضايا المتعلقة بتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في العمل المناخي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، شارك فيها نخبة من قادة الصناعة وكبار المسؤولين الدوليين.

ونظمت الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" جلسة رفيعة المستوى في المنطقة الزرقاء من COP28، بعنوان " تقنيات لعالم منخفض الكربون" شارك فيها معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة وجيرد مولر، المدير العام لمنظمة الUNIDO، بهدف بحث الفرص والتحديات المتعلقة بتوظيف التكنولوجيا في جهود خفض الكربون، مع التركيز على دور الحكومات في تسريع تطوير ونشر تقنيات الخفض، وخلق حوار فعال بين صناع السياسات الدوليين، وتبادل المعارف بأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون الدولي.

كما عقدت الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO جلسات في المنطقة الخضراء بمشاركة نخبة من صناع السياسات ومزودي التكنولوجيا وممثلين عن القطاعات الصناعية المختلفة، بعنوان "خفض الكربون من القطاعات التي يصعب التخفيف منها: ضرورة عالمية" و" خارطة طريق لمضاعفة حجم الطاقة المتجددة "، و"الهيدروجين من أجل تنمية صناعية محايدة مناخياً"، و"البحث والتطوير من أجل المناخ".

اليوم العالمي للصناعة

كما شهدت مشاركة الوزارة إعلان القمة العالمية للصناعة والتصنيع - المبادرة مشتركة بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO – عن إطلاق اليوم العالمي للصناعة، بهدف رفع التوعية بأهمية تعزيز الممارسات الصناعية المستدامة وتشجيع الابتكار من أجل العمل المناخي.

الشراء الحكومي الأخضر

كما دعمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفي إطار مشاركتها في مبادرة خفض الكربون في القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات التي أطلقها المنتدى الوزاري العالمي للطاقة النظيفة، خطاب النوايا لتعهد "الشراء الحكومي الأخضر"، ضمن جهودها لخفض الكربون والوصول للحياد المناخي بحلول 2050، بمشاركة كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي، وستطور الحكومات الموقعة خطة زمنية لتعزيز معدلات شراء الفولاذ والأسمنت والخرسانة منخفضة الانبعاثات.

الإمارات وكندا

أطلقت دولة الإمارات وكندا "مبادرة صناعة الأسمنت والخرسانة"، بهدف تعزيز التعاون الدولي لتسريع وتيرة خفض الكربون على نطاق واسع في صناعة الاسمنت والتي تمثل أحد الصناعات التي يصعب التخفيف فيها، وتهدف إلى تطوير وتطبيق السياسات والإجراءات ذات الأولوية الداعمة لتبني ممارسات الاستدامة في صناعة الأسمنت والخرسانة، بما يسهم في تعزيز نسب خفض الكربون في القطاع الصناعي كمرحلة أولى بحلول 2030.

الإمارات وفيتنام

كما وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والتكنولوجيا في جمهورية فيتنام، بشأن تعزيز التعاون بمجال البنية التحتية للجودة، حيث ستقدم الوزارة الخبرات الفنية لمركز إصدار شهادات الحلال التابع لمديرية المواصفات والمقاييس والجودة الفيتنامي، من خلال المنظومة الوطنية الإماراتية للحلال، لتلبية متطلبات دولة الإمارات الخاصة بجهات إصدار شهادات الحلال، بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ودعم الصناعة المستدامة.

جناح الوزارة

واستضافت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن "منصة قرية الشركات الناشئة"، ومنصة الوزارة في “مركز التكنولوجيا والابتكار" 38 جهة محلية ودولية فاعلة في منظومة الحلول التكنولوجية الداعمة لتحقيق الاستدامة وخفض الكربون والعمل المناخي، بما يشمل مزودي التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

ووفرت الوزارة من خلال جناحها منصة متكاملة عرضت أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الاستدامة في القطاع الصناعي وفي مختلف القطاعات، وتعزيز اكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة والتعاون والشراكة بين الجهات المحلية والدولية.

وقدم جناح الوزارة مجموعة واسعة من الحلول التقنية المتطورة القادرة على تعزيز وتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم جهود الوصول للحياد المناخي من خلال تعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، كما ووفر عبر منصته الفرصة للمبتكرين والشركات الناشئة للتفاعل المباشر مع الجهات المحلية والدولية المعنية بالقطاع الصناعي والتكنولوجي والبيئي، بالإضافة إلى عدد من الشركات الوطنية والدولية العاملة في هذه القطاعات ما يعزز فرص الاستثمار الصناعي المستدام في الدولة وما توفره من بيئة أعمال مثالية داعمة للنمو خصوصاً تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات".

#بياناتحكومية

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نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. حيث تم دمج مهام وصلاحيات كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في هيكل الوزارة الجديد.

وتضطلع الوزارة بمهام صياغة السياسات والقوانين والبرامج بما يسهم في توفير بيئة عمل مثالية تعزز تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات وتنافسية المنتجات المصنعة في دولة الإمارات اعتماداً على ما تديره الوزارة من منظومة وطنية متقدمة للبنية التحتية للجودة. .

وتوظف الوزارة خبراتها وإمكاناتها وصلاحياتها لدعم جهود تعزيز المنظومة الصناعية في الدولة من خلال تسهيل إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات الصناعية في الدولة بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز نمو الصناعات المستدامة بما يخدم المستهدفات الوطنية نحو اقتصاد وطني متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً.

وتدعم الوزارة جهود الدولة لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي واستعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.