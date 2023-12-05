يستضيف يوم "الانتقال في قطاع الطاقة" المقام في 5 ديسمبر الجاري مجموعةً من الفعاليات رفيعة المستوى، التي تبرز جهود العمل المناخي لدولة الإمارات والأطراف المعنيّة في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع المبادرات الطموحة للمُسرِّع العالمي لخفض الانبعاثات، ويهدف المُسرِّع لإجراء تغيير جذري واسع النطاق من خلال خطةً شاملةً، ويستند إلى ثلاث ركائز رئيسية، وهي تسريع بناء منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة وتوسيع نطاقها، وخفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية، وخفض انبعاثات غاز الميثان وغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون، وذلك بهدف تحقيق الهدف الأساسي لرئاسة COP28 المتمثّل في الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وفيما يأتي قائمة الفعاليات الرئيسية المنعقدة اليوم، ولمزيدٍ من المعلومات حول أماكنها والمشاركين فيها تفضلوا بزيارة الموقع https://www.cop28.com/en/schedule، أو التواصل مع الفريق الإعلامي عبر media@COP28.com.

الموضوعات الرئيسية:

غاز الميثان وغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون

9:15 صباحاً – 10:30 صباحاً | تسريع إزالة انبعاثات غاز الميثان وانبعاثات قطاع النفط والغاز، وتعقد في مسرح الواحة

تجتمع شركات النفط والغاز، وبنوك التنمية متعدّدة الأطراف، وصناديق إدارة الأصول، ومؤسسات المجتمع المدني، في هذه الفعالية لمناقشة الحلول القائمة، وإيجاد حلول جديدة لتمويل تقنيات الحدّ من انبعاثات غاز الميثان، وتقديم الدعم الفني والمالي لشركات النفط والغاز لتنفيذها.

6:30 مساءً – 8:00 مساءً | فعالية "تعهد التبريد العالمي" وتبدأ بعرضٍ أدائي تقدّمه الفنانة إيلي غولدينغ، سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة للبيئة، تعقبه جلسة حوارية بمشاركة وزراء من مختلف أنحاء العالم، وذلك في مسرح الواحة

تنظم الفعالية رئاسة COP28 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتعرض الفعالية أهداف الحدّ من الانبعاثات، وآليات تعزيز كفاءة الطاقة، وتقنيات التبريد الداعمة للبيئة، وتسلّط الضوء على خطوات تمكين المجتمعات الأكثر عرضةً لتداعيات تغير المناخ من الاستفادة من حلول التبريد المستدام.

تحقيق الحياد المناخي في منظومة الطاقة الحالية

• 12:00 ظهراً -1:15 ظهراً | جلسة حوارية لرئاسة مسرع الانتقال في قطاع الصناعة، بحضور كبار ممثلي الصناعات الكثيفة الانبعاثات مثل النقل البحري، والنفط، والغاز، والإسمنت، في قاعة المائدة المستديرة للرئاسة، بالسيح

مسرِّع التحول الصناعي هو مبادرة مشتركة بين القطاعات، ومنصة تدعم زيادة مساهمة الشركات في مبادرات المناخ الحالية، بالتزامن مع تيسير التعاون بين قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية، والجهات المعنية وصانعي السياسات والممولين، ويحشد مسرّع الانتقال في قطاع الصناعة الجهود الرائدة في قطاعات الصناعات الثقيلة والنقل والطاقة لتحديد أهم التحديات، ودفع تنفيذ الحلول من خلال العمل متعدد القطاعات.

• 4:00 عصراً -5:30 مساءً | تهيئة الظروف لتحقيق انتقال عادل ومنظم ومسؤول ومنطقي في قطاع الفحم، بحضور وزراء وشخصيات بارزة من قطاعات الفحم والتمويل والمعايير البيئية، في مسرح الواحة

o تتناول الفعالية المبادرات التي تهدف إلى تسريع التخلص التام من استخدام الفحم الذي يصعب خفض انبعاثاته، وتسلط الضوء على اهتمام COP28 بالمبادرات الحالية وآليات التمويل المبتكرة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

توسيع نطاق منظومة الطاقة المستقبلية

• 9:30 صباحاً - 10:15 صباحاً | جلسة حوارية رفيعة المستوى حول التعهدات بشأن الهيدروجين والطاقة المتجددة، بحضور وزراء ورؤساء تنفيذيين لشركات رائدة، في قاعة المائدة المستديرة للرئاسة بالسيح

o تهدف الفعالية لإطلاق مبادرات COP28 الرائدة لتسريع التوسع التجاري في مشروعات الهيدروجين للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لسلاسل التوريد الهيدروجين ومشتقاته.

o وقعت 39 دولة على إعلان COP28 للنوايا بشأن الهيدروجين، سعياً إلى الاعتراف المتبادل بخطط إصدار شهادات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته.

11:30 صباحاً – 12:30 ظهراً | الطهي باستخدام الكهرباء: انتقال عادل إلى الحياد المناخي

الاعتماد على الكهرباء هو الطريق نحو خفض الانبعاثات على مستوى العالم، وقد أبدت دول إفريقيا وآسيا استعدادها لخطوة الانتقال في قطاع الطاقة بمشاركة باقي دول العالم، حيث لا يزال 2.3 مليار شخص يستخدمون أساليب الطهي باستخدام وقود الكتلة الحيوية، الذي يضر الصحة والبيئة والمناخ.

التحالف العالمي للطهي الكهربائي يُقدم خطط عمل ويحشد التمويل على نطاق واسع، وتتناول الفعالية عرض عدد من القادة الحكوميين لمسيرة انتقال بلادهم إلى الطهي الكهربائي من خلال العمل مع التحالف العالمي للطهي الكهربائي، لعرض الفرص المستقبلية المتاحة.

2:00 ظهراً – 3:30 عصراً | جلسة حوارية حول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بحضور وزراء حكومات ورؤساء تنفيذيين لشركات رائدة، في المائدة المستديرة للرئاسة بالسيح

جلسة حوارية بين القطاعين العام والخاص حول التدخلات اللازمة لتحقيق رؤية COP28 الطموحة للطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

وقّعت 123 دولة حتى الآن على "التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة"، التزاماً منها بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11 ألف غيغاواط، بالتزامن مع مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة السنوية بحلول عام 2030.

60 دولة حتى الآن تُعلن دعمها لـ "تعهد التبريد العالمي"، الذي يُحدد أهدافاً جماعية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وإتاحة التبريد المستدام للفئات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

صنّاع التغيير في مجال انتقال الطاقة

تشهد الفعّالية الختامية لمبادرة "صنّاع التغيير في مجال انتقال الطاقة" في COP28 الإعلان عن مشروعات الحد من الانبعاثات التي اختارتها لجنة من الخبراء، وتكريم الفائزين، مع تسليط الضوء على الحلول المبتكرة والقابلة للتطوير، كما تشهد الفعالية عرضاً لكل من القطاعات الأربعة: الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، والقطاعات الكثيفة الانبعاثات، والهيدروجين منخفض الكربون.

10:00 صباحاً – 11:30 صباحاً | عرض القطاعات الكثيفة الانبعاثات

12:00 ظهراً – 1:15 ظهراً | عرض تحسين كفاءة الطاقة

1:45 ظهراً – 3:15 عصراً | عرض الطاقة النظيفة

5:30 مساءً – 7:00 مساءً | عرض الهيدروجين منخفض الكربون

#بياناتحكومية

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