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المنطقة الخضراء تستضيف جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة للمشاهير حول التنمية الشخصية وإحداث تأثير مناخي إيجابي خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة في COP28

تذاكر الدخول المجانية للمنطقة الخضراء متاحة على الرابط التالي: www.cop28.com/ar/

لا تفوتوا فرصة الاطلاع على اللوحة الجدارية للفنان الأمريكي تريستان إيتون بعنوان "الاختيار"

دبي: سيتمكن زوار المنطقة الخضراء في COP28 خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة ضمن فعاليات المؤتمر، من مشاهدة الفنان الكوميدي المصري باسم يوسف، والمذيع والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي كريس فيد، بالإضافة إلى المؤثرة المصرية ميس فولت، وذلك على مسرح المنطقة الخضراء يوم الأحد المصادف 10 ديسمبر.

وستكون هذه هي آخر عطلة أسبوعية يمكن خلالها للأفراد زيارة المنطقة الخضراء، حيث لن تكون هناك أي مواضيع متخصصة خلال اليومين الأخيرين من COP28 لتجنب الفعاليات المكثفة، وسيكون الزوار على موعد من الساعة 03:30 إلى 04:30 عصراً لحضور جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة لكلٍ من فيد وفولت حول التنمية الشخصية وإحداث تأثير إيجابي على البيئة.

بينما يعود الفنان الكوميدي الإعلامي المصري باسم يوسف إلى مسرح المنطقة الخضراء للمرة الثانية والأخيرة من الساعة 05:00 إلى 06:00 مساءً، للقاء الجمهور لتقديم عرضٍ من عروضه الشيقة.

وبالإضافة إلى كريس فيد، ستتمكن العائلات وداعمي العمل المناخي مشاهدة اللوحة الجدارية التي اكتملت مؤخرا للفنان الأمريكي تريستان إيتون بعنوان "الاختيار"، والتي تُظهر امرأة تمثل البشر في مواجهة قرار – "الاحتراق أو النمو"، ويرمز الفنان للاختيار من خلال عود ثقاب مشتعل أو ثمرة بلوط، معبراً عن الدمار والتنمية، أو اللامبالاة والتعاطف، وتُمثل لوحة "الاختيار" واحدة من أكثر من 700 قطعة فنية معروضة في المنطقتين الزرقاء والخضراء.

كما يمكن لزوار المنطقة الخضراء زيارة مزرعة مدينة إكسبو التي تهتم بمعالجة مشكلات الزراعة التقليدية، ومنها نُدرة المياه، والظروف المناخات القاسية، والتوسع العمراني، وتُحفّز المزرعة المشاركة المجتمعية بتوفير فرص تفاعلية وممتعة للتعرّف على آليات تخزين الكربون في التربة، وتُبرز دور ومساهمة موردي الأغذية المحليين في تحقيق وفرة في الموارد دون إهدارها. كما يتوفر في المنطقة الخضراء فرص الاستمتاع بخيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات في أكثر من 90 منفذاً وعشرات المطابخ ومدارس الطهي، وموقف خاص بشاحنات الطعام النباتي، وقاعة الطعام الإفريقي "الكيبولان" الأولى من نوعها في العالم.

ومن المطاعم المتاحة في المنطقة الخضراء "أسيمبلي"، و"مقهى ألِف"، و" بي اكس بي"، و"ساحات شاحنات الطعام الأربعة"، و"كيو كوفي"، و" هايد أواي"، و"ريفورم بار آند غريل"، و"توست" ومجموعة متنوعة من المطاعم الأخرى، وللاستمتاع بأشهى هذه الخيارات المتاحة في المنطقة الخضراء، يوصى إجراء حجز مسبق فيها عبر تطبيق "إيت".

كما ندعو الزوار إلى استخدام المترو لتجنب ساعات الذروة في العطل الرسمية.

#بياناتحكومية

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نُبذة عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات: