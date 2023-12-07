دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار إستراتيجيتها والتزامها برفع مستوى الوعي الثقافي والبيئي، تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر ديسمبر الجاري، سلسلة متنوعة من الفعاليات التثقيفية والأدبية المميزة والمجانية، والتي تناسب جميع الفئات العمرية من أفراد المجتمع.

وتبدأ الفعاليات بتنظيم جلسة حوارية بعنوان «أثر الجغرافيا على الشعر النبطي الإماراتي» بمشاركة الباحث والشاعر فهد المعمري، لمناقشة وتقديم رؤيته وأفكاره حول تأثير الجغرافيا على الشعر النبطي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واحتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، تستضيف المكتبة المغني والمُلحن التونسي لطفي بوشناق في أمسية فنية وثقافية أدبية، يُكشف خلالها عن جماليات الشعر العربي الفصيح المُغنى، وتُناقش التحولات التي طرأت على الأغاني العربية عبر الزمن وكذلك نظرة وتعامل الجيل الجديد مع اللغة العربية.

ومن الأدب والشعر إلى البيئة، حيث تنظم مكتبة محمد بن راشد معرضًا مؤقتًا في الطابق الأرضي، الخور غاليري، بعنوان «أفق الاستدامة.. عالم من المعرفة الخضراء»، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الأطراف (COP28)، والذي يستعرض 500 كتاب، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من العناوين والموسوعات والمجلات المنتقاة من المكتبات المتخصصة التسع في مكتبة محمد بن راشد، والتي تسلط الضوء على محور الاستدامة، وتتناول موضوعات بيئية كالتغير المناخي العالمي والإقليمي والطاقة النظيفة والمتجددة، ويهدف المعرض إلى تعزيز الوعي بقضايا الاستدامة وأهميتها في الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.

وبالتعاون مع «إنيبل»، تنظم المكتبة ورشة عمل مميزة لتعليم الزراعة وتنسيق النباتات، يقدمها مجموعة من أصحاب الهمم؛ وذلك في إطار رؤيتها واستراتيجيتها لدعم الاستدامة وتمكين أصحاب الهمم وتفعيل دورهم في المجتمع.

كما سيشهد ديسمبر الجاري تنظيم جلسة حوارية نقدية بعنوان «مدارس السرد في الرواية الإماراتية» بمشاركة الدكتور سلطان العميمي والدكتورة بديعة الهاشمي، والتي تديرها الكاتبة والناشرة الإماراتية عائشة سلطان، حيث تشكل الجلسة فرصة مهمة ومتفردة لتحليل مختلف أساليب السرد وتأثيرها على الرواية الإماراتية المعاصرة.

وتدعو مكتبة محمد بن راشد جميع زوّارها والمهتمين بحضور فعالياتها إلى متابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمكتبة محمد بن راشد والتسجيل عبر الروابط المتاحة لكل منها.

والجدير بالذكر، أن هذه الفعاليات تعكس الدور البارز الذي تسهم من خلاله مكتبة محمد بن راشد في تعزيز المشهد الثقافي والأدبي في الإمارات، وتؤكد على إستراتيجيتها في دعم فعاليات عام الاستدامة وترسيخ مفهوم الثقافة المستدامة في المجتمع.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن مكتبة محمد بن راشد:

تأسست مكتبة محمد بن راشد، بموجب «قانون إنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم لسنة 2016»، في إطار رؤية سموه لتطوير مجتمع المعرفة في إمارة دبي وكافة الإمارات بالدولة، لتصبح واحدة من أكثر المبادرات الثقافية والمعرفية الطموحة بالعالم العربي.

تهدف المكتبة إلى تحفيز الشغف بالمعرفة بين كافة الأفراد ولا سيما فئة الشباب، الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي، من خلال دعم وتشجيع القراءة والبحث والإبداع وريادة الأعمال، عبر الوصول المجاني إلى مجموعة متميزة من الكتب والمواد المعرفية الأخرى، إلى جانب تقديم خدمات معلوماتية عالية الجودة وإطلاق فعاليات ثقافية مميزة.