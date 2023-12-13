مؤكدا التزامه بالاستدامة

الدوحة-قطر: شارك مصرف الريان، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في قطر، في قمة المناخ COP28 المنعقدة في دبي، واحدًا من بين بنكين قطرين قد مثلا القطاع المصرفي القطري الى القمة. وقد حضر ممثلاً عن مصرف الريان، السيد طاهر بيرزادة، مدير عام - الخزينة والمؤسسات المالية للمجموعة، والسيدة إيمان النعيمي، مساعد مدير عام - الاتصالات المؤسسية ، الجلسات النقاشية التي تناولت المستجدات وآخر التطورات في الاستدامة البيئية والعمل المناخي العالمي. وحشد الحدث العالمي المتميز، مشاركات بارزة من قبل كيانات عالمية وإقليمية من قطاعات حيوية سياسية ومصرفية ومالية وبيئية ، قد سُجّل من ضمنها حضور مميز لوزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، التي عرضت بشكل بارز مساعي دولة قطر في تحقيق الاستدامة والوعي البيئي ومكافحة تغير المناخ من خلال جناح تعريفي في القمة.

وخلال المؤتمر، شارك ممثلو مصرف الريان في عدد من الجلسات التي القت الضوء على مجموعة من الاستراتيجيات هدفها معالجة التغير المناخي وتحديات الاستدامة العالمية، من ضمنها "ابتكارات التمويل الأخضر من أجل التنمية المستدامة" و "تعزيز المرونة المناخية في المؤسسات المالية" وغيرها من الموضوعات الحيوية التي تقود استراتيجيات التمويل المستدام ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وفي معرض تعليقها حول مشاركة مصرف الريان في قمة المناخ COP28، قالت السيدة إيمان النعيمي، مساعد مدير عام - الاتصالات المؤسسية "تؤكد مشاركة مصرف الريان في قمة المناخ COP28 على التزامنا بالاطلاع على المحادثات والمبادرات العالمية الهادفة الى تعزيز الاستدامة البيئية، الذي نترجمه الى ابتكار في تصميم المنتجات المالية الخضراء بما يعزز رؤيتنا لتحقيق مستقبل مستدام".

تجدر الإشارة الى التزام مصرف الريان بتطوير استراتيجيته الاجتماعية والبيئية بما تنص عليه رؤية قطر 2030، التي تركّز في بنودها الرئيسية على تعزيز الاستدامة كركيزة أساسية نحو مستقبل مزدهر؛ وبناء عليه، يطرح البنك باستمرار منتجات مالية خضراء مبتكرة منها على سبيل المثال الوديعة الخضراء وتمويل السيارات الخضراء التي يهدف من خلالها الى تشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة.

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