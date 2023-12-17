اضطلعت شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية (EGME)، إحدى شركات مجموعة الفهيم، الشركة المتخصصة في حلول تزويد المركبات الكهربائية و حلول تخزين الطاقة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، بدورٍ جوهري في دعم استدامة العمليات في مؤتمر الأطراف بشأن تغيُّر المناخ (COP28) من خلال تقديم حلول التنقل الكهربائي طوال فترة المؤتمر. ويُعدّ ذلك خير دليل على التزام الشركة بالريادة من خلال توفير حلول مبتكرة للتنقل الكهربائي، بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول الحياد المناخي والمساهمة بشكل فعال في تقليل البصمة الكربونية لقطاع النقل.

وفي إطار التزامها بتحقيق الاستدامة، نفّذت شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية مجموعة من الإجراءات المبتكرة في المؤتمر، أبرزها إطلاق خدمة الحافلات الكهربائية بين مطار أبوظبي الدولي ومدينة إكسبو دبي بالشراكة مع مركز النقل المتكامل. ويمثل هذا الإنجاز المبادرة الأولى من نوعها، حيث أجرت خدمة الحافلات الكهربائية بين المدن 44 رحلة يومياً، ما يضع معياراً جديداً للنقل الصديق للبيئة في المنطقة. ولإجراء هذه الرحلات، و بلتعاون بين شركة الامارات جلوبال للسيارات الكهرائية و مركز النقل المتكامل في أبوظبي أضافت شركة الامارات جلوبال للسيارات الكهربائية أسطول مكون من 9 حافلات كهربائية موثوقة وعالية الكفاءة من طراز "إم سي في سي 120 إي في" (MCV C120 EV).

ووفّرت شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية حافلات كهربائية من طراز "إم سي في سي 120 إي في" (MCV C120 EV) لنقل الوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف من مدينة إكسبو دبي إلى مدينة مصدر في أبوظبي. وتشتهر مدينة مصدر بمبادراتها الرائدة في مجال الاستدامة وتضم عدداً كبيراً من المؤسسات البارزة التي تنشط في مجال حلول الطاقة المتجددة والخضراء.

وزوّدت الشركة أيضاً مدينة إكسبو دبي بأسطول من سيارات النقل الخفيفة (فان) من طراز ياكسينج (Yaxing Asia star) الكهربائية لاستخدامها في المؤتمر. وأدت هذه السيارات الكهربائية دوراً محورياً في دعم عمليات المؤتمر طوال فترة انعقاده. وتُعدّ هذه الخطوة خير دليل على التزام شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية باعتماد ودعم الممارسات المستدامة، وتؤكّد على دورها في دعم الأحداث العالمية الكبرى بحلول النقل الصديقة للبيئة.

ولضمان استمرار تشغيل المركبات الكهربائية على مدار الساعة خلال المؤتمر، استخدمت الشركة حلول شحنٍ متعددة، أبرزها حل الشحن الثابت (Depot charging) وحلّ الشحن المتنقّل (Mobile charging truck)، وهما حلّين طوّرتهما الشركة داخلياً.

وقال هاني توفيق، رئيس شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية (EGME): "نُدرك في شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية أهمية تقديم حلول صديقة للبيئة تعطي الأولوية للاستدامة. ولتحقيق هذه الغاية، عملنا جاهدين لإبرام شراكات مع جهات عالمية فاعلة رائدة في القطاع لتوريد أكثر المنتجات ملاءمةً. وبعد اختبارات مكثفة للتأكد من ملاءمتها للمنطقة، فإننا نورّد هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية، ما يدعم بشكل فعال أ أهداف الاستدامة لدولة الإمارات. ويتجلى التزامنا بإحداث تحول إيجابي في قطاع النقل بمشاركتنا في مؤتمر الأطراف وتوفير حلول التنقل الكهربائي فيه. ومن خلال المشاركة النشطة في الأحداث العالمية الهامة والتعاون مع أبرز الأطراف المعنية، فإن شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية تسير بخطى ثابتة لتسريع التحول نحو النقل المستدام والصديق للبيئة".

واستندت شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية إلى النجاح الذي حققته في توريد أول شاحنة كهربائية في الربع الثالث من عام 2023، بالتعاون مع شركة "ساني" (SANY) الصينية المتخصصة في مجال الآليات الثقيلة والشاحنات، لتسليم ثماني شاحنات كهربائية ثقيلة إلى شركة "دي إس في" (DSV) الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل والتوزيع. وتضع هذه الشاحنات، التي تتمتع بقدرة غير مسبوقة على حمل وزن إجمالي مجمع (GCW) يبلغ 80 طناً، معايير جديدة في الاسوق الإماراتية.

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