في إطار برنامج احتضان المواهب الوطنية الرقمي

"رحلة إلى السعودية" قدمت تجربة غامرة على مدار يومين لرواد الأعمال الإماراتيين

الجلسة النقاشية وحفل التخرج خلال مؤتمر الأطراف COP28 كانا بمثابة تتويج لبرنامج احتضان المواهب الوطنية الرقمي الذي ينفذه البنك بالتعاون مع مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن تنظيم رحلة استثنائية لمؤسسي شركات ناشئة إماراتيين إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار برنامج احتضان المواهب الوطنية الرقمي الذي أطلقه في أكتوبر 2023. وشكلت هذه التجربة المباشرة الغامرة أفقاً جديداً في مجال تطوير مهارات ريادة الأعمال، وهدفت إلى إلهام مؤسسي الشركات ورفدهم بقيمة مضافة عبر تعريفهم على منظومات رقمية بديلة للشركات الناشئة.

وخلال هذه الرحلة التي استمرت ليومين، شارك رواد الأعمال الإماراتيون في نشاطات قيمة، بما في ذلك لقاء مع ناصر يوسف، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني في المملكة العربية السعودية وكبار المسؤولين في البنك، وذلك خلال زيارتهم لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية- قسم المرآب في العاصمة السعودية الرياض. كما حظي المؤسسون بفرصة عرض شركاتهم والتواصل مع مؤسسي مشاريع سعوديين وشركات تكنولوجيا مالية سعودية. وشهد قطاع التكنولوجيا المالية السعودي تطورات ملحوظة مع منح البنك المركزي السعودي تراخيص لـ 24 شركة تكنولوجيا مالية، مما يؤكد على ارتفاع مستوى الزخم في هذا القطاع في المملكة ويجعل من السعودية وجهة مثالية لهذه التجربة.

وبعد تجربة "رحلة إلى السعودية"، تُوج برنامج احتضان المواهب الوطنية الرقمي بمشاركة المؤسسين في جلسة نقاش إعلامية ركزت على "تمكين المؤسسين الإماراتيين"، وذلك خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي انعقد في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وأتاحت هذه الجلسة لرواد الأعمال الإماراتيين فرصة لتسليط الضوء على رؤاهم وإنجازاتهم من خلال منبر عالمي شهد مناقشات معمقة وهادفة حول الاستدامة والابتكار وريادة الأعمال. واختتمت الجلسة أعمالها بتقديم بنك الإمارات دبي الوطني هدية تذكارية للمؤسسين بمناسبة اختتام برنامج الاحتضان الذي استمر لمدة ثمانية أسابيع.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يقدم بنك الإمارات دبي الوطني، باعتباره بنك رائد في مجال الابتكار والخدمات المصرفية الرقمية، نموذجاً رائعاً في تطوير المهارات المحلية وفقاً لأفضل معايير القطاع، وقيادة الجهود الإيجابية في القطاع المصرفي لتنمية المواهب الوطنية عبر تزويدهم بفرص التعلم والتدريب وتعزيز استعدادهم للعمل في مختلف القطاعات، والارتقاء باقتصادنا الرقمي. ونحن على ثقة تامة من أن برنامج احتضان المواهب الوطنية الرقمي سيساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وحفز الابتكار في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد المحلي ككل".

وبدوره، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "شبابنا هم صنّاع المستقبل، ومن خلال الاستثمار في نموهم وتطورهم، فإننا نمهد الطريق أمام الجيل القادم من قادة دولتنا لتحقيق المزيد من الإنجازات الفارقة. ونحن في مركز ’إنوفيشن هب‘ بمركز دبي المالي العالمي نلتزم بتوفير منصات فريدة لرواد الأعمال المحليين تمكنهم من تحقيق المزيد من النجاح والنمو المستدام. وفي ضوء شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، سيمكّن برنامج احتضان المواهب الوطنية الرقمي مؤسسي الشركات الإماراتية الناشئة من الحصول على توجيهات قيمة من قبل قادة القطاع المحليين والعالميين، واكتساب مقومات النجاح. ويعتبر التزامنا بدعم مواهب وقدرات المواطنين العاملين ضمن قطاع الخدمات المالية، بمثابة استثمار في النجاح المستمر والقدرة التنافسية العالمية للدولة، وذلك بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية لجعل دبي تتصدر الاقتصادات الرقمية العالمية".

ويحظى برنامج إحتضان المواهب الوطنية بدعم شبكة من الشركاء العالميين تشمل "فيزا" ومايكروسوفت" و"دل تكنولوجيز"، ومركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويهدف برنامج الحاضنة المخصص والمدعوم من منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع، إلى الارتقاء بمهارات المواهب الإماراتية وتعزيز نمو ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي. ومن المقرر أن تبدأ الدفعة الثانية من برنامج احتضان المواهب الوطنية الرقمي في مارس 2024، وتبشر بالمزيد من المبادرات الرائدة والبراعة في ريادة الأعمال.

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