يقود الجهود في تمويل المناخ العالمي"

يعد السوق مركزاً مالياً رائداً لتمويل المناخ في المنطقة وشريكاً رئيسياً لمؤتمر الأطراف COP28

"ألتيرّا" أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، يتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً له

إطلاق "المركز العالمي لتمويل المناخ" بالشراكة مع مؤسسات عالمية كبرى

عقد الدورة السادسة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: اختتم سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية والشريك الرئيسي لتمويل المناخ في مؤتمر الأطراف COP28، بنجاح مشاركته في المؤتمر، حيث استعرض إسهاماته المهمة في الحدث الأبرز على قائمة الفعاليات العالمية المعنية بقضايا المناخ والبيئة. كما استضاف السوق العديد من الجلسات الحوارية والمبادرات تمحورت حول المستقبل المستدام، وذلك بما عزز مكانة سوق أبوظبي العالمي كعاصمة لرأس المال الأخضر.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "تعد شراكتنا مع مؤتمر الأطراف COP28، شهادة على المكانة الرائدة لسوق أبوظبي العالمي في مجال تمويل المناخ. وقد شهدنا خلال المؤتمر إطلاق صندوق ألتيرّا" و"المركز العالمي لتمويل المناخ" والاستضافة الناجحة لدورة" ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام" الخاصة بمؤتمر الأطراف COP28، وذلك انعكاساً لجهودنا الرامية إلى صياغة مستقبل مستدام وتحفيز التغيير الإيجابي."

مقر اً لأكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ

يعد سوق أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات والشريك الرئيسي لتمويل المناخ في مؤتمر الأطراف COP28، ويفخر باختياره ليكون المقر الرئيسي لصندوق "ألتيرّا" " أكبر صندوق استثماري مخصص لتقديم "الحلول المناخية" والذي تم إطلاقه حديثًا وأنشأته "لونات" الشركة العالمية لإدارة الصناديق. وشهد الكشف عن هذه المبادرة التاريخية، إعلان دولة الإمارات، التزامها بتقديم مبلغ 30 مليار دولار أمريكي كرأس مال أساسي لتمكين صندوق "ألتيرّا" من حشد 250 مليار دولار أمريكي من حول العالم بحلول العام 2030 لإحداث تغيير جذري في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

تعاون عالمي لتمويل المناخ

أعلن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس COP28 خلال جلسة مناقشة التمويل في الأول من ديسمبر، أن "المركز العالمي لتمويل المناخ" ومقره سوق أبوظبي العالمي، يمثل تعاوناً وثيقاً مع الأعضاء المؤسسين العالميين ومن بينهم "القابضة" (ADQ) وبلاك روك ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، والتحالف المالي في غلاسكو من أجل صافي الانبعاثات الصفري، وبنك "اتش اس بي سي" و"مصدر" و"ناينتي وان" والبنك الدولي، حيث يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى إحداث نقلة نوعية في أُطر تمويل المناخ على مستوى العالم وإمكانية الوصول إليه.

دورة خاصة من الحدث الأبرز في مجال التمويل المستدام في المنطقة

في خطوة محورية جمعت قطاعي الاستدامة والتمويل على الساحة الدولية، نجح سوق أبوظبي العالمي في استضافة دورة خاصة من "ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام" خلال مؤتمر الأطراف COP28 في مدينة إكسبو بدبي يوم 4 ديسمبر 2023. وجاء الحدث متوافقاً مع اليوم الخاص بمناقشة موضوع "التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين" في COP28 بالشراكة مع "مصدر" كجزء من أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ويعد "ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام" الحدث الرئيسي في مجال تمويل المناخ، وقد ركز على مدى السنوات الست الماضية، على أربعة مجالات استراتيجية هي: تعزيز أسواق رأس المال الأخضر، والارتقاء بالابتكار التمويلي، وتطوير أسواق الكربون، وتعزيز الانتقال المناخي العادل. وشارك في الملتقى بدورته الخاصة هذا العام متحدثين بارزين من بينهم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيه بي دبليو فينتشرز، واللورد مايكل ماينيلي عمدة مدينة لندن، وانضم إليهم خبراء من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، والكيانات الرئيسية في منظومة سوق أبوظبي العالمي، بما في ذلك "إيركربون للتداول" AirCarbon Exchange ACX و"مورجان ستانلي" و"إيفل" و بنك "بي أن بي باريبا" و"تيكيها" و"كابيتال و"أوفست8" و"فورتكس".

جلسات متنوعة وتعاونية في جناح سوق أبوظبي العالمي تسلط الضوء على مجتمع الأعمال المتكامل في السوق

بالشراكة مع مؤسسات مرموقة، استضاف جناح سوق أبوظبي العالمي باعتباره مركزاً للقيادة الفكرية ومنصة لتوطيد علاقات التعاون، أكثر من 15 فعالية تنوعت ما بين جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية تم خلالها طرح وتبادل الأفكار وتعزيز الشراكات، فضلاً عن الارتقاء بمهام جدول أعمال الاستدامة العالمية.

وتمثل المشاركة الاستراتيجية لسوق أبوظبي العالمي في مؤتمر الأطراف COP28، علامة فارقة أخرى في مسيرة مساهمته المتواصلة في المبادرات المتعلقة بالاستدامة وتركيزه المستمر على تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ويعرب سوق أبوظبي العالمي عن امتنانه لشركائه وجميع المشاركين لمساهماتهم القيمة، ويتطلع إلى مواصلة هذا التعاون. وفيما يتطلع العالم إلى تنفيذ أهداف ومبادرات مؤتمر الأطراف COP28، سيبقى سوق أبوظبي العالمي ملتزماً بتصدر مشهد هذه الجهود العالمية.

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