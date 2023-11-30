الإمارات العربية المتحدة، دبي : تعلن بين آند كومباني، الشركة العالمية الرائدة في الاستشارات الإدارية، عن مشاركتها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي ينعقد في إكسبو سيتي بدبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. وتنسجم تلك المشاركة مع التزام الشركة تجاه المنطقة، حيث تبرز الفعالية التزام بين آند كومباني بتقديم المرئيات القيّمة ودعم التعاون على الصعيد العالمي.

وتقيم بين آند كومباني جلسة نقاش خلال فعاليات COP28 للحديث حول التحديات والفرص المتعلقة بالمناخ، مستفيدة من خبراتها في إعداد التقارير المؤثرة في هذا المجال. كما تغطي النقاشات مجموعة واسعة من القضايا ومنها دور القطاع الخاص في العمل المناخي وفي سلسلة الإمداد وتخفيض انبعاثات الكربون وتسريع المبادرات المناخية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يمكن الاطلاع على جدول الأعمال الكامل لمشاركة بين آند كومباني في فعاليات COP28 هنا، حيث ينضم إليها قادة الشركات والحكومات والمؤسسات البحثية للمساعدة في مواجهة التغير المناخي.

في هذا الصدد أكد أكرم العلمي، الشريك ورئيس ممارسات الطيران والمرافق والاستدامة والمسؤولية لدى بين آند كومباني في الشرق الأوسط، على أهمية مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للاستدامة: "يمثل COP28 فعالية بالغة الأهمية في ظل تصاعد التحديات المناخية، حيث يسهم في دعم التغيير التحولي بينما نعمل على مواجهة التعقيدات في مشهد الاستدامة. ولا بد للشركات والحكومات والمجتمعات من العمل معًا من أجل تسريع الوصول إلى مستقبل الحياد المناخي، حيث يوفر مؤتمر الأطراف فرصة لمشاركة المرئيات وتشكيل التحالفات ووضع رؤية مشتركة لعالم مستدام وقادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية. ويسعدنا أن نشارك في هذا الحوار الذي سيرسم ملامح مستقبل البيئة خلال هذه الفعالية الهامة."

ومن جانبها قالت جيني ديفيز بيكود، الشريك ومؤسس ممارسات الاستدامة والمسؤولية العالمية لدى بين آند كومباني: "تؤكد أبحاثنا على الحاجة الملحّة للعمل الجماعي وتغيير التوجه نحو تحقيق أهداف الاستدامة. وتمتلك منطقة الشرق الأوسط إمكانات ضخمة واعدة بتحقيق مرئيات قيّمة للقطاع وإقامة الشراكات والتعاون خلال فعاليات COP28. تفخر بين آند كومباني بمساهمتها بتقديم مرئيات متخصصة في النقاشات حول الاستدامة وتخفيض انبعاثات الكربون الصناعية وتمويل انتقال الطاقة – وهي مرئيات متخصصة للتعامل مع التحديات الدقيقة والفرص الواعدة بالمنطقة."

وبينما تستعد بين آند كومباني، الشركة العالمية للاستشارات، لحضور مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، فإنها تجدد التزامها برسالتها الرامية إلى الاستفادة من مرئيات القطاع للمساهمة في إحداث التغيير الإيجابي وإبراز الدور المحوري لقيادة القطاع في مواجهة التحديات الملحّة الراهنة.

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