دبي- الإمارات العربية المتحدة: ركزت جلسات اليوم الثاني من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر على المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة التاسعة من القمة يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا بدبي. وشارك في القمة عدد كبير من الشخصيات المحلية والعالمية والمسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتحدثين العالميين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والوسائل الإعلامية والأكاديميين.

استهلّت القمّة العالمية للاقتصاد الأخضر جلسات اليوم الثاني بجلسة حوارية حملت عنوان: "إدراك الحاجة الملحة للعمل المناخي لخفض معدل ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض ليبقى ضمن حدود 1.5 درجة مئوية ". واستعرض فخامة سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو خلال الجلسة، مدى قدرة التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر على رفع مستوى العمل المناخي حتى بعد عام 2030، وكانت الجلسة بإدارة نوفر رمول، مقدمة برامج أول في مؤسسة دبي للإعلام.

ونظمت القمة أيضاً جلسة نقاشية بعنوان "سياسات الشركات الخاصة بالحياد الكربوني: نهج شامل لعدة قطاعات". وسلّطت الجلسة الضوء على عدة مواضيع قيّمة أبرزها الاستراتيجيات الرئيسة التي يجب أن تتّبعها الشركات، إحدى ركائز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ. كما أبرزت جهود مختلف القطاعات في التخفيف من التحديات البيئية المعقدة. وشارك في الجلسة ماهر الكعبي، عضو مجلس إدارة مستقل في مجموعة السركال؛ والمهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة إس دبليو إس هولدنغ؛ ومارتن تشيلكوت، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى مانيوفاكتشر 2030، وأدراها جون دفتريوس، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي.

وسلّط المتحدّثون خلال الجلسة النقاشية بعنوان "نقل المعرفة التقنية: مناقشة حول مشاركة المعرفة التقنية مع الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط" الضوء على ضرورة مشاركة التقنيات الخاصة بالمشاريع الخضراء بين جميع الدول والمناطق دون استثناء، مشيرين إلى تكثيف جهود الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط للتصدي لتحديّات التغيّر المناخي، خاصة فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ ونشر التقنيات الرئيسة. وشارك في الجلسة كل من الدكتورة روبيرتا رابيلوتي، أستاذ الاقتصاد في جامعة بافيا؛ مريم تلمساني، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى شركة قادة البناء الحديث؛ إيفان إيفان فان هوك، كبير مسؤولي الاستدامة في "فيريدي"؛ الدكتور رالف بلومنثال، نائب رئيس أول، رئيس برمجيات الشبكة في الشرق الأوسط في سيمنس؛ والدكتور شاميكا سيريمان، مدير شعبة التكنولوجيا واللوجستيات في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وأدارتها الإعلامية كاتي جينسن.

وقالت الدكتورة روبيرتا رابيلوتي، بروفيسور في الاقتصاد، جامعة بافيا: "ناقشنا خلال الجلسة سُبُل تنفيذ ودعم التحول الأخضر في الدول الناشئة. واستعرضنا أهمية التعاون الحكومي على الصعيدين الوطني والدولي. وحرصت شخصياً على إبراز الدور المحوري للشركات متعددة الجنسيات في نقل المعرفة الخضراء إلى الدول النامية. ووفقاً لبعض الدراسات التجريبية التي أجريناها، فإن الشركات الفرعية التابعة في هذه البلدان غالباً ما تُبدي قدراً أكبر من الابتكار في مجال التقنيات الخضراء مقارنة بالشركات المحلية، ما يؤكد أهمية دورها. ومع ذلك، تواجه بعض الدول، وخاصةً الدول الأقل نمواً، صعوبات في استقطاب المستثمرين الأجانب، ما يُبرز أهمية إنشاء منظومة تُحفّز المستثمرين الأجانب على الاستثمار ويؤكد على دور التمويل الحكومي في هذا المجال. وأود أن أنوه إلى أنّ بنوك التنمية الوطنية ومتعددة الأطراف تؤدي دوراً رئيسياً في توفير التمويل العام اللازم في هذا المجال."

كما نظّمت القمّة جلسة نقاشية تحت عنوان "دور المدن في العمل المناخي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر"، حيث سلّط المتحدّثون الضوء على جهود المدن في جميع أنحاء العالم للانتقال نحو اقتصاد أخضر والتخفيف من تداعيات التغير المناخي. وتناولت الجلسة مختلف الجوانب اللازمة لضمان مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة بما في ذلك التخطيط الحضري، واعتماد الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، ومساهمات الحكومة المحلية والشركات والمجتمعات في دفع جهود العمل المناخي. وشارك في الجلسة كلٌ من جان بيير إيلونغ مباسي، أمين عام منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة؛ ناديا فيرجي، المدير التنفيذي لمجموعة إكسبو دبي؛ الدكتور سمير الحمروني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ ومحمدو تونكارا، مدير قسم الاستراتيجيات والشراكات وإدارة العلاقات، والحوكمة، والعضوية، والاتصالات في مكتب المدير العام في المعهد العالمي للنمو الأخضر، وأداراها سعيد العبار، العضو المنتدب لشركة الاستشارات الهندسية AESG.

وتناول المتحدثون في الجلسة الحوارية تحت عنوان "دور القطاع الخاص في مسارات خفض الانبعاثات والمرونة المناخية" سبل تطبيق أفضل الممارسات لتنفيذ المبادرات التي دعت إليها اتفاقية مراكش بشأن تسريع الجهود نحو تخفيف الانبعاثات الكربونية وتعزيز المرونة المناخية. كما سلطت الجلسة الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه القيادات رفيعة المستوى في التأثير على الجهات الفاعلة غير الحكومية لتحسين إجراءاتها المناخية. وشارك في الجلسة كل من معالي الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، جمهورية مصر العربية؛ رعد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة "أكوا باور"؛ جيمس جاربرت مدير أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)؛ وغونزالو مونوز، رائد الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف (COP25)، جمهورية تشيلي، وأدارتها سيسيليا كينوثيا نجينغا، مدير العمليات الحكومية البينية الدولية والتقدم الجماعي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وعُقدت جلسة نقاشية أخرى بعنوان "احتجاز الكربون وتخزينه والهيدروجين: التحديات والفرص"، سلّطت الضوء على تقنيات التقاط وتخزين الكربون والهيدروجين بوصفها تقنيات رئيسية للتخفيف من تبعات التغيّر المناخي. خلال الجلسة، أشار المتحدّثان روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة؛ والدكتور كريستوف رول، باحث أول في مركز سياسة الطاقة العالمية، جامعة كولومبيا، إلى التحديات المرتبطة بتقنيات التقاط وتخزين الكربون والهيدروجين. وأدارت الجلسة الصحفية كيم كيلايتا.

وقال الدكتور كريستوف رول: "من دواعي سرورنا أن نبحث الآفاق والفرص المتاحة أمام انتقال الطاقة خلال الجلسات النقاشية والتي حملت أفكاراً ورؤى متقدمة جداً، تفوق المناقشات التقليدية التي تتناول إمكانية استبدال النفط بالغاز. كما تطرقنا إلى مجموعة من المواضيع المتنوعة والتي شملت الطاقة البديلة وتقنيات التقاط وتخزين الكربون والهيدروجين، والتي أعتقد بأنها ستؤدي دوراً فاعلاً وأكثر أهمية مع مرور الوقت."

وأقيمت جلسة نقاشية بعنوان "تعليم الشباب وإشراكهم: تمكين جيل من قادة الاقتصاد الأخضر" وشهدت حوارات فعالة بين الشباب القادة لتعزيز الاقتصاد الأخضر. وركّزت الجلسة على أهمية دمج أصوات الشباب وأفكارهم التي تدعم الوصول إلى عالم أكثر اخضراراً. وشارك في الجلسة كل من أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب؛ جيفانيتش هنري، عضو في فريق الأمين العام الاستشاري للشباب المعني بتغير المناخ وزميل في تحالف الدول الجزرية الصغيرة؛ وعائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي. وأدارت الجلسة الدكتورة إيزابيلا بون، زميل باحث في الحوكمة والأخلاق العالمية في جامعة أكسفورد.

وركّزت جلسة حوارية أخرى تحت عنوان" تمكين الاقتصاد الأخضر عبر الفضاء الخارجي" على دور التقنيات الفضائية في دفع عجلة الاقتصاد الأخضر. وألقى كل من سعادة سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء؛ والدكتور بن كالديكوت، المدير المؤسس لمبادرة التمويل المكاني؛ مدير موضوع التمويل المستدام؛ معهد آلان تورينج، الضوء على كيفية الاستفادة من الأقمار الاصطناعية والتقنيات الفضائية لتعزيز الأنشطة الخضراء. وأدارت الجلسة الصحفية كيم كيلايتا.

وضمت القمة جلسة نقاشية بعنوان "دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عملية الانتقال إلى الطاقة الخضراء"، حيث ركّز المتحدثون فيها على السبل الممكنة للاستفادة من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتلبية احتياجات الطاقة العالمية الهائلة من الموارد والاستثمارات. كما أشاروا إلى التحديّات المتوقعة أمام إنشاء هذه الشراكات والحلول الممكنة لتجاوزها. وشارك في الجلسة كل من المهندس فارس سعيد، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "سي القابضة"؛ جيمي فيرجسون المدير العالمي للعمل المناخي في مؤسسة التمويل الدولية؛ الدكتور دانيال إستي، أستاذ في هيلهاوس في جامعة ييل؛ وعمار شهاب، رئيس الاستثمارات والمشاريع في شركة انرتك القابضة. وأدارها جون دفتريوس، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي.

وشهد اليوم الثاني من فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أيضاً جلسة نقاشية بعنوان "مواجهة تحديات الانتقال إلى الطاقة الخضراء: أهمية البنية التحتية والموثوقية والقوى العاملة الماهرة". وشارك في الجلسة كل من الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة؛ إبراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى أدنوك؛ والدكتور ريغوبيرتو أرييل يبيز غارسيا، مدير قطاع البنية التحتية والطاقة في بنك التنمية للبلدان الأمريكية. وناقش المتحدثون خلال الجلسة كيفية التغلّب على التحديات التي تواجه الانتقال إلى الطاقة الخضراء، مثل تطوير البنية التحتية ودمج التقنيات المتقدمة وتزويد القوى العاملة بالمهارات الضرورية. وأدارت الجلسة الإعلامية كاتي جينسن.

وقدّم جيروم أوشيري، مدير أول في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر عرضاً تقديميّاً بعنوان "الدور الحيوي للاقتصاد الأخضر في تعزيز العمل المناخي: أنشطة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر خلال مؤتمر الأطراف (COP28)"، حيث سلّط الضوء على خطط المنظمة للمؤتمر القادم COP28، وكان العرض بإدارة نوفر رمول، مقدمة برامج أول في مؤسسة دبي للإعلام.

وأكّد المتحدثون خلال الجلسة الحوارية بعنوان "إضاءات من مختلف القطاعات: الزراعة والأنظمة الغذائية"، على فوائد الأمن الغذائي الهائلة في المنطقة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر لمختلف القطاعات، خاصة في مجال الزراعة، بما في ذلك الزراعة الدقيقة والبروتينات الصديقة للبيئة والحراجة الزراعية لامتصاص الكربون وتداول أرصدة الكربون. وشارك في الجلسة كل من الدكتور برنت لوكين، عالم غذاء عالمي لدى الصندوق العالمي للحياة الفطرية؛ وكاري تشان، الشريك المؤسس والرئيسة التنفيذية في أفانت ميتس، وأدارتها الإعلامية كاتي جينسن.

واشتملت القمة على جلسة نقاشية بعنوان "الابتكار الحضري"، حيث استكشف المتحدثون آفاق الابتكار الأخضر في المساحات الحضرية. وأبرزت الجلسة ضرورة جعل المساحات الحضرية صديقة للبيئة وأكثر اخضراراً لتعزيز رفاهية السكان. وشارك في الجلسة كل من الدكتور سلطان الشريف، مدير الاستدامة، شركة تطوير المربع الجديد؛ الدكتورة آية كي-موروكو، مدير مساعد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في كوجنيزانت تكنولوجي سوليوشنز؛ المهندس محمد الريس، مدير إدارة استراتيجية ومشاريع النفايات في بلدية دبي؛ وكيفن سوليفان، استشاري أول، الاستجابة الاستشارية للتغير المناخي، جايكوبز. وأدارت الجلسة الدكتورة إيزابيلا بون، زميل باحث في الحوكمة والأخلاق العالمية في جامعة أكسفورد.

واحتضن اليوم الثاني من فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ورشة لبناء القدرات بعنوان "استعداد القطاع الخاص للمادة 6 من اتفاقية باريس"، شارك فيها كل من بيرومال أروموجام، مدير المفاوضات الحكومية الدولية والتفاعل بين أصحاب المصلحة، شعبة التخفيف، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)؛ وأوماماهيسواران كريشنان، خبير إقليمي في المادة 6 وتسعير الكربون، "مركز التعاون الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا".

ونظراً لأهمية قطاع النقل في رحلة التخفيف من تداعيات التغير المناخي، أُقيمت جلسة نقاشية أخرى في القمة بعنوان "وسائل النقل الأخضر"، حيث أبرزت ضرورة تسهيل اعتماد واسع لخيارات النقل المستدامة. وسلّط فريق من الخبراء الضوء على التقنيات الخضراء المبتكرة، من المركبات الكهربائية إلى تحسينات وسائل النقل العامة، التي تعيد رسم ملامح قطاع النقل. وشارك في هذه الجلسة كل من أمبرتو دي بريتو، أمين عام الاتحاد الدولي للنقل البري؛ الدكتور أوليفر إندرويلدي، عالم زائر أول واستشاري رئيسي في جامعة كامبريدج؛ كيم لو، رئيسة الاستدامة العالمية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أون سيميكونداكتور؛ ندى جاسم، مدير إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ وبن سكوت، محلل أول في كربون تراكر وأدارها جون دفتريوس، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي.

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