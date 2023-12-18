دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الاتحاد لخدمات الطاقة (الإتحاد إسكو)، المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شرطة دبي، حيث يشمل التعاون مبادرة تطويرية مبتكرة ومشروعاً موسعاً للطاقة الشمسية، وذلك بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28.

ومن المتوقع أن تحقق مشاريع الطاقة الشمسية وتطوير المباني ضمن هذه الاتفاقية وفورات سنوية في الطاقة والمياه تبلغ 63,494 ميجاوات ساعة و 89.76 مليون جالون مياه على التوالي. ومن شأن هذه المساعي أن تبرز التزامنا المشترك والراسخ بالتحولات الإيجابية في ممارسات الطاقة والمياه وريادتنا في الحفاظ على البيئة.

وتعليقاً على الإعلان، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نهدف إلى تعزيز الاستدامة وتسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر مستدام من خلال مبادرات رائدة تسهم في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويسعدنا التعاون مع شرطة دبي لتعزيز كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية بما يتماشى مع رؤية "الاتحاد لخدمات الطاقة" لجعل بيئة دبي المبنية مثالاً رائداً في كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة والعالم."

من جانبه، قال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: "تلتزم شرطة دبي بضمان سلامة وأمن مجتمعنا. ويأتي تعاوننا مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة في المشاريع الموفرة للطاقة ليؤكد على التزامنا حيال اعتماد السياسات والممارسات المستدامة، حيث تتماشى هذه المبادرات مع رؤيتنا التي تهدف إلى الوصول إلى مستقبل أخضر وأكثر أماناً لدبي".

ومن شأن هذا التعاون الحيوي أن يشكل مصدر إلهام للشركات لدفع التغيير الإيجابي وتحقيق نتائج مؤثرة في مجالات كفاءة الطاقة والريادة البيئية؛ حيث رسخت فيه شركة الاتحاد لخدمات الطاقة وشرطة دبي معياراً جديداً للاستدامة، ووضعتا معاً مثالاً يحتذى به لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ وما بعده.

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