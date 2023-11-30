برنامج المجموعة المُخصّص للمحادثات والعروض التقديمية الملهمة متاح للمشاركة العامة من ضيوف الحدث في جناحها

الإمارات العربية المتحدة، دبي،: تُطْلِق دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة التي تشغل في 13 دولة وتشارك كشريك رئيسي للمسار في مؤتمر الأطراف في اتفاقيّة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، سلسلة من الفعاليات والنقاشات التّفاعلية في الفترة الممتدة ما بين 3 إلى 12 ديسمبر 2023، خلال الحدث المقام في مدينة إكسبو دبي.

وسيجري يوميًا تقديم أربع جلسات حوارية وعروض تقديمية، يستضيفها جناح دبي القابضة في مركز تحويل الطاقة، بحيث سيحظى الحاضرون على فرصة الحُصول على نظرة شاملة على مبادرات الاستدامة التابعة للمجموعة، والتي تشمل كلاً من التصميم والإنشاء، ومعالجة النفايات، وتنمية المجتمع وتطوير الضيافة وغيرها. وانطلاقًا من الرؤية الرامية إلى رفع مستوى الوعي وإلى تحفيز المشاركة في العمل المناخي، سيتضمّن البرنامج أيضًا عددًا من المحادثات والنقاشات الملهمة مع متحدثين مُتخصّصين وخبراء في مجالاتهم منتدبين من شركات محلية ودوليّة.

وتعقد الجلسات، وهي متاحة ومفتوحة أمام جميع الحضور، في "مركز تحويل الطاقة"، وتُصنّف تحت مظلة أربعة مواضيع رئيسية:

مسيرة الاستدامة في دبي القابضة: تعتبر مسيرة الاستدامة دليلاً ملموساً على مدى التزام المجموعة بالتأسيس لمستقبل مُستدام ومرن. انضموا إلى الخبراء والمتخصّصين لدى دبي القابضة لتحظوا بفرصة الاستماع إلى العمل المناخي المُلهم الذي ينخرط موظفو المجموعة به، وللتعرف أيضاً إلى التكنولوجيا الكفيلة بمسار تحويل النفايات إلى طاقة، وإلى أساسيات التصميم المستدام وغيرها. الجلسات الملائمة للعائلات: تشمل هذه الجلسات نقاشات تفاعليّة وتجارب تعليمية للعائلات بشأن القضايا التي تواجه كوكبنا، مع تقديم إجابات بشأن كيفيّة أن نشارك جميعنا في العمل الخاص بحماية المناخ. تعرّفوا على أهمية التنوع البيولوجي مع "ذا جرين بلانيت دبي"، واستكشفوا الدور الحاسم الذي تؤدّيه السّلاحف في ضبط أنظمتنا البيئية البحرية، وذلك مع فريق مشروع إعادة تأهيل السلاحف في دبي التابع لمجموعة جميرا. جلسات المعرفة: تستعرض هذه الجلسات رؤى وتطلّعات الخبراء والمتخصّصين بشأن حلول المناخ، وذلك من قبل ممارسين وروّاد على مستوى الصناعة، على أن تتضمّن أيضًا استراتيجيات الحد من آثار انبعاثات الكربون، والاجراءات المطلوب تطبيقها في ما خصّ المشتريات المُستدامة، وكذلك استكشاف مصطلح "التوسع الحضري البيئي" في ظلّ تواصل نموّ مدننا بنمط سريع. جلسات الاستدامة التقنية: استمعوا إلى المبتكرين الذين يتولّون قيادة الحلول الرائدة والمتطورة على صعيد تحديات الاستدامة المستقبلية. اكتشفوا كيف أنّ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الآخذة بالانتشار تحدث ثورة في أسلوب إعادة التدوير، وكيف يمكن للمُسيّرات بدون طيار التي تُقاد بواسطة الذكاء الاصطناعي أن تساهم في تحويل إدارة المياه، وغير ذلك من المواضيع ذات الصّلة.

البرنامج الكامل لدبي القابضة كما يلي:

جلسات مسيرة الاستدامة في دبي القابضة:

أدوات ووسائل التغيير: كيفيّة إلهام الموظفين في نقاش مع لويزا هاريس - 3 ديسمبر الساعة 2:00 ظهرًا

المقدّمة:

لويزا هاريس، رئيسة قسم الاستدامة وتغيير الأنظمة، BrandPie

من أجل حياة أفضل: الاستدامة لدى دبي القابضة – 4 ديسمبر الساعة 10:30 صباحًا

المقدّمة:

ستيفاني أسغيل، مديرة - الاستدامة، دبي القابضة

أدوات ووسائل التغيير: تفعيل نظامك البيئي في نقاش مع لويزا هاريس - 4 ديسمبر الساعة 4:00 مساءً

المقدّمة:

لويزا هاريس، رئيسة قسم الاستدامة وتغيير الأنظمة، BrandPie

تحويل النفايات إلى طاقة مع مركز ورسان لمعالجة النفايات – 5 ديسمبر الساعة 11:30 صباحًا

المقدّمان:

تيم كلارك، الرئيس التنفيذي لمركز ورسان لمعالجة النفايات

فيليب فاليرو، مدير تقني، مركز ورسان لمعالجة النفايات

قوة التصميم في ابتكار مستقبل مستدام – 5 ديسمبر الساعة 2:00 ظهرًا

المقدّم:

هاني عصفور، نائب الرئيس – الابتكار والشراكات الصناعية، معهد دبي للتصميم والابتكار (DIDI)

مستقبل المدن: العمران المستدام والابتكار – 6 ديسمبر الساعة 11:30 صباحًا

المقدّمون:

عيسى العلي، نائب الرئيس – مكتب إدارة المشاريع، دبي القابضة للعقارات

محمد العطار، مدير التخطيط ومراقبة التكاليف، دبي القابضة للعقارات

إيان سيموندز، الرئيس التنفيذي للعقود والمشتريات، دبي القابضة للعقارات

الاستدامة في الإنشاءات مع دبي القابضة للعقارات – 6 ديسمبر الساعة 4:00 مساءً

المقدّمان:

عيسى العلي، نائب الرئيس – مكتب إدارة المشاريع، دبي القابضة للعقارات

إيان سيموندز، الرئيس التنفيذي للعقود والمشتريات، دبي القابضة للعقارات

برنامج الشباب الإماراتي وسبارك لاب – 8 ديسمبر الساعة 4:00 مساءً

المقدّمان:

مهرة البلوشي، تنفيذي أوّل – التمويل التجاري، دبي القابضة للعقارات

راكان لوتاه، تنفيذي أوّل – تسليم المشاريع، دبي القابضة للعقارات

الضيافة المستدامة مع جميرا – 9 ديسمبر الساعة 2:00 ظهراً

المقدّمة:

بريان تيت، مدير عالمي أول – الاستدامة، مجموعة جميرا

التصميم المستدام في دبي القابضة للعقارات – 11 ديسمبر الساعة 10:30 صباحًا و12 ديسمبر الساعة 10:30 صباحاً

المقدّمان:

نهال كاراجوز، مديرة الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة، دبي القابضة للعقارات

هاني عبد الرازق، مدير مساعد أول، AESG

بناء مجتمعات مستدامة في دبي القابضة للعقارات – 11 ديسمبر الساعة 2:00 ظهراً

المقدّمتان:

نهال كاراجوز، مديرة الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة، دبي القابضة للعقارات

سارة جابر، مستشارة مساعدة أولى، AESG

سلاسل التوريد المستدامة مع دبي القابضة للعقارات – 12 ديسمبر الساعة 11:30 صباحًا

المقدّمان:

عيسى العلي، نائب الرئيس – مكتب إدارة المشاريع، دبي القابضة للعقارات

إيان سيموندز، الرئيس التنفيذي للعقود والمشتريات، دبي القابضة للعقارات

من أجل حياة أفضل: الاستدامة في دبي القابضة – 12 ديسمبر الساعة 4:00 مساءً

المقدّمة:

جوهانا سالم، مدير أول - الاستدامة، دبي القابضة

الجلسات الملائمة للعائلات:

عجائب الحياة البرية: تعرف على الطبيعة مع ذا جرين بلانيت دبي – 3 ديسمبر الساعة 4:00 مساءً؛ 8 ديسمبر الساعة 2:00 ظهراً؛ 9 ديسمبر الساعة 4:00 مساءً و10 ديسمبر الساعة 2:00 ظهراً

المقدّمون:

إريك روهركاستي، مدير الوجهة، ذا جرين بلانيت دبي

كاثرين زيمرمان، عالمة أحياء أولى، ذا جرين بلانيت دبي

روث أغلوبات، منسقة التعليم الترفيهي، ذا جرين بلانيت دبي

البحار المستدامة: تعرف على مأكولاتك البحرية – 9 و10 ديسمبر الساعة 10:30 صباحًا

المقدّمة:

بريان تيت، مدير عالمي أول – الاستدامة، مجموعة جميرا

إنقاذ قدماء البحار: مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف التابع لمجموعة جميرا – 9 و10 ديسمبر الساعة 11:30 صباحاً

المقدّمة:

باربرا لانج لينتون، مديرة مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف، فندق برج العرب جميرا

جلسات المعرفة

سلاسل التوريد المستدامة مع شركة إيكوفاديس – 4 ديسمبر الساعة 11:30 صباحًا و5 ديسمبر الساعة 10:30 صباحًا

المقدّمون:

بيار فرانسوا ثالر، المؤسس والرئيس التنفيذي، إيكوفاديس

أنطوان مارتن ريجينو، تنفيذي الحسابات الاستراتيجية، إيكوفاديس

العمران الإيكولوجي (البيئي) – 6 ديسمبر الساعة 2:00 ظهرًا

المقدّم:

ستيفن فيليجرينيس، مدير التخطيط العمراني والمساحات الطبيعية، جينسلر

في حوار مع كلية إنسياد INSEAD: قيادة الاستدامة - تعزيز قيمة الأعمال والمجتمع - 8 ديسمبر الساعة 10:30 صباحًا

المقدّمة:

كاتارينا حاصباني، الرابطة الوطنية لخريجي كلية إنسياد INSEAD في الإمارات العربية المتحدة، نادي الطاقة العالمي

مسارات إزالة الكربون معAESG - 11 ديسمبر الساعة 11:30 صباحًا

المقدّم:

نيكولاس بيكزينسكي، مدير هندسة الاستدامة، AESG

الذكاء الاصطناعي والاستدامة: التوأمة الرقمية – 11 ديسمبر الساعة 4:00 مساءً

المقدّم:

وسام حجازي، مدير أول للابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إليس دون

مسارات إزالة الكربون معAESG - 12 ديسمبر الساعة 2:00 ظهراً

المقدّم:

مارينا كانديلان، مدير الواجهات الزجاجية، AESG

جلسات الاستدامة التقنية:

الاستدامة التقنية: Vortex Biotech - 3 ديسمبر الساعة 10:30 صباحًا

المقدّمون:

ماتيا نوتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Vortex Biotech

روبيش سينها، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال، Vortex Biotech

الاستدامة التقنية: Detectiome - 3 ديسمبر الساعة 11:30 صباحًا

المقدمون:

مارزيا إهرامي، المؤسس والرئيس التنفيذي، Detectiome

الاستدامة التقنية مع مجموعة تيكوم: Sentient Labs - 4 ديسمبر الساعة 2:00 ظهراً

المقدّم:

أنشول سينغال، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Sentient Labs

الاستدامة التقنية: Bantgo Impact 2 Earn - 6 ديسمبر الساعة 10:30 صباحًا

المقدّم:

سيرجي إيفانوف، المؤسس المشارك لشركة BANTgo

الاستدامة التقنية مع مجموعة تيكوم: Pupilar - 8 ديسمبر الساعة 11:30 صباحًا

المقدّمة:

ميمونة رشيد، المديرة العامة لشركة Pupilar

الاستدامة التقنية: Farm Unboxed - 10 ديسمبر الساعة 4:00 مساءً

المقدّم:

كوروفيلا تشاليشيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Farm Unboxed

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن دبي القابضة

دبي القابضة هي شركة استثمارية عالمية ذات أنشطة متنوعة تعمل في 13 دولة وتوظف أكثر من 20 ألف شخص. تأسست دبي القابضة في العام 2004، وهي تتداخل مع حياة الملايين من سكان دبي وزوارها من خلال محفظتها الواسعة من الأصول التي تزيد قيمتها عن 130 مليار درهم إماراتي، وهي تدعم التنويع والنمو المستدام لاقتصاد دبي عبر 10 قطاعات رئيسية: العقارات، والضيافة، والتسلية والترفيه، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصميم، والتعليم، والتجارة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والعلوم.

تتكون محفظتنا من خمس شركات رائدة: دبي القابضة للعقارات، واحدة من أهم وأكبر مالكي الأراضية ومطوّري العقارات في دبي؛ و"دبي القابضة لإدارة الأصول"، التي تقدم محفظة ذات مستوى عالمي، تضم 10 مناطق تجارية و20 وجهة للبيع بالتجزئة و15 مجمعًا سكنيًا تعمل معًا على تمكين الأنشطة التجارية والسياحية فضلًا عن توفير تجربة معيشية متكاملة وغنية للمقيمين؛ ودبي القابضة للضيافة، التي تدير أصول الضيافة الرائدة ومجموعة متنوعة من الأفكار والتصوّرات الحديثة المتطوّرة في قطاع المأكولات والمشروبات الفريدة بالإضافة إلى العلامات التجارية الفندقية رفيعة المستوى من الدرجة الأولى، بما في ذلك جميرا، العلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة التابعة لدبي القابضة وشركة الفنادق الفاخرة العالمية؛ ودبي القابضة للترفيه، التي تضم أبرز الشركات الإعلامية، والمناطق والوجهات المخصصة للأنشطة الترفيهية في دبي مثل عين دبي، والقرية العالمية، ودبي باركس آند ريزورتس، و مركز الأخبار في شبكة الإذاعة العربية ARN ، وروكسي سينما، وغيرها؛ ودبي القابضة للاستثمارات، الشركة المتخصصة المسؤولة عن تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية للمجموعة، وإدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات الاستراتيجية والمالية في الأسواق العامة والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي. وتركز الشركة على إيجاد القيمة المستدامة وطويلة الأجل، ولديها استثمارات في مركز دبي لإدارة النفايات، ودو، وأزاديا، بالإضافة إلى مشاريع مشتركة وشراكات مع بروكفيلد، وإعمار وغيرها.