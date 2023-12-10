دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك "جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة"، التي تنظم بلدية دبي دورتها الـ 13 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في مؤتمر الأطراف COP28 الذي تتواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي حتى 12 ديسمبر، وذلك لعرض نموذجها العالمي في تقييم إنجازات الاستدامة المتميزة والاحتفاء بها وتسليط الضوء على معايير تفوقها بيئياً وتنموياً.

ونظمت بلدية دبي، التي كانت قد أبرمت خلال القمة العالمية للحكومات 2023 اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل” بشأن الدورة الـ 13 لجائزة دبي الدوليّة لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، ثلاث ورش عمل تخصصية متخصصة بالجائزة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف، حيث عرّفت الأولى بها، فيما ركزت الورشة الثانية على الاستدامة والابتكار في البناء الذكي، وستتمحور الورشة الثالثة حول العلاقة التكاملية بين أفضل الممارسات وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.

وتهدف جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة إلى تقدير الممارسات العالمية المبتكرة التي تحدث أثراً إيجابياً وتحسّن جودة الحياة للنهوض بمدن المستقبل.

منصة عالمية للممارسات التنموية

وعن دور الجائزة في ترسيخ ممارسات الاستدامة، قالت شيخة الرحومي المهيري، مدير إدارة التميز والمعرفة ببلدية دبي: "تواصل جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة" دورها كمنصة عالمية لمشاركة ممارسات تنموية تحقق جودة الحياة. وحضور الجائزة في مؤتمر الأطراف COP28 يكرّس الدور الريادي لدولة الإمارات كمنصة عالمية لتسليط الضوء على أبرز نماذج الاستدامة في المجتمعات الحضرية بما يضمن مستقبل الأجيال القادمة والكوكب، ويدعم حرص بلدية دبي على تسليط الضوء على النموذج الريادي لدبي ودولة الإمارات كمثال يحتذى به لتخطيط وتصميم وبناء مجتمعات المستقبل الحضرية المستدامة. ومع اكتمال استلام كافة الترشيحات للدورة الـ13 لجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، نستعد للاحتفاء بالإنجازات الفائزة والإعلان عن المشاريع الخمسة الفائزة في الربع الأول من العام القادم."

خمس فئات

وتضم الجائزة خمس فئات هي جائزة أفضل الممارسات في مجال التجديد الحضري والأماكن العامة، وجائزة أجمل مبنى مبتكر وأيقوني، وجائزة أفضل الممارسات في مجال الحفاظ على نظم الأغذية الحضرية، وجائزة أفضل الممارسات في معالجة التغير المناخي والحد من التلوث، وجائزة أفضل الممارسات في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية.

إضافة نوعية

وتضاف ورش "جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة" التي تعقدها بلدية دبي ضمن أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) إلى سلسلة المبادرات التي تنجزها البلدية في الحدث العالمي الذي يستضيف 197 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك من موقعها كشريك استراتيجي للمسار في المؤتمر الذي وجّه الدعوة إلى أكثر من 1,000 بلدية ومدينة لحضوره.

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عن بلدية دبي:

تتبنى بلدية دبي رؤية استراتيجية هادفة لتصبح بحلول عام 2030 رائدة عالمياً في تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة واستدامتها، بحيث تكون دبي المكان الأفضل للزيارة والعيش والعمل. وتحت شعار "بلدية رائدة لمدينة عالمية"، تسعى بلدية دبي إلى تحقيق رسالتها بتخطيط وإدارة وضمان استدامة دبي، من خلال تقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة الناس ورفاهيتهم، وبالبناء على قيمها المؤسسية الرئيسة المتمثلة في التنافسية، والاستباقية، والإيجابية، والمشاركة، بما يدعم تحقيق رؤية إمارة دبي.

وتستند بلدية دبي في تحقيق ذلك إلى ممكنات أساسية هي بناء مدينة جاذبة بمرافق متكاملة، وتخطيط حضري مستدام ومنظومة بنائية متقدمة، وتوفير أنظمة عمل رقمية وتنافسية، واستقطاب كوادر بشرية وأصول معرفية ومادية مستدامة، وتحقيق إدارة متكاملة للصرف الصحي والنفايات، وإرساء منظومة مستدامة للبيئة والصحة والغذاء، وصولاً إلى إسعاد الناس.

وتشارك بلدية دبي في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) "كوب28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، كشريك استراتيجي للمسار. وتفرد بلدية دبي جناحاً متكاملاً مجهزاً بمواد مستدامة بالكامل في المنطقة الخضراء للمؤتمر، ليشكل منصة من الحدث العالمي للتعريف بالالتزامات والمشاريع والمبادرات التي تخصصها بلدية دبي لتعزيز مسارات الاستدامة في دبي ودولة الإمارات ودعم مخرجات العمل المناخي العالمي.

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