مصنع الشركات الذي يتّخذ من أبوظبي مقرًا لها - دانا غلوبال - يُبرم شراكة مع الشركة الرائدة عالميًا في مجال الري والمناخ - ريفوليس - لعرض تقنيات زراعة الغذاء في أصعب الظروف المناخية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "دانا غلوبال"، المنصة الاستثمارية والرائدة في صناعة الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، عن شراكة جديدة مع "ريفوليس"، الشركة الرائدة العالمية المتخصصة في مجال الري والمناخ والمدعومة من "تماسيك"، لتأسيس مزرعة عرض مبتكرة في مدينة مصدر لعرض حلول الزراعة المستدامة في الظروف الجوية القاسية والأراضي القاحلة.

في هذه المزرعة، ستوضّح "ريفوليس" كيفية استفادة المزارعين من استخدام تقنيات الري الدقيقة المتقدمة ونماذج الزراعة الجديدة المعتمدة على المناخ لمواجهة التحديات المتزايدة مثل تغير المناخ، وندرة المياه، وتراجع التنوّع البيولوجي والأمن الغذائي، فضلًا عن تعزيز سبل العيش المستدامة للمزارعين. تُعد هذه المبادرة خطوة وفرصة رائدة لتقديم وتدريب المزارعين على أنظمة الري الدقيقة التي تساهم في إنتاج محصول أكبر وبجودة أعلى حتى في أقسى الظروف المناخية، وذلك باستخدام موارد أقل كالمياه والأسمدة والطاقة والعمالة. تُعد هذه المزرعة النموذجية في المنطقة مثالًا فريدًا يعرض أحدث أنظمة الري والتسميد المتقدمة من "ريفوليس"، وتعكس التزام كل من "دانا غلوبال" و"ريفوليس" المشترك بتثقيف المزارعين ومساعدتهم نحو اعتماد أساليب زراعة أكثر استدامة.

تأتي هذه الشراكة في أعقاب توقيع "دانا" مذكرة تفاهم مع مدينة مصدر، مركز الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير في أبوظبي، لبناء أول موقع تجريبي لها في المدينة لاختبار وعرض حلول "تقنيات الصحراء" المتقدمة ومشاريع التكنولوجيا الزراعية للبيئات القاحلة، وشُح المياه، وتبريد الصوب الزراعية، وتحسين جودة التربة وتجديدها، وامتصاص الكربون، وتنوع البذور المقاومة.

بالتزامن مع استعدادات دول العالم للاجتماع في الإمارات في مؤتمر COP28، تُبرز هذه الشراكة حلولَا تواجه تأثير تغيّر المناخ على إنتاج الغذاء - وخاصةً في الشرق الأوسط وأفريقيا - لتعزيز الأمن الغذائي وإطعام سكان العالم المتزايدين في ظروف زراعية أشد حرارةً وجفافًا. ومن الضروري بالنسبة لـ"دانا" و"ريفوليس" أن تثبت فعالية هذه الحلول على أرض الواقع في البيئة الصحراوية الفعلية.

يُعد الأمن الغذائي مرتبطًا ارتباطاً وثيقًا بالأمن المائي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الزراعة تستهلك عالميًا 70% من الموارد المائية العذبة، ويصل هذا الرقم إلى 90% في البيئات القاسية. وفي هذا السياق، اختارت "دانا" الشراكة مع "ريفوليس"، الرائدة العالمية في حلول الري الدقيق، للعمل معها على موقعها التجريبي. تهدف "دانا" إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من المزارعين والشركات الزراعية على تبنّي هذه الأنظمة كبنية تحتية لحلول المياه المستقبلية. تلتزم "دانا" بممارسات الزراعة المستدامة، ويُعد هذا التعاون مع "ريفوليس" إضافة قوية لجهود "دانا" في موقعها التجريبي بمدينة مصدر وفي المنطقة بشكل عام.

ومن جهتها، قالت نادين بنشافي، مديرة دانا غلوبال لصناعة الشركات: "نعتز بقرارنا بجعل الإمارات موطنًا لأنشطتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يفتح موقعنا في مدينة مصدر آفاقًا غير مسبوقة لابتكارات التكنولوجيا الزراعي ضمن المنظومة المتنامية والمزدهرة في الإمارات. وبينما نتحد في سعينا نحو الاستدامة، تقدم هذه الشراكة لرواد التكنولوجيا الزراعية مثل ريفوليس، وكذلك الشركات الناشئة الصغيرة بقيادة النساء، ممرًا حصريًا نحو استثمارات فريدة في تكنولوجيا الصحراء المتطورة وتقنيات ثورية وفرصة للوقوف في صدارة الابتكار المستدام. انضموا إلينا لدعم مبادرات عظيمة التأثير واغتنام فرص الأعمال والاستثمار الفريدة - في انتظاركم رحلة ملهمة بالشراكة مع مدينة مصدر."

وقال ريتشارد كلافهولز، الرئيس التنفيذي لشركة ريفوليس: "لطالما كانت ريفوليس، إحدى أكبر شركات الري في العالم والرائدة عالميًا في مجال الري والمناخ، في مقدمة الشركات التي تستخدم تقنيات الري الدقيق وذلك منذ أكثر من 80 عامًا، فضلًا عن الأنظمة التي طورتها ريفوليس أساسية لضمان توريد متواصل للعديد من الأغذية التي نتمتع بها اليوم.

"نحن نسير الآن على درب تشكيل مستقبل زراعة الغذاء للأجيال القادمة، باستخدام مزيج من الري الذكي ونماذج الزراعة المناخية الجديدة، إلى جانب المبادرات الاجتماعية والاقتصادية."

"تستهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الإمارات تعزيز الأمن الغذائي من خلال التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، مما يعزز دور الشرق الأوسط الريادي في مواجهة هذه القضايا الحاسمة. لذلك، نحن سعداء جدًا بالشراكة مع دانا لبناء مزرعة عرض دائمة لتصبح مركزًا تعليميًا وتدريبيًا طويل الأمد للمزارعين في المنطقة وخارجها - ونتطلع قدمًا لاستكشاف فرص مستقبلية في المنطقة."

وأضاف جورج أبوستولوبولوس، المدير العام لوحدة أعمال ريفوليس في شرق أوروبا والشرق الأوسط: "لدينا تاريخ طويل وحضور ملموس في المنطقة، المعروفة بكونها مركزًا للابتكار ونقطة التقاء عالمية للمستثمرين والقادة من جميع أنحاء العالم. نسعى لريادة مستقبل زراعة الغذاء للأجيال القادمة من خلال إعادة تصور مستقبل الزراعة، متضمنةً الري الذكي ونماذج الزراعة المبتكرة المعتمدة على المناخ والبرامج الاجتماعية والاقتصادية. ونطمح إلى تمكين كل مزارع، وتحسين كل مورد، والمساهمة في الأمن الغذائي ورفاهية كوكبنا."

تعمل دانا غلوبال - التي تأسست على يد نساء ولهن – كصانعة للشركات ومنصة استثمارية لشركات التكنولوجيا الصحراوية الناشئة التي تديرها نساء من كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأكثر من ثلاث سنوات. تحظى دانا بدعم من رأس المال الاستثماري الأمريكي، وصندوق المناخ الأوروبي، ومستثمرين خاصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. خلال السنوات الثلاث الماضية، عقدت دانا شراكات مع الأطراف الفاعلية الرئيسية في النظام الزراعي التكنولوجي بالإمارات، بما في ذلك مصدر وسلال (المدعومتين من ADQ)، وADIO، وHUB 71.

في موقع مصدر سيتي التجريبي، تقوم دانا بتجريب وعرض حلول مبتكرة تركز على الزراعة التجددية وامتصاص الكربون. ستسمح الشراكة مع ريفوليس للمزارعين الصغار والشركات الكبرى بالاستفادة من حلول شاملة في عملهم وضمان تحسين إيجابي ملموس في المناخ والزراعة.

بخبرة تمتد لثمانين عامًا في الابتكار والاعتمادية في الحقول الزراعية، تتصدر ريفوليس الاعتماد الجماعي العالمي لتقنيات الري الدقيق، ملتزمة بإتاحة هذه التكنولوجيا لجميع المزارعين في كل مكان عبر توفير تكنولوجيا بسيطة وذكية وميسورة التكلفة ومتكاملة من مرحلة التصميم حتى الحصاد. في سعيها لتحقيق أهداف المناخ العالمية، تدمج ريفوليس الابتكارات الاجتماعية والاقتصادية ضمن نموذجها، نظرًا للحاجة الملحة لتعميم الزراعة المستدامة وضمان وصولها إلى كافة المزارعين، من الحيازات الصغيرة إلى المزارع الكبيرة. وتشمل هذه المبادرات برنامج تمويل ريفوليس للأثر وبرنامج ريفوليس للمناخ.

مبادرة تمويل ريفوليس للأثر هي مبادرة محددة الهدف، صُممت لتعزيز الزراعة المستدامة الشاملة بإزالة الحواجز المالية. الهدف الرئيسي لهذه المبادرة هو تمكين المزارعين الصغار والعمليات الزراعية المتقدمة في الاقتصادات الناشئة بالشرق الأوسط من استخدام تقنيات الري الدقيق؛ لضمان لاستفادة الجميع من مزاياها.

أما برنامج ريفوليس للمناخ، أحد أجزاء من هذه المبادرة، فهو برنامج شراكة بين ريفوليس والمزارعين الأفراد، يهدف إلى إدخال المزارعين في اقتصاد الائتمان الكربوني وفتح قنوات دخل جديدة كانت تعتبر سابقًا معقدة وغير متاحة.

#بياناتشركات

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عن دانا

"دانا" هي صانعة للشركات ومنصة استثمارية مقرها أبوظبي، تركز على الشركات الناشئة التي تقودها النساء في مجال تكنولوجيا الصحراء، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الغذاء وحلول المياه والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري. يعمل برنامج "دانا" المخصص بشكل عملي مع الشركات الناشئة من مختلف الأحجام من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدئًا من مرحلة ما قبل البذرة التمويلية إلى مرحلة السلسلة (أ)، لمدة تتراوح من 8 إلى 14 شهرًا، ويتولّى تنسيق اختبارات مفهوم البرهان والجدوى في المواقع التجريبية وبناء نموذج الأعمال والنمذجة المالية، وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي، والاستشارات القانونية وتسجيل الشركة، وتطوير الأعمال لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تعمل "دانا" حاليًا مع ست شركات من الإمارات وفلسطين وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، شهدت أربع منها زيادة أكثر من ثلاثة أضعاف في التقييم خلال فترة التسريع. يقدم مؤسسو "دانا" حلولًا ثورية يسهل تطبيقها عملياً في الأسواق الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على الإمارات والمملكة العربية السعودية وكينيا والمغرب. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.dana-global.com/

عن "ريفوليس"

"ريفوليس" هي شركة رائدة عالميًا في مجال الري الدقيق، تهدف إلى تعزيز سلسلة إمداد الأغذية الزراعية المستدامة لإطعام كوكبنا وحمايته من مخاطر تغيّر المناخ.

تقدم "ريفوليس" حلول الري الأكثر ابتكارًا للبيئات الموسمية والدائمة والمحمية من خلال محفظتها المتنوعة من المنتجات والخدمات تحت علامات تجارية متعددة مثل Rivulis، وNaanDanJain، وJain، وEurodrip، وManna. بخبرة تمتد لثمانين عامًا في الابتكار والاعتمادية في الحقول الزراعية، تمتلك "ريفوليس" 22 موقعًا للتصنيع على نطاق واسع في 15 دولة و3,000 موظفًا في 35 دولة، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز للبحث والتطوير في مراكز زراعية رائدة وعدة مراكز لتصميم مشاريع الري حول العالم.

تتصدر "ريفوليس" الاعتماد الجماعي العالمي لتقنيات الري الدقيق، ملتزمة بإتاحة هذه التكنولوجيا لجميع المزارعين في كل مكان عبر توفير تكنولوجيا بسيطة وذكية وميسورة التكلفة ومتكاملة تغطي الدورة الكاملة من التصميم حتى الحصاد. لاكتشاف كيف يمكن لـ"ريفوليس" مساعدتكم على تجاوز توقعاتكم موسمًا بعد موسم، يُرجى زيارة www.rivulis.com.