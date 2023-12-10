المشروع الذي قدمه معهد "روتشستر للتكنولوجيا" في دبي فاز بالتحدي، من بين 6 مشاريع وصلت النهائيات

التحدي هدف إلى تشجيع طلاب الجامعات الإماراتية على إيجاد حلول مستدامة للقطاع الصناعي

منذ مايو 2022، تتعاون "شنايدر إلكتريك" ومركز الشباب العربي في قطاعات عدة تشمل تحسين المهارات والتدريب والتوجيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "شنايدر إلكتريك"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، عن فوز معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي بمسابقة "التحدي الأخضر" لأفكار الشباب، المبادرة المشتركة بالتعاون مع "مركز الشباب العربي".

وقاد المشروع الفائز كلٌ من الطالبين فارق ليكا هاشمي وهاريهاران راميش من معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع طلاب الجامعات في دولة الإمارات على إيجاد حلول استراتيجية ومبتكرة للحد من انبعاثات الكربون المرتبطة بالقطاع الصناعي. كما تندرج في إطار برنامج مشترك بين "شنايدر إلكتريك" ومركز الشباب العربي.

صادق جرار: الشباب سفراء لقيم الاستدامة

وقال صادق جرار، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: "تساهم شراكتنا مع شنايدر إلكتريك في هذا التحدي الشبابي على تعزيز عملنا المشترك لتعزيز إسهامات الشباب العربي للحد من انبعاثات الكربون المرتبطة بالقطاع الصناعي في المنطقة. ونحن على ثقة بأن تعاوننا سيضيف إلى هذا التحدي مبادرات هادفة مستقبلاً، تجعل من الشباب سفراء لقيم الاستدامة، ونؤكد مواصلة جهودنا قيادات واعدة في مجال الاستدامة محلياً وعالمياً".

أسلي شاكر: نترجم التزام الشباب إلى نتائج

بدورها قالت أسلي شاكر، نائب الرئيس للموارد البشرية في "شنايدر إلكتريك" لمنطقة الخليج: "يسلط نجاح التحدي الأخضر لشباب الإمارات الضوء على إمكانات الشباب وقدراتهم في قيادة الاستدامة والعمل المناخي. والتعاون مع مركز الشباب العربي يساعد على ترجمة التزام الشباب إلى نتائج قابلة للتنفيذ. وقد ألهمتنا الجودة، وقابلية الاستخدام الموسع، والابتكار في التطبيق المدمج بالذكاء الاصطناعي الذي صممه الفائزون؛ ويعزز هذا الحل الفعال استراتيجيات إدارة النفايات لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تزيد عن 4%."

وأضافت: "نرحب بالفائزين في هذا التحدي ليكونوا جزءاً من برنامج شنايدر إلكتريك للتدريب في مكتبنا في دبي، حيث ستتاح لهم الفرصة ليشاركوا في تصميم قصة الاستدامة لدينا على مستوى المنطقة."

النفايات إلى سماد عضوي

والمشروع الفائز بمسابقة التحدي الأخضر لأفكار الشباب على مستوى دولة الإمارات، هو عبارة عن تطبيق ذكي لإدارة النفايات العضوية بعنوان "Eco Sync – إيكو سينك" وفاز من بين ستة مشاريع متميزة بلغت التصفيات النهائية بعد تقييمها من قبل لجنة التحكيم التي تضم خبراء ومتخصصين من مختلف القطاعات. واستند اختيار المشروع الفائز إلى ست ركائز رئيسة هي الابتكار والإبداع، والأثر البيئي، والفوائد وقابلية التوسع، وإمكانية التنفيذ، والتواصل والعرض، والتعاون متعدد التخصصات.

وتم تصميم التطبيق وفق مبادئ الاقتصاد الدائري لجمع وتحويل النفايات العضوية إلى أسمدة طبيعية وتوفيرها في متناول قطاع التجزئة والمؤسسات الأكاديمية والصحية والحريصين على البيئة.

ومنذ مايو من العام 2022، تتعاون "شنايدر إلكتريك" ومركز الشباب العربي في قطاعات عدة تشمل تحسين المهارات والتدريب والتوجيه. ويأتي هذا التعاون بهدف تحفيز العمل الإيجابي وإلهام الشباب ومساعدتهم على تحقيق الاستدامة من خلال الحلول المبتكرة.

وتشارك شنايدر إلكتريك أيضًا في "برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي"، التابع لمركز الشباب العربي، وهو مبادرة إقليمية تمكن الشباب العربي من سد فجوة المهارات في مختلف التخصصات التكنولوجية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحول الرقمي، والابتكار، والتقنيات الناشئة التفاعلية.

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