دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، مشاركتها في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28، بصفتها "شريكًا داعمًا للمسار" للحدث الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر، وحتى 12 ديسمبر 2023.

وباعتبارها شريكًا رسميًا لمؤتمر الأطراف COP28 ستستفيد "ماجد الفطيم" من مكانتها كشركة إقليمية رائدة في مجال الاستدامة، للمساهمة في الحوار العالمي حول تغيرالمناخ، بالتركيز على التمويل المستدام والأمن الغذائي والتعليم وإزالة الكربون. وستنضم القيادة العليا في "ماجد الفطيم" إلى الحوارات والنقاشات التي من شأنها رفع الوعي وتقديم مصدر إلهام يحفز القطاع الخاص في المنطقة على التحرك وفي ذات الوقت، تعزيز التزامات الشركة في مجال الاستدامة.

وقد حققت "ماجد الفطيم" تقدمًا كبيرًا نحو انجاز أهداف الاستدامة الخاصة بها على مستوى مجالات تركيزها الاستراتيجية ومن بينها "إعادة التفكير في الموارد، وتحويل الحياة، وتمكين الموظفين". وتواصل الشركة مضيها قدمًا على طريق تحقيق هدف "المحصلة الإيجابية" للانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك المياه بحلول العام 2040. والآن وخلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها للاستدامة، تعمل "ماجد الفطيم" على تحقيق هدف "التزامات الأعمال المستدامة 2028"، الرامي إلى المساهمة بشكل بإيجابي في تعزيز المرونة المناخية والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": "باعتبارنا شركة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن مشاركتنا بصفة رسمية في مؤتمر الأطراف COP28 يعني تعزيز مسؤوليتنا للمساعدة في رفع الوعي ودفع الجهود لمعالجة تحديات المناخ المتنامية. وستتمحور مشاركتنا في مؤتمر الأطراف COP28 حول تعزيز الشراكات المؤثرة والاستجابة للسياسات الداعمة والتوعية من خلال التعليم.

وأضاف إسماعيل: "أصبح جدول أعمال الاستدامة في شركة ماجد الفطيم على مدى العقد الماضي، جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا. وقد وضعنا مبادئ جريئة تضمن تحقيق التزاماتنا الطموحة ضمن أنشطتنا، وقمنا بإدماج هذه الالتزامات في نموذج أعمالنا الأساسي لإنشاء وإدارة أصول ومجتمعات وبنية تحتية تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد. وقمنا في العام 2017 بالإعلان عن التزامنا بتحقيق هدف "المحصلة الإيجابية" بحلول العام 2040. وفي العام 2019، أصبحنا أول شركة على مستوى العالم تقوم بطرح صكوك خضراء معيارية مؤسسية، ولدينا حاليًا محفظة أعمال فندقية هي الوحيدة في العالم الحاصلة على شهادة LEED بالكامل، وقد جاءت تلك الانجازات، كنتيجة طبيعية لجهودنا في وضع معايير جديدة لأنفسنا والارتقاء بمعايير المنطقة."

وتوجه شركة "ماجد الفطيم" الدعوة لزيارة معرضها في الجناح رقم 127 في مركز التكنولوجيا والابتكار في المنطقة الخضراء.

ويمكن للزوار أيضًا استكشاف متجر كارفور في المنطقة الزرقاء في مدينة إكسبو دبي خلال مؤتمر الأطراف COP28.

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