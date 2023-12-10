أبوظبي: أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي وشركة أجيال القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف بحث أوجه التعاون المشترك حول عدد من المبادرات البيئية، تم توقيع المذكرة خلال فعالية أُقيمت على هامش مؤتمر COP28، بحضور سعادة د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وأحمد محمد الرميثي، رئيس مجلس إدارة أجيال القابضة، تأتي هذه المبادرة ضمن إطار استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، وأكدت من خلال التزامها بالعمل مع شركائها الرئيسيين على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

قالت سعادة د. شيخة الظاهري إن هدف الهيئة هو تحقيق مستقبل أكثر استدامة في أبوظبي، وأكدت على أهمية بناء شراكات مع مؤسسات محلية ودولية لتعزيز العمل المناخي وحماية البيئة، وفي سياق فعاليات مؤتمر COP28 تحت مسمى "اتحدوا من أجل الطبيعة" أشارت إلى أهمية دعم مجهودات الهيئة في إعادة التدوير والاستفادة من تكنولوجيا إزالة الكربون، وذلك تماشيا مع سياسة الاقتصاد الدائري (2021-2031) التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف تحقيق الحوكمة المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

من جهته، أشار أحمد الرميثي، إلى أهمية التزام الشركة بسياسات الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وأوضح أن التوقيع على المذكرة يعتبر خطوة هامة نحو تنفيذ تقنيات إعادة التدوير المتقدمة والآمنة، بهدف استعادة الموارد والمعادن القيمة من النفايات.

تشمل مجالات التعاون بين الهيئة وأجيال القابضة استخدام التكنولوجيا البحرية الذكية في مراقبة البيئة البحرية ودعم الزراعة المستدامة باستخدام مخرجات عمليات إزالة الكربون. يشمل التعاون أيضًا إعداد وتنفيذ برامج ومبادرات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة البيئة.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.

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