تنفيذيو الشركة يقدمون حلولاً عملية للانتقال من مرحلة الالتزام إلى التنفيذ

دبي - تشارك "إيمرسون" (Emerson)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال برمجيات وتكنولوجيا الأتمتة والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (NYSE: EMR)، رؤاها وخبراتها خلال جلسات نقاشية نوعية ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023 (COP28) والذي يعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو في دبي. ويجمع الحدث شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص، متيحاً منصةً لتعزيز الحوار ودفع عجلة التقدُّم في تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري على مستوى العالم.

وتعد "إيمرسون" شركة رائدة في تعزيز حلول التحول إلى الطاقة النظيفة، عبر توفير تقنيات تمكين الاستدامة لعددٍ من القطاعات الحيوية حول العالم. ويشارك قادة "إيمرسون"، بمن فيهم مايك ترين، رئيس قسم الاستدامة لدى ايمرسون، وماتياس شينزل، رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في عدد من فعاليات المؤتمر الرامية لتعزيز الخطاب العالمي حول الاستدامة، وتسليط الضوء على الدور المحوري التي تضطلع به شركات مثل "إيمرسون" في تشكيل معالم المستقبل. وتتضمن هذه الفعاليات:

قمة الطاقة الطلابية: سيشارك شينزل في الحدث الشبابي الأكبر عالمياً في مجال الطاقة، والذي تنظمه جامعة نيويورك أبوظبي تحت شعار "إعادة تصور المستقبل".

منتدى الابتكار المستدام للعمل المناخي: سيشارك ترين في جلسة نقاشية حول كيفية استخدام البيانات والرقمنة والذكاء الاصطناعي لتسريع نماذج الأعمال التي تدعم التدوير المستدام.

فعاليات "رويترز" لانتقال الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: سيشارك ترين أفكاراً قابلة للتنفيذ حول سبُل توظيف الأتمتة لتعزيز كفاءة واستدامة العمليات، سعياً لإزالة الكربون.

القمة العالمية للصناعة والتصنيع: سيشارك ترين في جلسة نقاشية حول كيفية مساهمة ابتكارات الطاقة المتجددة في رسم ملامح مستقبلٍ أفضل للطاقة النظيفة.

وباعتبارها أحد داعمي المناخ خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، ستقيم "إيمرسون" معرض ابتكار في مدينة إكسبو لتسليط الضوء على تقنيات إزالة الكربون من القطاعات التقليدية، وسُبُل تسريع التحول نحو قطاعات الطاقة الناشئة، مثل الهيدروجين والوقود الحيوي، والاعتماد على الكهرباء عوضاً عن الوقود الأحفوري. وسيقام المعرض في المنصة L في المنطقة الخضراء، مركز التكنولوجيا والابتكار 1.

وقال مايك ترين: "يسرنا أن نشهد قيام العديد من الشركات بأخذ زمام المبادرة والعمل على تقليل بصمتها الكربونية، والمشاركة في ابتكارات الطاقة النظيفة. وتَبرُز اليوم العديد من النماذج المبتكرة وواسعة النطاق حول العالم في مجال الهيدروجين وبطاريات السيارات الكهربائية، والوقود الحيوي وإدارة الطاقة والانبعاثات والتدوير ومرونة الشبكة الكهربائية وغيرها. ويعد التعاون ركيزةً رئيسية لتصميم وبناء المشاريع، وتطوير السياسات والعمليات الإنتاجية، ودفع عجلة الاستثمار والاعتماد على المنهجيات المبتكرة والمستدامة على نطاقٍ أوسع. وأتطلع قدماً إلى المزيد من النقاشات حول هذه المواضيع في مؤتمر الأطراف (#COP28)."

وتعد الاستدامة البيئية ضرورةً للأعمال بالنسبة لشركة "إيمرسون" وشركائها في سلسلة القيمة، بدءاً من الموردين والعملاء إلى الموظفين والمجتمعات. وتستخدم "إيمرسون" إطاراً يجمع جهودها في مجال الاستدامة البيئية ضمن ثلاث ركائز، وهي "العمل الأخضر لـ إيمرسون" و"العمل الأخضر بواسطة إيمرسون" و"العمل الأخضر مع إيمرسون". وفي العام 2022، نالت أهداف الشركة اعتماد "مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم" (Science Based Targets)، بما في ذلك هدف الوصول إلى عمليات ذات صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2030. وأعلنت "إيمرسون" مؤخراً عن تحقيقها انخفاضاً بنسبة 42% في كثافة انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2، متجاوزةً الهدف الذي تبنَّتهُ على هذا الصعيد.

للمزيد من المعلومات حول برامج ومبادرات الاستدامة البيئية لشركة "إيمرسون"، يرجى زيارة www.emerson.com/esg.

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نبذة عن إيمرسون:

تُعَد "إيمرسون"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: EMR)، شركةً عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والهندسة، حيث تقدم الحلول المبتكرة للعملاء حول العالم في القطاعات الرئيسية. ومن خلال محفظة أعمالها الرائدة في حلول الأتمتة، بما فيها حصة الأغلبية التي تملكها في (AspenTech)، تساعد إيمرسون المصنعين العاملين في مجالات الصناعات التحويلية والتجميعية والهجينة على زيادة الإنتاج وحماية الموظفين، والحد من الانبعاثات، وتحقيق أهداف الاستدامة. للمزيد من المعلومات: Emerson.com.