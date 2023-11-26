تقيم الجامعة المؤتمر ضمن مساهماتها في مجال الاستدامة ضمن التحضيرات لمؤتمر الأطراف COP28 وتستضيف فيه خبراء عالميين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يستضيف معهد جامعة نيويورك أبوظبي مؤتمر العمل المناخي والصحة في الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر، ضمن مساهمة الجامعة واسعة النطاق في الاستدامة في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف COP28. ويشارك في هذا الحدث خبراء عالميون بارزون، وتنظمه الجامعة بالتعاون مع لجنة السياسات التابعة للجمعية الدولية لعلم الأوبئة البيئية ويتضمن سلسلة من حلقات النقاش وورش العمل وجلسات التواصل.

يسعى المنظمون إلى أن يكون المؤتمر نقطة محورية للباحثين ومحللي السياسات وممثلي الحكومات للالتقاء والتعاون في منطقة التماس بين العمل المناخي والصحة العامة. يعقد المؤتمر في فترة لا يزال تأثير تغير المناخ يشكل فيها مخاطر عالمية وتصبح الحاجة إلى معالجة أسبابه أكثر إلحاحاً. وفي خضم هذه التحديات، تكمن فرصة كبيرة لاستكشاف تدابير التخفيف التي لا تكافح هذه القضايا فحسب، بل تساهم أيضاً في تحقيق فوائد كبيرة لصحة الإنسان.

يتضمن اليوم الأول من الحدث كلمات افتتاحية تلقيها عميدة العلوم في جامعة نيويورك أبوظبي، مارتا لوسادا، تليها أربع جلسات نقاش تجمع بين الأكاديميين والعلماء والخبراء لتبادل المعرفة فيما يتعلق بالفوائد المناخية المحتملة من خطوات الصحة العامة، وتحديد الطرق لاستخدام تدابير الصحة العامة لتحقيق العمل المناخي أيضاً، وتحديد سياسات الصحة العامة والتخطيط الحضري التي تخفف أيضاً من أضرار تغير المناخ.

تركّز فعاليات اليوم الثاني على ورش عمل يشارك فيها الحضور ضمن مجموعات فرعية لكتابة التقارير. ويهدف المؤتمر إلى نشر المحتوى العلمي للاجتماع من خلال تجهيز تقرير ورشة العمل للنشر، تحت رعاية لجنة السياسات في الرابطة الدولية لعلم الأوبئة البيئية في أحد الدوريات العلمية عالية التأثير. ويختتم الحدث بجولة في معرض الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي حيث يعرض حالياً معرض «أفق» للفنان بلين دي سانت كروا، الذي يتضمن سلسلة من الأعمال الفنية التي أنجزها الفنان خلال سلسلة من الإقامات الفنية على مدار العام الماضي عمل فيها بشكل وثيق مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والخبراء المحليين. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة هذا الرابط.

ينعقد المؤتمر في ظل رئاسة جامعة نيويورك أبوظبي شبكة المناخ الجامعية التي تضم عدداً من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى تفعيل الحوارات وورش العمل والفعاليات العامة ورسم السياسات العامة وتفعيل دور الشباب في الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف وما بعد ذلك.

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جامعة نيويورك أبوظبي:

تضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والأبحاث في الشرق الأوسط تديره جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتجمع الجامعة بين خيارات متنوعة من المناهج الجامعية في مختلف التخصصات مع مركز عالمي مرموق للبعثات والبحوث الجامعية، لتتيح لطلابها في مجالات العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون القدرة على تحقيق النجاح في عالم اليوم الذي يزداد ترابطاً، إلى جانب تزويدهم بفرص التعاون والتطور للتعامل مع التحديات التي تواجهها الإنسانية. وتستقطب الجامعة الطلبة المتفوقين من 125 دولة مختلفة والذين يتحدثون أكثر من 100 لغة. وتشكل جامعات نيويورك في كل من نيويورك وأبوظبي وشنغهاي المحور الأساس لجامعة عالمية فريدة من نوعها، تتيح للطلاب والمدرسين على حد سواء الفرصة لتجربة بيئات تعلم متنوعة ومعرفة المزيد حول الثقافات الأخرى في واحدة أو أكثر من المؤسسات الأكاديمية التابعة لجامعة نيويورك في ست قارات مختلفة.