الإمارات العربية المتحدة: احتفاءً بالافتتاح الرسمي لمركز التعليم الأخضر – إرث من أرض زايد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، تزين برج خليفة بدبي بشعار المركز الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف.

وقبل ساعات من افتتاح المركز أمام الجمهور تمت إضاءة واجهة برج خليفة بمقاطع فيديو تستعرض الإرث الراسخ للاستدامة في تاريخ دولة الإمارات، وحرص الدولة على ترسيخ شبكة علاقاتها العالمية الواسعة والممتدة لدمج قضايا الاستدامة والمناخ في النظم التعليمية حول العالم. ودعا الفيديو الطلبة وكافة فئات المجتمع لزيارة المركز في منطقة التنقل في مدينة إكسبو دبي خلال أيام عقد مؤتمر الأطراف من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تعاونت مع أكثر 40 شريكاً عالمياً لتنظيم أكثر من 30 فعالية ومشروع حول قضايا التعليم والمناخ في مركز التعليم الأخضر. وسيستضيف المركز ممثلين عن 38 دولة وسيشهد عقد أكثر من 250 ورشة عمل، ومن المتوقع أن يصل عدد ضيوفه إلى أكثر من 18 ألف زائر على مدار أيام قمة الأطراف الـ 13.

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