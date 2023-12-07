ملخص الأخبار:

تقنيات سيسكو توفر الاتصال السلس والآمن في أنحاء مدينة إكسبو دبي. وهي مدينة مستقبلية قائمة على الابتكار وتلبية احتياجات زوارها، إضافةً إلى كونها موقع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ( COP28 ).

مدينة إكسبو دبي تتبنى نهج دائري خلال استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ وتتعاون مع سيسكو لإعادة استخدام الأجهزة التي تم نشرها في الأصل بمعرض إكسبو دبي 2020

تشارك مدينة إكسبو دبي أيضاً في برنامج الاسترداد وإعادة الاستخدام من سيسكو، والذي يوفر فرصة إرجاع الأجهزة التي وصلت إلى نهاية فترة الاستخدام، دون أي تكلفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة أعلنت شركة سيسكو اليوم أن تقنيات الشبكات الآمنة الخاصة بها ستعمل على تشغيل مدينة إكسبو دبي، والتي ستكون موقع انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ويُتوقع قدوم أكثر من 70 ألف مندوب، ويشملون رؤساء الدول وقادة العالم والمنظمات غير الحكومية ومجموعات الشباب وغيرهم. وتستفيد مدينة إكسبو دبي من البنية التحتية الرائدة لتقنية المعلومات وتتبع نهج الدائري.

تعيد مدينة إكسبو دبي استخدام أكثر من 95% من البنية التحتية الحالية لأجهزة سيسكو، والتي تشمل الشبكات الآمنة ومركز البيانات والتقنيات التعاونية التي تم نشرها في البداية لدعم متطلبات معرض إكسبو دبي 2020. وتضيف إليها الابتكارات اللاسلكية الجديدة وخدمات سيسكو الاستشارية لتعزيز تجربة العملاء وتلبية متطلبات الاتصال الفريدة في المنطقتين الزرقاء والخضراء في مكان المؤتمر. كما تشارك مدينة إكسبو في برنامج الاسترداد وإعادة الاستخدام من سيسكو، والذي يُعدّ طريقة بسيطة وآمنة ومستدامة بدون تكلفة لإعادة المعدات منتهية الاستخدام إلى سيسكو، مما يدعم بدوره الاقتصاد الدائري.

قالت إيمان العوضي، نائب رئيس شؤون الشبكات والأمن السيبراني في مدينة إكسبو دبي: "أصبح الموقع السابق لمعرض إكسبو 2020 العالمي بفضل استمرار تطوره نموذجاً لمدن المستقبل. ويتولى فريق مدينة إكسبو دبي إدارة هذه المهمة لضمان تماشي تقنيات المعلومات والحلول التقنية التشغيلية مع أفضل الممارسات المستدامة. ونفخر بمواصلتنا لهذه الرحلة مع سيسكو، حيث نعمل معاً لتوفير موقع متصل وآمن".

من جانبها قالت ماري دي ويسوكي، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للاستدامة لدى شركة سيسكو: "تقود سيسكو مسيرة التحول إلى العصر الرقمي منذ عقود. وأصبح يحتاج عالمنا اليوم إلى تحوّل جديد، حيث يعمل القطاعان العام والخاص على تقليل الانبعاثات ودعم الحلول الصديقة للبيئة والتقنيات التي تسهم بإزالة الكربون والانتقال إلى الطاقة النظيفة. وتُعدّ المنتديات العالمية، مثل مؤتمر الأطراف COP28 من أهم الخطوات التي تسهل التعاون في هذا المجال، إضافةً إلى كونها جزءاً رئيسياً في بناء مجتمع منخفض الكربون. ونفخر بالعمل مع عملاء بارزين مثل مدينة إكسبو دبي الذين يضعون تبني ممارسات الأعمال الدائرية والمستدامة ضمن أولوياتهم".

قالت ريم أسعد، نائب رئيس سيسكو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نشعر بفخر كبير لدعمنا طموحات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وأهداف دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها الدولة المضيفة. وكجزء من تعاوننا، قدمت شركة سيسكو الخدمات الاحترافية والتقنية التي شملت تصميم وتنفيذ ودعم البنية التحتية للشبكة في مدينة إكسبو بهدف تمكين جميع الحضور والدولة المضيفة من الاتصال بسلاسة وبشكل آمن".

وأضافت: "يُعدّ إعلان اليوم إنجازاً جديداً في رحلتنا لدعم رؤية دولة الإمارات وإطلاق العنان لإمكانات الرقمنة في دعم جهود الاستدامة في الدولة".

تركز سيسكو منذ فترة طويلة على الاستدامة، ولديها هدف طموح للوصول إلى صافي انبعاثات الغازات الدفيئة الصفري في سلسلة القيمة الخاصة بها بحلول عام 2040. وتم الموافقة على هذا الهدف من قبل مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) بموجب معيار الصافي الصفري لدى الشركة. وتعمل سيسكو بالتعاون مع العملاء والشركاء على تحديد القرارات التي يمكن أن تساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة.



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نبذة عن شركة سيسكو

سيسكو هي شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا التي تربط الأطراف ببعضها بشكلٍ آمن لجعل كل شيء ممكناً. إن هدفنا هو توفير مستقبل شامل للجميع من خلال مساعدة عملائنا على إعادة صياغة تطبيقاتهم، وتعزيز أسلوب العمل المختلط لديهم، وتأمين مؤسساتهم، وتحويل بنيتهم التحتية، وتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. اعرف المزيد عنا من خلال غرفة الأخبار وتابعنا على X على @Cisco.

سيسكو وشعار سيسكو هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مُسجلتان لشركة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والدول الأخرى. يمكن العثور على قائمة العلامات التجارية الخاصة بشركة سيسكو على الرابط: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html.

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سيسكو

رشا زكي

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