"الإمارات الإسلامي" تعهد بالحد من بصمته البيئية تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة

المصرف يلتزم بتعزيز الشفافية حول المشاريع والأصول الممولة التي تنطوي على مزايا بيئية واجتماعية من خلال إصدار أدوات التمويل المستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسعى "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الاستفادة من التمويل الإسلامي لدفع الجهود المناخية ودعم أجندة الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، مؤتمر الأطراف ( COP28) .

وقد اكتسب التمويل الإسلامي مكانة بارزة في السنوات الأخيرة باعتباره منظومة مالية فريدة وأخلاقية تسترشد بمبادئ الشريعة الإسلامية. ومن خلال تركيزه على تشارك المخاطر، والمعاملات المدعومة بالأصول، ومنع الفوائد، يتماشى التمويل الإسلامي مع المبادئ التي يتبعها المجتمع العالمي الأوسع.

يعتبر "الإمارات الإسلامي" شركة تابعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، الشريك المصرفي الرئيسي في مؤتمر الأطراف COP28، وهو يلتزم بتعزيز الشفافية حول المشاريع والأصول الممولة التي تنطوي على مزايا بيئية واجتماعية من خلال إصدار أدوات تمويل مستدامة تشمل الصكوك الخضراء.

وفي إطار تعليقه على الموضوع قال فريد الملا، الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "ثمة العديد من أوجه التآزر بين التمويل الإسلامي ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويلتزم ’الإمارات الإسلامي‘ بتعزيز رحلات الاستدامة الخاصة به وبعملائه وأصحاب المصلحة. وإننا نتعهد بدعم أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ركائزنا القائمة على الأسس الإسلامية، مما يساعدنا على المساهمة في بناء المجتمع من خلال تشجيع التوزيع العادل للثروة والاقتصاد المزدهر".

ومن جانبه قال محمد كامران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "باعتبارنا مؤسسة مالية إسلامية رائدة، فإننا نعتبر دعم الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والتي تركز على الاستدامة أمراً بالغ الأهمية لتسريع وتيرة التحول الأخضر في الدولة من خلال الحوكمة المسؤولة. ويتوافق التمويل الإسلامي بطبيعته مع هذه القيم والمبادئ، كما أننا ملتزمون ببناء عالم أفضل للأجيال القادمة".

وتماشياً مع مساعيه ليكون المصرف المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد بالنسبة للعملاء والأفراد والمجتمعات، يلتزم "الإمارات الإسلامي" بالحد من تأثيره البيئي تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولطالما تبنى المصرف الاستدامة كركيزة استراتيجية جوهرية، كما ركز على تزويد العملاء بأفضل التجارب والحلول المصرفية المتميزة. وفي الواقع، يعتبر "الإمارات الإسلامي" مساهماً بارزاً في إصدار أول إطار تمويل مستدام لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني.

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