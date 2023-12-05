قامت "شركة ماتيتو" بتوقيع اتفاقية للتعاون مع "مجموعة تحلية" لتطوير مشروعين كبيريين في المغرب

دبي: في أعقاب الإعلان الذي وقعته دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وقعت "شركة ماتيتو" Metito، المستثمر العالمي ومطور حلول إدارة المياه المستدامة والأصول المقاومة لتغير المناخ، اتفاقًا مع "مجموعة تحلية"Tahlia Group، الشركة البارزة في مجال البنية التحتية ومقرها دولة الإمارات والمتخصصة في إنتاج الطاقة ومحطات إنتاج المياه المحلاة في أفريقيا. هذا وقد تم الإتفاق علي ان تقةم الشركتيين بتطوير مشروع ري متعدد المستخدمين باستخدام تقنيات تحلية المياه في المغرب بإستخدام الطاقة المتجددة.

بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها ملك المغرب إلى الإمارات. و في هذا النسق، وقعت "شركة ماتيتو"، المستثمر العالمي ومطور حلول إدارة المياه المستدامة والأصول المقاومة لتغير المناخ، اتفاقًا مع "مجموعة تحلية"، الشركة البارزة في مجال البنية التحتية ومقرها دولة الإمارات والمتخصصة في إنتاج الطاقة ومحطات إنتاج المياه المحلاة في أفريقيا. هذا وقد تم الإتفاق علي ان تقةم الشركتيين بتطوير مشروع ري متعدد المستخدمين باستخدام تقنيات تحلية المياه في المغرب بإستخدام الطاقة المتجددة.

تم التوقيع الرسمي للإتفاق في مكاتب "شركة ماتيتو" في دبي، وتم استضافة الحدث من قبل رامي غندور، الرئيس التنفيذي لشركة ماتيتو للمرافق Metito Utilities، وزهير بن سعيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تحلية.

تعليقا علي هذا الإتفاق الاستراتيجي، أعرب رامي غندور عن إعجابه قائلًا: " المبادئ الأساسية لشركة ماتيتو هي التأثير، والاستدامة، والابتكار. و بناء علي هذا يسعدنا أن نتحالف مع مجموعة تحلية لمواجهة القضايا الملحة المتعلقة بندرة المياه وأمان الغذاء والتنمية المستدامة في المغرب. ومن خلال الإستعانة بخبرة ماتيتو في الهندسة ذات القيمة العالية، جنبًا إلى جنب مع سجلنا الحافل في تطوير محطات تحلية المياه على نطاق واسع، وخبرة مجموعة تحلية في تطوير البنية التحتية، نحن مستعدون لتحقيق تأثير مستدام وهادف من خلال المشاريع التي نعمل على تطويرها بشكل مشترك." قادت ماتيتو القوائم العالمية كمزود لأكبر محطات تحلية، من حيث الطاقة الإستيعابية، لمدة عامين متتاليين 2021-22 و 2022-23 كما أعلن تقرير الذكاء العالمي للمياه GWI.

زهير بن سعيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تحلية، شدد على أهمية كل من المشاريع، قائلا: "متسقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ستمثل ماتيتو ومجموعة تحلية معلمًا جديدًا في صناعة المياه من خلال تطوير محطات تحلية مدعومة بالطاقة البديلة على نطاق واسع، لأغراض الري في المغرب. كلا الشركتين تمتلكان جميع الصفات الأساسية ورؤية مشتركة تضع هذا التعاون في موقع يعد لتحقيق تأثير حقيقي على المجتمعات والأفراد الذين نستهدف الوصول اليهم من خلال مشاريعنا. نحن واثقون من أن مشاريعنا ستؤدي إلى آثار إيجابية عديدة وبعيدة المدى".

وتعد المغرب سوقا رئيسيا لماتيتو مما تمتلك الدولة من إمكانات هائلة كمركز للاستثمار، نظرا لأصول البلاد المتنوعة ومناخ الأعمال الملائم. وستقوم ماتيتو بدراسة كيفية تأمين رأس المال والخبرة لتحقيق المشاريع المخطط لها، بما في ذلك امكانية التعامل منصة AWID، وهي أول منصة من نوعها أطلقتها شركة ماتيتو يوتيليتيز (Metito Utilities)وشركة بريتيش إنترناشيونال للاستثمار (BII) في وقت سابق من هذا العام. وتهدف المنصة إلى تطوير مشاريع المياه الذكية مناخيا على نطاق واسع وزيادة الأمن المائي في جميع أنحاء أفريقيا.

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نبذة شركة ماتيتو Metito :

بفضل مبادئها التأسيسية القوية المتمثلة في التأثير، الاستدامة، والابتكار، نجحت ماتيتو في إثبات مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال استثمار وتشغيل أصول المياه والصرف الصحي. تتميز الشركة بتوجهها الواضح نحو تلبية احتياجات السوق، وتتمتع بأساس مالي قوي ومحفظة واسعة من المشاريع الضخمة والعالمية في صناعة المياه. تعمل ماتيتو في 4 قطاعات أعمال رئيسية وهي: التصميم والبناء، والمرافق، والتشغيل والصيانة، والحلول الكيميائية.

تعتبر ماتيتو من الشركات الرائدة في الأسواق الناشئة، والتي تعمل في كافة مراحل معالجة المياه، وتتخصص في تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى توفير الحلول الصناعية في قطاع المياه. تمكنت الشركة من تطوير مجموعة متنوعة من المشاريع المهمة في أسواقها الرئيسية حول العالم.

وبمسيرتها الحافلة التي استمرت ل 65 عامًا، وتوظيفها ل 4500 شخص، واستثمار خبرتها في 50 دولة، وتواجدها في أكثر من20 مكتباً حول العالم، تحتل ماتيتو اليوم موقع الصدارة في صناعة المياه. وتلعب ماتيتو دوراً بارزأً في تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال التزامها بالعمل مع العديد من الحكومات والقطاعات الصناعية والمجتمعات لتأمين وإدارة احتياجاتهم من المياه. وبفضل قدراتها الهندسية العالية، توفر الشركة حلولًا مخصصة ومستدامة للبنية التحتية، كما تفخر بإنجازاتها في توفير عشرات الملايين من الأمتار المكعبة من المياه المعالجة لعملائها في مختلف البلديات والقطاعات الصناعية.

كانت المجموعة أول من أدخل تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه خارج الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1972 وأول مجموعة تقدم الي السوق نظام الامتياز مع الكيانات الخاصة بموجب عقود الانتفاع والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في الإمارات، السعودية، أوزبكستان، مصر، رواندا، صربيا، و قطر.

نبذة عن مجموعة التحلية Tahliya Group:

مجموعة تحلية Tahliya Group هي شركة متخصصة في البنية التحتية مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتخصص في تطوير واستثمار وتشغيل محطات توليد الطاقة وإنتاج المياه المحلاة. تهدف مجموعة التحلية Tahliya Group إلى المساهمة في التنمية المستدامة لقطاعي الطاقة والمياه من خلال تنفيذ حلول مبتكرة وفعالة. زهير بن سعيد، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة FinanceCom وRMA، إحدى أكبر التكتلات وشركات التأمين في المملكة المغربية. وهو أيضًا رئيس سابق لبورصة الدار البيضاء.