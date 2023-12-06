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- COP28 نجح في جمع أكثر من 83 مليار دولار في أيامه الخمسة الأولى، ليدشن مرحلة جديدة من العمل المناخي
- تم إطلاق مجموعة من الإعلانات والتعهدات الأولى من نوعها التي تشمل الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة وإعلانات COP28 بشأن الصحة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مبادرات لخفض الانبعاثات من الصناعات كثيفة الانبعاثات
- 11 تعهداً وإعلاناً تم إصدارها وحظيت بدعم استثنائي واسع النطاق
- توصلت رئاسة COP28 في اليوم الأول من المؤتمر إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله بقيمة 726 مليون دولار
- أطلقت دولة الإمارات صندوقاً للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي بقيمة 30 مليار دولار، تحت اسم "ألتيرّا"، يركز على جذب وتحفيز التمويل الخاص، كما أعلنت عن تخصيص 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة إلى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة"، و150 مليون دولار لأمن المياه
- أعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 9 مليار دولار سنوياً لتمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ، وأعلنت بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى عن زيادة إضافية في الدعم المقدم للعمل المناخي بقيمة تتجاوز 22.6 مليار دولار
- تم الإعلان عن تعهدات دولية بقيمة 3.5 مليار دولار لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر
- تم الإعلان عن 133.6 مليون دولار لصندوق التكيّف
- تم الإعلان عن تقديم 129.3 مليون دولار لصندوق البلدان الأقل نمواً و31 مليون دولار للصندوق الخاص لتغير المناخ
أبرز التفاصيل الخاصة بالتعهدات والإعلانات التي صدرت حتى الآن:
- تم إقرار تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة من قِبل 123 دولة.
- تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي من جانب 140 دولة (إعلان دولة إضافية تأييدها اليوم).
- تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والصحة من جانب 132 دولة (إعلان ثلاث دول إضافية تأييدها اليوم).
- تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام من جانب 75 دولة و40 منظمة.
- تلقى إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي دعم 13 دولة.
- تم إقرار تعهد "تحالف الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح" (CHAMP) من جانب 65 دولة.
- شهِد ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز انضمام 52 شركة، تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي.
- أقرَّت مسرّع الانتقال الصناعي 35 شركة و6 اتحادات صناعية، بما في ذلك الرابطة العالمية للصلب، والمعهد الدولي للألمنيوم، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، الجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة، والمبادرة المناخية لقطاع النفط والغاز، والاتحاد الدولي للنقل الجوي.
تفاصيل المساهمات المالية المقدمة لتعهدات وإعلانات COP28 حتى الآن:
- الصندوق العالمي للمناخ المختص بمعالجة التداعيات: 726 مليون دولار (بزيادة 600 ألف دولار مقدّمة من أيسلندا)
- صندوق المناخ الأخضر: 3.5 مليار دولار (زيادة التجديد الثاني للموارد إلى 12.8 مليار دولار)
- صندوق التكيّف: 133.6 مليون دولار
- صندوق البلدان الأقل نمواً: 129.3 مليون دولار
- الصندوق الخاص لتغير المناخ: 31 مليون دولار (مساهمة مالية جديدة)
- زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة: 5 مليار دولار (بزيادة 2.5 مليار دولار)
- التبريد: 25.5 مليون دولار (مساهمة مالية جديدة)
- الطهي النظيف: 30 مليون دولار (مساهمة مالية جديدة)
- تحفيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة: 568 مليون دولار
- الحدّ من انبعاثات غاز الميثان: 1.2 مليار دولار
- التمويل المناخي: أكثر من 30 مليار دولار من دولة الإمارات (بالإضافة إلى 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة للدولة و32 مليار دولار من بنوك التنمية متعدّدة الأطراف) (بزيادة 11 مليار دولار)
- تطوير النظم الغذائية والزراعية: 2.6 مليار دولار
- حماية الطبيعة: 2.6 مليار دولار
- الصحة: 2.7 مليار دولار
- المياه: 150 مليون دولار
- المساواة بين الجنسين: 2.8 مليون دولار (مساهمة مالية جديدة)
- الإغاثة والتعافي والسلام: 1.2 مليار دولار
- العمل المناخي الوطني في الدول: 467 مليون دولار
#بياناتشركات
-انتهى-