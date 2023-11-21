COP28 يتيح قوائم أطعمة ومشروبات في العديد من المطاعم في موقعه تتماشى مع هدف استضافة مؤتمر محايد للكربون

رئاسة المؤتمر تسعى للتعريف بالأطعمة الصديقة للبيئة عبر تقديم وجبات شهية مرتفعة القيمة الغذائية بتكلفة ميسّرة، والخيارات النباتية ثُلثَا قوائم الطعام

أكثر من 90 منفذاً للأطعمة والمشروبات تستعرض مجموعة متنوعة من فنون الطهي بما في ذلك حديقة شاحنات لطعام نباتي 100%، وقاعة الطعام الإفريقية "الكيبولان"

250,000 وجبة متوقع تقديمها يومياً خلال المؤتمر

رئاسة COP28 تُلزم منافذ الطعام باعتماد آليات إعادة التدوير، وتقليل استخدام مواد التغليف والإهدار، وتوفير التدريب على مبادئ الاستدامة للعاملين

المطاعم ملزمة بتضمين معايير الاستدامة الخاصة بالكربون، وكثافة المياه، والمواد المغذية في 50% على الأقل من خيارات قوائم الطعام

قوائم الطعام تتيح للزوار معرفة البصمة الكربونية لكل وجبة

أبوظبي: تستهدف رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 تقديم قوائم طعام تتوافق مع جهود الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية في العديد من المطاعم خلال فعاليات المؤتمر لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، بما يتماشى مع مساعي دولة الإمارات لاستضافة COP28 محايد للكربون.

ويستعرض أكثر من 90 منفذاً للأطعمة والمشروبات مجموعة متنوعة من فنون الطهي، بما في ذلك حديقة شاحنات لطعام نباتي 100%، وقاعة الطعام الإفريقية "الكيبولان"، فيما يُتوقع تقديم 250 ألف وجبة يومياً خلال المؤتمر.

ولضمان أن تكون قوائم الطعام داعمة للعمل المناخي ومتماشية مع معايير الاستدامة، تُلزم رئاسة المؤتمر منافذ الطعام باعتماد آليات إعادة التدوير، وتوفير التدريب على مبادئ الاستدامة للعاملين، وتقليل استخدام مواد التغليف البلاستيكية، والحد من الإهدار.

ويتعاون كلٌ من رئاسة COP28، ومدينة إكسبو دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، ومطعم "إرث"، لدعم المطاعم في تقديم أطعمة ومشروبات صديقة للبيئة.

كما تعاون الفريق المسؤول عن تقديم الطعام لدى COP28 مع شركة Nutritics لتمكين مقدمي الأطعمة من حساب كثافة الكربون والمياه في الأطعمة والمشروبات، حيث يتعين على المطاعم أن تلتزم بتضمين معايير الاستدامة الخاصة بالكربون، وكثافة المياه، والمواد المغذية في 50% على الأقل من خيارات قوائم الطعام، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الوطنية لدولة الإمارات بشأن المواد الغذائية، ومن خلال توفير معلومات عن البصمة الكربونية لكل وجبة، سيتمكن الزوار من اتخاذ خيارات مستدامة ومسؤولة عند تناول الطعام خلال COP28.

وتحت رعاية معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ومسؤولة ملف النظم الغذائية في COP28، كانت رئاسة المؤتمر استضافت، بالشراكة مع شبكة "مانيفيستو الطهاة"، ورشة عمل في أكتوبر الماضي لشرح أهمية تطبيق استراتيجية الأطعمة المستدامة والصديقة للبيئة. ويمكن معرفة مزيد من المعلومات عن هذه الاستراتيجية من خلال متابعة حساب @climateconsciouscatering على منصة "انستغرام".

وسيتوفر لزوار COP28 العديد من خيارات الأطعمة والمشروبات في المنطقتين الزرقاء والخضراء، فيما تتاح الحجوزات حالياً لمطاعم مختارة عبر تطبيق Eat.

جدير بالذكر أن منافذ الأطعمة والمشروبات في المنطقة الزرقاء ستعمل من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر وستكون متاحة أمام المندوبين المعتمَدين والمصرح لهم بدخول المنطقة الزرقاء.

فيما يمكن لحاملي تذاكر المنطقة الخضراء الحجز في المطاعم الموجودة في المنطقة خلال الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر.

مطاعم المنطقة الخضراء

مطعم أسيمبلي (مُقبِّلات ومشويات): يقدّم هذا المطعم تجربة غير مسبوقة تعزز روح المشاركة ويتميز بالنكهات الشهية وفنون الشوي الفريدة التي يشرف على تقديمها، الشيف أثناسيوس كارغاتزيديس.

مقهى ألِف: هو علامة تجارية أنشأها إكسبو 2020 دبي، ويعتمد على مفهوم "من المزرعة إلى المائدة مباشرة"، ويدعم المقهى المنتجات العضوية والمستدامة والتقنيات المحايدة للكربون.

PXB: يقع مطعم "PXB" في جناح "تيرّا/ الاستدامة" بمدينة إكسبو دبي، ويتكون من 3 طوابق ويقدم أطعمة نباتية، تشمل مجموعة متنوعة من الخيارات بدءًا من أطباق الإفطار مثل فطائر الـ "بان كيك" وشراب التمر، إلى الأطباق الرئيسية مثل البوريتو المحشو، والنودلز الآسيوية.

ساحات شاحنات الطعام الأربعة: ستضم مطعم "بيكل" الذي تأسس في دبي، ونادي تاكو المكسيكي، ومتخصصي الأطعمة الشعبية الآسيوية "Baofriend"، والمطعم الفيتنامي المحلي "Vietnamese Foodies"، وغيرها. بالإضافة إلى عربة تابعة للمقهى المحلي "Spill the Bean"، الذي أشادت به صحيفة "فاينانشيال تايمز" باعتباره أحد أفضل المقاهي المستقلة في العالم.

مزرعة مدينة إكسبو: ستُفتتح لأول مرة كجزء من المنطقة الخضراء للمؤتمر، والتي تضم مساحات داخلية وخارجية لزراعة المحاصيل والفواكه والخضروات.

Q Coffee: هذا المقهى يتخطى فكرة تقديم القهوة، وهو جزء من برنامج التنمية الاقتصادية للمرأة التابع لمؤسسة بلومبرغ الخيرية، تم تأسيسه بالشراكة مع برنامج "المزارعون المستدامون"، وساعد في توفير الاستقلال المالي لأكثر من 724 ألف امرأة، وبالتالي دعم 2.8 مليون طفل، ويحتفي "مقهى كيو" بالثقافة والتراث والقهوة الرواندية، كما يقدم جلسات تذوق، وورش عمل في مجال صنع القهوة، والتجارة وريادة الأعمال.

Hideaway: سيقدّم الشيف أولي دبوس لأول مرة في دولة الإمارات مأكولاته البريطانية والمتوسطية الحديثة في المنطقة الخضراء في مطعم "Hideaway" المستوحى من مطعمه الشهير في بريطانيا "Hide".

Reform Bar & Grill: سيقدم أطعمته البريطانية المميزة.

Floozie Cookies: وجهتك الأمثل للاستمتاع بالكعكات المحشوة النباتية 100%.

توست: سيقدم الشيف الإماراتي الشهير فيصل ناصر أفضل الأطعمة الشتوية من خلال مطبخه الجديد توست، المتخصص في تقديم الحساء والخبز المحمص بالجبن.

مطاعم المنطقة الزرقاء

XB & Partners: عبارة عن شاحنة طعام كاملة مخصصة للأغذية النباتية بنسبة 100%، ومكونه من خمسة مطاعم نباتية رائدة في العالم وهي: "Farmacy" و"Roots & Rolls" و"Chuck Chick" و"Wild and the Moon" و"Floozie Cookie".

توجد شاحنات طعام أخرى في المنطقة الزرقاء لا تتطلب أي حجز، وتشمل "House of Pops" للآيس كريم النباتي وشركة "الفنار" المتخصصة في تقديم الحلوى الإماراتية "اللقيمات".

جوب آند شوب: سيقدم الشيف روهيت غاي رؤيته المعاصرة لأطعمة الشارع الهندية الأصيلة من خلال جوب آند شوب، في مدينة إكسبو دبي.

Philly Jawn by Ghostburger: يقدّم المطعم قائمة طعام خاصة بـ COP28 ذات طابع أمريكي مثل شطائر البرغر.

AJEENÉ: سيقدّم الشيف فيصل ناصر أطباق شرقية عربية في مطعم أجيني، وسيوفر لضيوف وزوار المؤتمر تجربة شرق أوسطية فريدة.

Yamanote Collective: لأول مرة يقدّم الخبّاز الياباني يامانوت أتلير المولود في الإمارات مفهوم تناول الطعام طوال اليوم في الفرع الثامن لمطعم "Vietnamese Foodies".

#بياناتحكومية

-انتهى-

نُبذة عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات:

تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، في مدينة إكسبو دبي، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 70,000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وعدد من قادة القطاعات الصناعية الدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء والشباب، والمجتمع المدني، والسكان الأصليين، والجهات الفاعلة غير الحكومية.

بحسب بنود اتفاق باريس للمناخ، سيشهد مؤتمر الأطراف COP28 نتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف الاتفاق وتسعى رئاسة المؤتمر إلى تقديم استجابة شاملة وحاسمة للحصيلة تساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح للعمل المناخي.

ستقود دولة الإمارات عملية تهدف إلى التوصل لتوافق بين كافة الأطراف واتفاق على خريطة طريق واضحة لتسريع التقدم المنشود عبر جميع موضوعات العمل المناخي، انطلاقاً من خطة عمل رئاسة COP8 التي تستند إلى أربع ركائز وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.