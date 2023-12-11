ستستضيف أذربيجان الواقعة في أوروبا الشرقية، والغنية بالنفط والغاز الطبيعي وعضو في أوبك بلس، فعاليات مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة العام المقبل COP 29، وفق ما أعلنته رئاسة الدورة الحالية المنعقدة في الإمارات.

واستضافة دولة غنية بالنفط لمؤتمر كوب المقبل، يأتي بينما تواجه مناقشات كوب 28 في الإمارات الغنية بالنفط أيضا، صعوبات للتوصل لاتفاق يجري التفاوض بشأنه حيث يمثل اختيار الكلمات المناسبة وتضمين بند بشأن الوقود الأحفوري تحدي للقمة التي تنتهي 12 ديسمبر.

كانت السعودية - أحد أكبر منتجي النفط في العالم والتي تقود تحالف أوبك بلس - قالت إنها لا تتقبل مصطلح phasing out of fossil fuel، والذي يعني التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.

وأشارت آخر مسودة للاتفاق المحتمل نشرتها هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ الاثنين، إلى عدم تضمين أي بند يتعلق بالتخلي التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري.

وكتب حساب رئاسة COP 28 عبر حسابه على منصة إكس (تويتر) الاثنين :"رئاسة COP 28 تهنئ أذربيجان لاختيارها لاستضافة COP 29 العام المقبل".

وأضافت أنها تتطلع لـ "العمل سويا لمواصلة بناء الزخم بشأن العمل المناخي، وضمان إبقاء 1.5 درجة مئوية".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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