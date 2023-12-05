محاضرات بارزة وجلسات نقاش بقيادة خبراء ومختصين

يشارك الصندوق الكويتي للتنمية في مؤتمر الاطراف للمناخ COP 28 المنعقد في مدينة دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر – 12 ديسمبر لهذا العام، مواصلاً جهوده في دعم المبادرات البيئية العالمية. وتأتي المشاركة بناءً على التزام دولة الكويت بالقرارات والمبادرات الخليجية والإقليمية والدولية، وعلى رؤية كويت جديدة 2035 التي تتضمن محور البيئة المعيشية المستدامة كركيزة أساسية تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستدامة البيئية والإيفاء بتعهداتها على هذا الصعيد أمام المجتمع الدولي.

ويشارك الصندوق في هذه القمة ضمن جناح الكويت بهدف تسليط الضوء على دور الصندوق في المحافظة على البيئة، حيث سيقدم عدة محاضرات لمناقشة التغير المناخي وسبل الحد من التغير منه، يلقيها كلاً من د. ناصر الرفاعي – مستشار أول هندسي، ود. عبد الرضا بهمن – مستشار أول هندسي، ود. حميد الرشيدي – مستشار هندسي، والسيدة منار منصور - مهندس اختصاصي. كما سيتم عقد جلستين نقاشيتين بمشاركة السيد خالد الخالد - مراقب ادارة العمليات لشؤون المنظمات والهيئات الدولية.

ومن جهته، أعرب المدير العام للصندوق الكويتي بالوكالة، السيد وليد شملان البحر، عن التزام الصندوق بدعم جهود التنمية المستدامة في مواجهة التحديات البيئية العالمية. وأكد على مشاركة الصندوق في مشروعات رائدة تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والمياه، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية الصندوق لمستقبل مستدام يجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

وأضاف البحر: "يسعى الصندوق إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال البيئة، من خلال شراكات جديدة مع منظمات دولية وإقليمية. وسيشمل ذلك دعم مشروعات تخفيف آثار التغير المناخي وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة".

#بياناتحكومية

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نبذة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هو أول مؤسسة في الرق الأوسط اضطلعت بدور فاعل في جهود التنمية الدولية.

يقدم الصندوق الكويتي قروضاً بروط ميرة لتمويل مشاريع تنموية في الدول النامية. كا يقدم الصندوق المساعدة التقنية لتمويل تكاليف دراسات الجدوى للمشاريع، وكذلك تدريب مواطني الدول المقترضة للقيام بهذه المهام.

بالإضافة إلى ذلك، يكتتب الصندوق في رؤوس أموال مؤسسات التنمية الدولية والإقليمية. كا ويشكل الصندوق الكويتي حالياً جراً متيناً من الصداقة والتضامن بن دولة الكويت والدول النامية.