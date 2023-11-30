بالتزامن مع تحضيرات مؤتمر الأمم المتحدة المرتقب بشأن تغيّر المناخ (مؤتمر الأطراف COP28)، عقد المشرق شراكة مع اثنين من المتسلّقين المعروفين على مستوى العالم؛ وهما آلان روبرتس وأليكسيس لاندوت، لتسلق برج خليفة المرموق في دبي. ويمثل هذا الإنجاز الفريد من نوعه حجر الزاوية في المبادرة العالمية التي أطلقها المشرق مؤخرًا Climb2Change، وهي منصّة إستراتيجية تجمع بين مبادرات البنك وإنجازاته واسعة النطاق في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك التزامات المشرق بالتمويل المستدام على المدى البعيد، وبين طموحاته الهادفة لتسريع الجهود البيئية والتأثير الاجتماعي. وتعتمد هذه المبادرة على المشاركة الفعّالة للبنك في "مؤتمر الأطراف COP28"، كما تؤكد على التزام المشرق المستمر بالريادة في مجال الاستدامة والتأثير.

ويحظى آلان روبرتس، المعروف باسم "الرجل العنكبوت الفرنسي"، بسجل رائع في تسلّق ناطحات السحاب، بما في ذلك برج خليفة؛ حيث يقوم بذلك غالبًا بدون استخدام معدّات السلامة. وانضمّ إليه المتسلّق الملهم؛ أليكسيس لاندوت، لخوض هذا التحدّي الهائل. ولا تقتصر أهمية هذا الإنجاز في تسليط الضوء على القدرات البشرية الهائلة وأهمية التعاون، بل تؤكد أيضًا التزام المشرق بالتوعية حول القضايا المناخية الهامة؛ مثل إدارة النفايات، وإعادة التدوير، والحفاظ على البيئة. كما يُجسّد هذا التسلق مفهوم مبادرة Climb2Change التي أطلقها المشرق، وتعهّده القويّ بالمساهمة الفعالة في جهود الاستدامة العالمية.

وصرّح أحمد عبد العال، أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، في معرض تعليقه على المبادرة: "يُمثل هذا الإنجاز التاريخي للمشرق جزءًا مهماً من مبادرة Climb2Change التي كشفنا عنها مؤخرًا، والتي تمّ إطلاقها لدمج أنشطتنا والتزاماتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات سعيًا لتحقيق أعلى المعايير على هذا الصعيد، وبما يتماشى مع مفهومنا التوجيهي المتمثل بضرورة إتخاذ كل واحد منا دوره ومسؤوليته. وتهدف المبادرة إلى إلهام الآخرين وتمكينهم من تحديد مفاهيم رحلتهم نحو التغيير، وذلك في إطار جهودنا الهادفة لضمان مستقبل أكثر استدامة، وانسجامًا مع مشاركتنا الفعّالة في "مؤتمر الأطراف COP28"، لتعزيز التزامنا بجهود الاستدامة العالمية.

ومع توسّع المشرق في دعمه لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، حيث كان البنك الراعي الحصري لهذه الفعالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يواصل البنك استثمار مكانته البارزة كراعٍ لمؤتمر الأطراف (COP28) في تعزيز مبادرات التمويل المستدام والعمل المناخي، والتأكيد على التزام البنك الثابت في هذا المجال، وبما يتماشى أيضًا مع تطلعات دولة الإمارات نحو إقامة مؤتمر ناجح يُحفّز على العمل المناخي ويُحقق الفائدة والتأثير الإيجابي على الجميع.

ويعدّ تسلّق آلان وأليكسيس الثنائي التاريخي لبرج خليفة تجسيدًا لمفهوم المشرق التوجيهي والمتمثل في "التحدّي بمسؤولية"، وتأكيدًا على التزام البنك الراسخ بتطوير عملياته لتلبية أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فضلاً عن دعم مساعيه الهادفة لتحفيز الشركات الأخرى والأفراد للوصول إلى مستقبل أكثر خضرة واستدامة.

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