خلال مؤتمر COP28

تعد هذه الشراكة أكبر مشروع للطاقة الشمسية للمساحات التجارية والصناعية منذ بداية أعمال الطاقة الشمسية في مصر

أكثر من 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية في أربعة مراكز تسوق تابعة لماجد الفطيم في مصر ولبنان.

سيتم إنتاج أكثر من 737 مليون كيلووات/ساعة من الكهرباء النظيفة كنتيجة لهذه الشراكة

سيتم إنتاج 29.5 مليون كيلووات/ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: توقع ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بروتوكول اتفاق للطاقة الشمسية مع شركة إنجازات، الشركة الحائزة على جوائز في مجال توفير الطاقة والمياه النظيفة بتكنولوجيا مبتكرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتزويد أكثر من 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية في أربعة مراكز تسوق، تابعة لماجد الفطيم في مصر ولبنان، باستخدام اللوحات الشمسية الكهروضوئية Photovoltaicالتي تقدمها شركة شينت الكتريك.

خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والذي تقام نسخته الثمانية والعشرين في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع الاتفاقية من قبل خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لإدارة أصول شركة ماجد الفطيم العقارية ومحمد الدمرداش، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إنجازات.

ستعمل محطات الطاقة الشمسية التابعة لشركة إنجازات على توليد 737 مليون كيلووات/ساعة من الكهرباء النظيفة طوال مدة المشروع لتشغيل مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم، بما في ذلك مول مصر وسيتي سنتر المعادي وسيتي سنتر الإسكندرية في مصر وسيتي سنتر بيروت في لبنان. ومن المتوقع أن تعمل أنظمة الطاقة الشمسية الموجودة على أسطح مراكز التسوق الأربعة وفي مواقف السيارات التابعة لهم على تعويض أكثر من 3 ملايين طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدى 25 عاماً.

نظراً لأن أنظمة الطاقة الشمسية تستخدم تكنولوجيا الخلايا الضوئية الفوتوفولتية، فإنها تقف في طليعة ثورة الطاقة الشمسية، وتم استخدام حلول شينت للخلايا الفوتوفولتية للاستفادة الأمثل من أشعة الشمس وتحويلها إلى مصدر طاقة موثوق وصديق للبيئة، لتلبية الاحتياجات المتطورة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال السيد/ خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لإدارة أصول شركة ماجد الفطيم العقارية: "نحن نفخر بشراكتنا مع شركة إنجازات، وهو التعاون الذي يعد بمثابة شهادة على التزامنا الراسخ بتطبيق الاستدامة وممارساتها عبر أصولنا العقارية في المنطقة."

ويضيف بريك: "تعد اتفاقية ماجد الفطيم مع إنجازات علامة فارقة رئيسية مبنية على الدعوة الجماعية المستمرة للعمل منذ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) والهدف الشامل لنسخته الثامنة والعشرين (COP28)، مما يجسد التزامنا بصفتنا ماجد الفطيم باستراتيجيتنا للاستدامة، "الجرأة اليوم تعني تغييراً غداً". تهدف هذه الشراكة إلى توليد وتوزيع الطاقة في مراكز التسوق في كلا البلدين في عام 2024، ومن المتوقع أن تخلق هذه الشراكة أكثر من 2000 فرصة عمل، وتعزز أكثر من 20 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وتضع الأساس لأكثر من 100 مليون دولار من التوسعات المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر في الاستثمارات الخضراء في مصر."

وقال محمد الدمرداش، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إنجازات: "يسعدنا أن نتعاون مع ماجد الفطيم، الشركة التي تشاركنا رؤيتنا لمستقبل مستدام وهدف أوسع يتمثل في التخفيف من آثار تغير المناخ." ويضيف الدمرداش: "تعكس شراكة إنجازات مع ماجد الفطيم الجهود التي تبذلها مصر والإمارات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، تأكيدا على أهداف مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تحت شعار "معاً نحو التنفيذ" ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين تحت شعار "نتحد، نعمل، وننجز." كما يسعدنا أن نتعاون مع شركة شينت، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنيات الطاقة الجديدة، لتنفيذ هذا المشروع الرائد لتحقيق الإمكانات الاستثمارية والاجتماعية والبيئية لهذه الشراكة الاستراتيجية للسنوات المقبلة."

وأكد جيف كاي، المدير العام لمنطقة غرب آسيا وإفريقيا لدى شركة شينت CHINT: “نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا التعاون التحويلي بين ماجد الفطيم وإنجازات، والذي يعرض الإمكانات الهائلة لحلول الطاقة المستدامة في الشرق الأوسط. كما تلتزم CHINT بدعم المشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق مستقبل أكثر خضرة واستدامة. إن شراكتنا مع إنجازات هي شهادة على تفانينا في تطوير تقنيات الطاقة النظيفة وتحقيق التأثير البيئي الإيجابي. ونحن نتطلع إلى المساهمة في ريادتنا في مجال تكنولوجيا الطاقة لإنجاح مشروع الطاقة الشمسية هذا، وتعزيز التزامنا بالاستدامة والمبادرات الخضراء."

وبموجب الاتفاقية، ستقوم "إنجازات" بصفتها كمنتج مستقل للطاقة (IPP) لهذا المشروع بتطوير وتشغيل الأصول الشمسية التي سيتم تركيبها في مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم في مصر ولبنان بناءً على نموذج "التصميم والتمويل والبناء والتملك والتشغيل"، وهو نموذج بدون استثمارات رأسمالية مقدمة أو أعباء تشغيلية أضافية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة شينت:

تأسست شركة شينت (CHINT) في عام 1984، وتغطي عملياتها الآن أكثر من 140 دولة ومنطقة، ويعمل بها أكثر من 40 ألف موظف حول العالم. تقوم شركة شينت بتنفيذ استراتيجية التصنيع والتكنولوجيا والتدويل والرقمنة في قطاعات أعمالها الرئيسية الثلاثة المتمثلة بالطاقة الخضراء، والكهرباء الذكية، والحلول المبتكرة منخفضة الكربون. وقد قامت شركة شينت على مر السنين ببناء قدرات عالمية في مجال التصنيع والبحث والتطوير، إذ تمتلك الشركة حالياً 18 قاعدة تصنيع وأربعة مراكز بحث وتطوير عالمية، وتحقق إيرادات سنوية تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

نبذه عن ماجد الفطيم:

تأسست ماجد الفطيم في عام 1992، وهي تقدم مجموعة متنوعة من أساليب الحياة وتمتد في 16 دولة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. توظف الشركة 46000 شخص يمثلون 114 جنسية وترحب بـ 600 مليون عميل في مراكز التسوق والمجتمعات ووجهات البيع بالتجزئة والترفيه كل عام. يصل حجم أصول الشركة إلى 18 مليون دولار أمريكي، تمتلك ماجد الفطيم أعلى تصنيف ائتماني (BBB) ضمن شركات القطاع الخاص في المنطقة. وتلتزم الشركة بإيجابية صافية في المياه والكربون بحلول 2040.

نبذة عن شركة إنجازات:

إنجازات هي أول مطور ومشغل مستقل لإنتاج الطاقة والمياه (IPWP) في مصر والتي توفر للشركات الزراعية والتجارية والصناعية مرافق الطاقة والمياه النظيفة المستدامة وبأسعار معقولة والتي تتوفر مع حلول مالية مبتكرة. وتتيح الشركة نموذج أعمالها المميز لمرافق الطاقة النظيفة والمياه "المتوفرة كخدمة" بدون أي نفقات رأسمالية، ويتسم بالكفاءة العالية، ويوفر راحة البال بعيداً عن أية صعوبات أو مشاكل تقنية.

وقد حازت شركة "إنجازات" على جائزة "المبادرة الوطنية للمحافظات الذكية الخضراء" خلال أعمال مؤتمر الأطراف (COP27) عن فئة "ابتكار المشاريع" من بين أكثر من 6200 مشروع، كما حصلت الشركة على الجائزة الذهبية من جوائز ستيفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الإمارات العربية المتحدة عن "فئة الإنجاز: الابتكار في الطاقة والاستدامة" وذلك من بين أكثر من 800 طلب مشاركة في هذه الجوائز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.